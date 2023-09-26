49 ثانية ترويجية لمسلسل صوفيا فيرجارا الجديد Griselda

MENAFN - Youm7) طرحت منصةنتفليكس أول تريللر ترويجى لـ مسلسلها الجديد "Griselda "، الذي تلعب فيه النجمة صوفيا فيرجارا دور جريزيلدا بلانكو، والذى وصلت مدته إلى 49 ثانية، واحتوى على لقطات تشويقية للعمل الجديد المنتظر.



كما شاركت فيرجارا أيضًا في الإنتاج التنفيذي وتأليف العمل إلى جانب كل من إريك نيومان (Narcos) والمخرج أندرياس بياز، ويتألف المسلسل من ست حلقات وسيتم عرضه على منصة نتفليكس خلال شهر يناير 2024،

يتناول مسلسل "Griselda" حياة سيّدة الأعمال الكولومبية الطموحة والذكية "جريزيلدا بلانكو"، الأم المتفانية التي أنشأت واحدة من أكثر العصابات ربحًا في التاريخ، وتمتعت بلانكو بسحر خاص وقوة وحشية، جعلاها قادرة على التوفيق بين العمل ودورها كأم بكل سلاسة، لتشتهر فيما بعد باسم "العرابة".

مسلسل Griselda

من إخراج أندرياس بياز، ومن تأليف إنجريد إسكاجيدا، ودوج ميرو، وإريك نيومان، وبرينا كوف، وكيسي باباس، وتوري مير، وألفريدو سبتين، وجينا لوسيتا مونريال، وجيوفانا سركيس، وكارلو برنارد.

ويقوم ببطولة مسلسل Griselda الجديد كل من صوفيا فيرجارا (جريزلدا بلانكو)، ألبرتو جويرا (داريو سبولفيدا)، كريستيان تابان (أرتورو ميسا)، مارتن رودريغيز (ريفي أيالا)، جوليانا أيدن مارتينز (جون هوكينز)، فانيسا فرليتو (كارمن جوتيريز).



