49 ثانية ترويجية لمسلسل صوفيا فيرجارا الجديد Griselda

(MENAFN
- Youm7) طرحت منصة
نتفليكس أول تريللر ترويجى لـ مسلسلها الجديد "Griselda "، الذي تلعب فيه النجمة صوفيا فيرجارا دور جريزيلدا بلانكو، والذى وصلت مدته إلى 49 ثانية، واحتوى على لقطات تشويقية للعمل الجديد المنتظر.
كما شاركت فيرجارا أيضًا في الإنتاج التنفيذي وتأليف العمل إلى جانب كل من إريك نيومان (Narcos) والمخرج أندرياس بياز، ويتألف المسلسل من ست حلقات وسيتم عرضه على منصة نتفليكس خلال شهر يناير 2024،
يتناول مسلسل "Griselda" حياة سيّدة الأعمال الكولومبية الطموحة والذكية "جريزيلدا بلانكو"، الأم المتفانية التي أنشأت واحدة من أكثر العصابات ربحًا في التاريخ، وتمتعت بلانكو بسحر خاص وقوة وحشية، جعلاها قادرة على التوفيق بين العمل ودورها كأم بكل سلاسة، لتشتهر فيما بعد باسم "العرابة".
مسلسل Griselda
من إخراج أندرياس بياز، ومن تأليف إنجريد إسكاجيدا، ودوج ميرو، وإريك نيومان، وبرينا كوف، وكيسي باباس، وتوري مير، وألفريدو سبتين، وجينا لوسيتا مونريال، وجيوفانا سركيس، وكارلو برنارد.
ويقوم ببطولة مسلسل Griselda الجديد كل من صوفيا فيرجارا (جريزلدا بلانكو)، ألبرتو جويرا (داريو سبولفيدا)، كريستيان تابان (أرتورو ميسا)، مارتن رودريغيز (ريفي أيالا)، جوليانا أيدن مارتينز (جون هوكينز)، فانيسا فرليتو (كارمن جوتيريز).
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