اليوبيل الذهبى لحرب أكتوبر.. محمد راضي وعلى عبد الخالق الأكثر تقديمًا لسينما الحرب

MENAFN - Youm7) مخرجون عدة في السينما المصرية قدموا أفلامًا عن حرب أكتوبر وحرب الاستنزاف ومعرك كثيرة خاضها الجيش المصري أظهر فيها البسالة والنصر علي العدو الصهيوني، ولكن بالإحصائيات سنجد أن المخرجين علي عبد الخالق ومحمد راضي هما الأكثر تقديما لسينما الحرب، فقد قدم المخرج الكبير الراحل محمد راضي الكثير عن حرب أكتوبر وحرب الاستنزاف في أفلامه سواء الروائية أو حتى التسجيلية فقد قدم راضي حكايات مختلفة عن الحرب، فقدم أبناء الصمت عام 1974 والعمر لحظة عام 1978، بالإضافة إلى وراء الشمس الذى يدور حول المعتقلات السياسية عبر نسكة 67، وأخيرًا فيلمه "حائط البطولات" الذى انتهى من إخراجه عام 1999 وعرض عاد 2011 بعد ثورة يناير .

بالإضافة لأفلامه الروائية قدم أيضا أفلام تسجيلية حربية مثل "أكتوبر ملحمة الخالدين" و"أيام الأبطال" و"كان الفجر" و"طيور الحرية" واعتبر فيلمه "أبناء الصمت" والذى اختير ضمن أحسن 100 فيلم فى السينما المصرية من أهم الأعمال كما تُدرس عدد من أفلامه لطلبة المعهد العالى للسينما وبشهادة الناقد الراحل سمير فريد قال عن فيلم "أبناء الصمت" أنه لا يتاجر بعواطف الناس ولا يتملق السلطات ولا يرفع شعار هوليوود المزيف مزيدا من القنابل مزيدا من الدولارات"، ومحمد راضي لمن لا يعرف كان

قبل رحيله يجهز لفيلمين عن بطولات الجيش المصرى فى الحروب التى خاضها مؤخرا ومنها حرب أكتوبر هما (المحارب الأخير) والفيلم الثانى بعنوان (أيام المجد).

أما المخرج علي عبدالخالق فهو أيضًا من المخرجين الذين قدموا الحرب والنصر في أكثر من فيلم ويعد عبدالخالق من أكثر المخرجين إنتاجا للأعمال الحربية، إذ قدم أفلاما مهمة على شاشة السينما، منها "أغنية على الممر" و"إعدام ميت" و"بئر الخيانة" و"يوم الكرامة" و"رجال وسلاح".

أما فيلم "إعدام ميت" فهو من أعمال علي عبد الخالق عن مرحلة ما قبل نصر أكتوبر، وكان لدى المخرج علي عبد الخالق مشروع سينمائي عن حرب أكتوبر قبل رحيله وهو فيلم "الضربة الجوية" ولكنه توقف بسبب ظروف إنتاجية.



