جمال عبد الناصر يكتب: المنتصر بالله.. كوميديان صاحب مذاق خاص فى صناعة الضحك

MENAFN - Youm7) في مثل هذا اليوم رحل الفنان المنتصر بالله الذي لم تفارقه الابتسامة والتفاؤل والأمل حتى في لحظات مرضه، وكان دائما يضحك ويُضحك من حوله، فهو من الكوميديانات الذين لا تختلف روحه المرحة أمام الكاميرات وعلى المسرح عن حياته عندما تقابله فيالحياة وفي التعامل مع الناس، وهى بالمناسبة ليست خاصية فى كل الممثلين الكوميديانات، لأن البعض يرسم لنفسه شخصية جادة في الحياة مثلما كان إسماعيل ياسين ونجيب الريحاني وفؤاد المهندس.

الفنان المنتصر بالله كان دائما يقدم الكوميديا الطبيعية فيضحك جمهوره بمواقف وإفيهات غير متوقعة وكانت لديه قدرة كبيرة على الارتجال الكوميدى لا تتوفر فى غيره من أبناء جيله، وعلى الرغم من أنه لم يقدم البطولات المطلقة في أي عمل، لكنه كان بطلا فى كل أعماله يسند أبطالا كثيرين في أعمالهم ويشاركهم البطولة.

المنتصر بالله فنان له مذاق خاص في الكوميديا وكل أدواره التي قدمها تكشف عن موهبة طبيعية وأداء سلس وبساطة جعلته محبوب من الجميع ومنذ أول ظهور له مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح، فى بداية السبعينيات كان مميزا، وبعدها تألق وأصبح من نجوم الكوميديا في الوسط الفني ليتألق في تجسيد شخصيات فكاهية، وقدم شخصيات بعيدا عن الكوميديا كشرير، لكن حتى فى تقديم الشر كنا نحبه فكان الشرير اللذيذ المحبوب.

من أهم أفلامه: تجيبها كده تجيلك كده هي كده، أسوار المدابغ، التحدي، الحدق يفهم، الزمن الصعب، الشيطانة التي أحبتني، الطيب أفندي، الفضيحة، المعلمة سماح، المغنواتي، المواطن مصري، حارة الجوهري، يا تحب يا تقب، حنحب ونقب، شفاه غليظة، ضد الحكومة، فقراء ولكن سعداء، محامي تحت التمرين، ممنوع للطلبة، نأسف لهذا الخطأ، ناس هايصة وناس لايصة، يا ما أنت كريم يا رب.

أما في المسرح فكان تألقه في مسرحية "شارع محمد علي" والمشهد الشهير الذي جمعه بالفنان وحيد سيف ونشاهده مئات المرات ونضحك من القلب كما قدم مسرحيات مثل: استجواب، حضرات السادة العيال، عائلة سعيدة جدا، علشان خاطر عيونك، مطلوب على وجه السرعة، العالمة باشا أما فِي التليفزيون فقدم: مسلسلات بدارة، أنا وأنت وبابا في المشمش، حكايات بناتي، اجري اجري، راجل وست ستات، حقا أنها عائلة سعيدة جدا، شارع المواردي، لن أمشي طريق الأمس، الصحيح ما يطيح، أبناء ولكن، أيام المنيرة، أرابيسك، الشراغيش، آن الأوان، ماكو فكة، عيون، الدنيا لما تلف.