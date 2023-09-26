طريقة عمل الدجاج بالتفاح والبطاطا.. وجبة مبتكرة ولذيذة

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- Youm7) قد يشعر الشخص عند تناول الطعام بمشاعر من الملل وعدم التجديد ما يجعله يلجأ إلى تناول الطعام الدسم عالى السعرات الحرارية ، ويتسبب في زيادة الوزن لأنه فكر أن يتناول وجبات سريعة شهية، ولكن يوجد أكلات عديدة لذيذة يمكن صنعها في المنزل، بطرق بسيطة وبمكونات موجودة في المنزل للحصول على وجبة لذيذة وشهية، ويوجد طريقة الدجاج بعصير التفاح التي تعد من الوجبات الممتعة والتي يمكن تناولها كوجبة غداء أو عشاء، ومن السهل على من يتبع أسلوب صحى ان يتناوله للمساعدة على التقليل من الوزن، ولمعرفة طريقة عمل الدجاج بالتفاح يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "delish".
وجبة الدجاج
مكونات الدجاج بالتفاح:
1 حبة بطاطا حلوة كبيرة مقشرة ومقطعة إلى مكعبات
2 من التفاح المقطع إلى شرائح
2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون المقسم
1 ملعقة كبيرة من إكليل الجبل الطازج المفروم
ملح على حسب الرغبة
فلفل أسود مطحون طازج
6 أفخاذ دجاج
2/3 عصير التفاح
2 ملعقة كبيرة من العسل
1 ملعقة كبيرة من الخردل
1 ملعقة كبيرة من السمن
3 أغصان إكليل الجبل "روزماري"
الخليط على النار
طريقة عمل الدجاج بالتفاح
نبدأ بتسخين الفرن إلى 425 درجة ويتم في وعاء إضافة البطاطا والتفاح وإكليل الجبل المفروم، ويتبل بالملح والفلفل، ويرش ملعقة من زيت الزيتون ويتم التقليب حتى يتم مزج المكونات.
المكونات
يتم وضع مقلاة كبيرة على النار المتوسطة إلى العالية، وتسخين زيت الزيتون المتبقى ويتم إضافة الدجاج ثم قليه، ويكون الجلد في الأسفل، حتى يحصل على لون ذهبي لمدة دقيقتين، ويتم رفع الدجاج عن النار.
الطبق
يتم في نفس المقلاة وضع عصير التفاح والعسل والخردل معاً، ثم يغلى المزيج على نار هادئة ويتم الطهى حتى يتقلص الخليط ثم يتم وضع الزبدة، مع إرجاع الدجاج إلى المقلاة مرة أخرى، ويكون الجلد لأعلى، ثم يتم وضع البطاطا الحلوة وإكليل الجبل على الدجاج، ثم يتم إغلاق النار ووضع المقلاة في الفرن.
يتم طهى المكونات حتى تنضج البطاطا الحلوة والدجاج لمدة تصل إلى 20 دقيقة، ويقدم الدجاج ساخن مع الخليط والمرق، ويمكن تناوله مع عيش توست والسلطة على حسب الرغبة.
طبق التقديم
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