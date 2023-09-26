طريقة عمل الدجاج بالتفاح والبطاطا.. وجبة مبتكرة ولذيذة

MENAFN - Youm7) قد يشعر الشخص عند تناول الطعام بمشاعر من الملل وعدم التجديد ما يجعله يلجأ إلى تناول الطعام الدسم عالى السعرات الحرارية ، ويتسبب في زيادة الوزن لأنه فكر أن يتناول وجبات سريعة شهية، ولكن يوجد أكلات عديدة لذيذة يمكن صنعها في المنزل، بطرق بسيطة وبمكونات موجودة في المنزل للحصول على وجبة لذيذة وشهية، ويوجد طريقة الدجاج بعصير التفاح التي تعد من الوجبات الممتعة والتي يمكن تناولها كوجبة غداء أو عشاء، ومن السهل على من يتبع أسلوب صحى ان يتناوله للمساعدة على التقليل من الوزن، ولمعرفة طريقة عمل الدجاج بالتفاح يمكن متابعة التقرير التالى، وفقاً لموقع "delish".



وجبة الدجاج

مكونات الدجاج بالتفاح:

1 حبة بطاطا حلوة كبيرة مقشرة ومقطعة إلى مكعبات

2 من التفاح المقطع إلى شرائح

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون المقسم

1 ملعقة كبيرة من إكليل الجبل الطازج المفروم

ملح على حسب الرغبة

فلفل أسود مطحون طازج

6 أفخاذ دجاج

2/3 عصير التفاح

2 ملعقة كبيرة من العسل

1 ملعقة كبيرة من الخردل

1 ملعقة كبيرة من السمن

3 أغصان إكليل الجبل "روزماري"



الخليط على النار

طريقة عمل الدجاج بالتفاح

نبدأ بتسخين الفرن إلى 425 درجة ويتم في وعاء إضافة البطاطا والتفاح وإكليل الجبل المفروم، ويتبل بالملح والفلفل، ويرش ملعقة من زيت الزيتون ويتم التقليب حتى يتم مزج المكونات.



المكونات

يتم وضع مقلاة كبيرة على النار المتوسطة إلى العالية، وتسخين زيت الزيتون المتبقى ويتم إضافة الدجاج ثم قليه، ويكون الجلد في الأسفل، حتى يحصل على لون ذهبي لمدة دقيقتين، ويتم رفع الدجاج عن النار.



الطبق

يتم في نفس المقلاة وضع عصير التفاح والعسل والخردل معاً، ثم يغلى المزيج على نار هادئة ويتم الطهى حتى يتقلص الخليط ثم يتم وضع الزبدة، مع إرجاع الدجاج إلى المقلاة مرة أخرى، ويكون الجلد لأعلى، ثم يتم وضع البطاطا الحلوة وإكليل الجبل على الدجاج، ثم يتم إغلاق النار ووضع المقلاة في الفرن.

يتم طهى المكونات حتى تنضج البطاطا الحلوة والدجاج لمدة تصل إلى 20 دقيقة، ويقدم الدجاج ساخن مع الخليط والمرق، ويمكن تناوله مع عيش توست والسلطة على حسب الرغبة.

طبق التقديم