شوف الزهور واتعلم.. نصائح لاستخدام الورود فى ديكور المنزل بشياكة

(MENAFN
- Youm7) حينما يريد أي شخص أن يضع مجموعة من الزهور في مزهرية، لا بد من الانتظار لعدة ثوان للتفكير في الترتيب الجيد لتخرج في النهاية صورة جمالية رائعة،
وهذا يتطلب القليل من التخطيط والإعداد المسبق، فمن السهل تعلم كيفية وضع الزهور في الأصيص بأشكال مختلفة جميلة وجذابة، وكما ذكر موقع "betterhome" ستكون السطور التالية حول إنشاء تنسيقات زهور رائعة .
إليك بعض الاستعداد لتنسيق الزهور في المنزل
زهور
اختارى الزهور الصحيحة
اختارى الزهور التي تعجبك وتتناسب مع ذوقك والديكور العام للمنزل، وهناك من يفضل زهورًا طبيعية وهناك من يفضلها اصطناعية، وهذا يكون حسب تفضيلاتك الشخصية.
الاختيار الأمثل لأصيص الزهور
استخدمي أُصص تناسب الزهور التى تم اختيارها، وهناك بعض الأنواع التى تجذب العين وتساعد في جمال شكل الزهور، منها السراميك والخشب والخاصة الزجاج الذى يعطى بهجة للمكان. كما أن هناك أشكالا كثيرة من الأوانى، منها طويلة العنق وغيرها بيضاوية، ويمكنكِ اختيار الأُصص وفقا للستائر أو الأثاث أو الجدران، لذا حاولى المحافظة على ألوان الأُصص لتكون مناسبة مع شكل ديكور البيت أو المكان الذى ستوضع فيه.
زهور اهتمي بالترتيب
حاولى اختيار ترتيب مناسب للزهور داخل الآنية،
سواء كان ترتيبا مدرجا، حيث تضع الأطوال في الخلف والأقصر للأمام، ومن الأفضل ترتيب الزهور وفقًا لذوقك الشخصى.
الاهتمام بعناية الزهور
حاولى التأكد من رعاية الزهور بشكل مستمر،
أهمها
تغيير الماء في الأصيص واحرصي على إزالة الأوراق الجافة أو المتساقطة
قد تحتاج بعض الزهور لقطع السيقان لتحافظ على نضارتها وطولها.
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