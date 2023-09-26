شوف الزهور واتعلم.. نصائح لاستخدام الورود فى ديكور المنزل بشياكة

MENAFN - Youm7) حينما يريد أي شخص أن يضع مجموعة من الزهور في مزهرية، لا بد من الانتظار لعدة ثوان للتفكير في الترتيب الجيد لتخرج في النهاية صورة جمالية رائعة،وهذا يتطلب القليل من التخطيط والإعداد المسبق، فمن السهل تعلم كيفية وضع الزهور في الأصيص بأشكال مختلفة جميلة وجذابة، وكما ذكر موقع "betterhome" ستكون السطور التالية حول إنشاء تنسيقات زهور رائعة .

إليك بعض الاستعداد لتنسيق الزهور في المنزلزهوراختارى الزهور الصحيحة

اختارى الزهور التي تعجبك وتتناسب مع ذوقك والديكور العام للمنزل، وهناك من يفضل زهورًا طبيعية وهناك من يفضلها اصطناعية، وهذا يكون حسب تفضيلاتك الشخصية.

الاختيار الأمثل لأصيص الزهور



استخدمي أُصص تناسب الزهور التى تم اختيارها، وهناك بعض الأنواع التى تجذب العين وتساعد في جمال شكل الزهور، منها السراميك والخشب والخاصة الزجاج الذى يعطى بهجة للمكان. كما أن هناك أشكالا كثيرة من الأوانى، منها طويلة العنق وغيرها بيضاوية، ويمكنكِ اختيار الأُصص وفقا للستائر أو الأثاث أو الجدران، لذا حاولى المحافظة على ألوان الأُصص لتكون مناسبة مع شكل ديكور البيت أو المكان الذى ستوضع فيه.

زهور اهتمي بالترتيب

حاولى اختيار ترتيب مناسب للزهور داخل الآنية،

سواء كان ترتيبا مدرجا، حيث تضع الأطوال في الخلف والأقصر للأمام، ومن الأفضل ترتيب الزهور وفقًا لذوقك الشخصى.

الاهتمام بعناية الزهور

حاولى التأكد من رعاية الزهور بشكل مستمر،

أهمها

تغيير الماء في الأصيص واحرصي على إزالة الأوراق الجافة أو المتساقطة

قد تحتاج بعض الزهور لقطع السيقان لتحافظ على نضارتها وطولها.