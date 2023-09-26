6 تسريحات شعر لطيفة للمدرسة والجامعة.. من رقصة الباليه لذيل الحصان الملتوى

MENAFN - Youm7) بداية العام الدراسي تشبه رأس السنة الجديدة، نحصل فيها على خزانة جديدة ممتلئة بأدوات دراسية، ومع بداية السنة الدراسية والذهاب للمدرسة هناك مظهر جميل وأنيق يجب أن تكون عليه الفتاة أثناء ذهابها وإيابها، نقدم لك السطور التالية لتتعلمى 6 تسريحات شعريمكنأن تصنعها الفتاة لنفسها ويمكن أن تصنعها الأم لطفلتها كل يوم في الصباح، هذا وفقًا لما نشره موقع "garnierusa".





جديلة وذيل السمكة

يمكنكِ اختيار عمل الضفائر الهولندية أو جديلة ذيل السمكة أو كليهما؛ أولاً، قومي بفرق شعرك من المنتصف، ثم قومي بعمل ضفيرة هولندية مع القسم الآخر، وأوقفيه وثبتيه بربطة شعر عندما تصل إلى مؤخرة رقبتك، وكرر ذلك مع القسم الآخر واجمع بين ذيلي الضفيرة. بعد ذلك، إذا كان لديك الوقت يمكنك تجديله على شكل ذيل السمكة، وتثبيته من الأطراف بربطة شعر أخرى.

جديلة وذيل السمكة





شعر مجعد فضفاض

يمكنك تحقيق أقصى استفادة من شعرك المجعد أو المتموج بشكل طبيعي أولًا، قومي برش رذاذ منشط على شعرك لترطيبه، اجمعيه عند تاج رأسك وثبتيه بربطة شعر. بعد ذلك، ثبتي أجزاء عشوائية من الشعر بشكل فضفاض عند قاعدة ذيل الحصان، لتكوين مظهر يشبه الكعكة. يمنحك سهولة وراحة كعكة الشعر أثناء تسليط الضوء على تجعيد الشعر.

تحديث مجعد فضفاض









ذيل حصان مضفر

ذيل الحصان المضفر يحافظ على شعرك آمنًا بما يكفي لأي وجميع الأنشطة. أولاً، قومي بفرق شعرك إلى الجانب. على الجانب الأعمق، خذي جزءًا من الشعر بدءًا من خط الشعر وقومي بعمل ضفيرة هولندية حتى تاج رأسك، وبمجرد أن يصبح طويلًا بدرجة كافية حتى تتمكني من ربطه على شكل ذيل حصان، استخدمي ربطة شعر مرنة لتثبيت كل شعرك في ذيل حصان واحد.

ذيل حصان مضفر





كعكة راقصة الباليه الملتوية

كعكة راقصة الباليه ليست مخصصة لراقصات الباليه فقط، تبدو جميلة بشكل لا يصدق وبسيطة أيضًا بما يكفي لتتناسب حتى في صباح المدرسة، اسحبي شعرك إلى شكل ذيل حصان مرتفع عند قمة رأسك. بعد ذلك، لتثبيت الشعر وتحديده، ضعي كمية صغيرة من دهان الشعر على طول ذيل الحصان الخاص بك للحصول على تعريف شعر نظيف بدون لزوجة، ثم لفي ذيل الحصان الخاص بك في كعكة، ثبتي النهاية في مكانها وأدخلي أي شعيرات طائشة داخل الكعكة للحصول على مظهر نظيف ومصقول.

كعكة راقصة الباليه الملتوية









ذيل حصان أنيق

لم تبدو تسريحة ذيل الحصان أكثر روعة من أي وقت مضى مع تسريحة الشعر الأنيقة فائقة النعومة، افصلي جزءًا من الشعر من أعلى أذنك مباشرة وكررى ذلك على الجانب الآخر، ثم اسحبي شعرك المتبقي إلى شكل ذيل حصان منخفض، ثم لفي أحد الأقسام حول قاعدة ذيل الحصان الرئيسي، ثم ثبتي النهاية لتثبيته، وكررى ذلك مع الجانب الآخر.

ذيل حصان أنيق





ذيل الحصان الملتوي المزدوج

جففي شعرك وافرديه قبل فرقه من المنتصف، ثم خذي قسمًا أصغر من منتصف الجزء الخلفي من رأسك ولفيه بإحكام حول الباقي، وثبتيه في جزء من الطريق للأسفل باستخدام دبوس، ثم قومى بإخفائه على الجانب السفلي حتى لا يكون مرئيًا، كررى ذلك على الجانب الآخر.





ذيل حصان ملتوى



