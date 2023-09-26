6 تسريحات شعر لطيفة للمدرسة والجامعة.. من رقصة الباليه لذيل الحصان الملتوى

(MENAFN
- Youm7) بداية العام الدراسي تشبه رأس السنة الجديدة، نحصل فيها على خزانة جديدة ممتلئة بأدوات دراسية، ومع بداية السنة الدراسية والذهاب للمدرسة هناك مظهر جميل وأنيق يجب أن تكون عليه الفتاة أثناء ذهابها وإيابها، نقدم لك السطور التالية لتتعلمى 6 تسريحات شعر
يمكن
أن تصنعها الفتاة لنفسها ويمكن أن تصنعها الأم لطفلتها كل يوم في الصباح، هذا وفقًا لما نشره موقع "garnierusa".
جديلة وذيل السمكة
يمكنكِ اختيار عمل الضفائر الهولندية أو جديلة ذيل السمكة أو كليهما؛ أولاً، قومي بفرق شعرك من المنتصف، ثم قومي بعمل ضفيرة هولندية مع القسم الآخر، وأوقفيه وثبتيه بربطة شعر عندما تصل إلى مؤخرة رقبتك، وكرر ذلك مع القسم الآخر واجمع بين ذيلي الضفيرة. بعد ذلك، إذا كان لديك الوقت يمكنك تجديله على شكل ذيل السمكة، وتثبيته من الأطراف بربطة شعر أخرى.
جديلة وذيل السمكة
شعر مجعد فضفاض
يمكنك تحقيق أقصى استفادة من شعرك المجعد أو المتموج بشكل طبيعي أولًا، قومي برش رذاذ منشط على شعرك لترطيبه، اجمعيه عند تاج رأسك وثبتيه بربطة شعر. بعد ذلك، ثبتي أجزاء عشوائية من الشعر بشكل فضفاض عند قاعدة ذيل الحصان، لتكوين مظهر يشبه الكعكة. يمنحك سهولة وراحة كعكة الشعر أثناء تسليط الضوء على تجعيد الشعر.
تحديث مجعد فضفاض
ذيل حصان مضفر
ذيل الحصان المضفر يحافظ على شعرك آمنًا بما يكفي لأي وجميع الأنشطة. أولاً، قومي بفرق شعرك إلى الجانب. على الجانب الأعمق، خذي جزءًا من الشعر بدءًا من خط الشعر وقومي بعمل ضفيرة هولندية حتى تاج رأسك، وبمجرد أن يصبح طويلًا بدرجة كافية حتى تتمكني من ربطه على شكل ذيل حصان، استخدمي ربطة شعر مرنة لتثبيت كل شعرك في ذيل حصان واحد.
ذيل حصان مضفر
كعكة راقصة الباليه الملتوية
كعكة راقصة الباليه ليست مخصصة لراقصات الباليه فقط، تبدو جميلة بشكل لا يصدق وبسيطة أيضًا بما يكفي لتتناسب حتى في صباح المدرسة، اسحبي شعرك إلى شكل ذيل حصان مرتفع عند قمة رأسك. بعد ذلك، لتثبيت الشعر وتحديده، ضعي كمية صغيرة من دهان الشعر على طول ذيل الحصان الخاص بك للحصول على تعريف شعر نظيف بدون لزوجة، ثم لفي ذيل الحصان الخاص بك في كعكة، ثبتي النهاية في مكانها وأدخلي أي شعيرات طائشة داخل الكعكة للحصول على مظهر نظيف ومصقول.
كعكة راقصة الباليه الملتوية
ذيل حصان أنيق
لم تبدو تسريحة ذيل الحصان أكثر روعة من أي وقت مضى مع تسريحة الشعر الأنيقة فائقة النعومة، افصلي جزءًا من الشعر من أعلى أذنك مباشرة وكررى ذلك على الجانب الآخر، ثم اسحبي شعرك المتبقي إلى شكل ذيل حصان منخفض، ثم لفي أحد الأقسام حول قاعدة ذيل الحصان الرئيسي، ثم ثبتي النهاية لتثبيته، وكررى ذلك مع الجانب الآخر.
ذيل حصان أنيق
ذيل الحصان الملتوي المزدوج
جففي شعرك وافرديه قبل فرقه من المنتصف، ثم خذي قسمًا أصغر من منتصف الجزء الخلفي من رأسك ولفيه بإحكام حول الباقي، وثبتيه في جزء من الطريق للأسفل باستخدام دبوس، ثم قومى بإخفائه على الجانب السفلي حتى لا يكون مرئيًا، كررى ذلك على الجانب الآخر.
ذيل حصان ملتوى
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