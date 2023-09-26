لابشا يمتلك أطول أنف للكلاب فى العالم.. مش هتصدق طوله كام

MENAFN - Youm7) يمتلك الكلاب أنوف صغيرة، وأحياناً متوسطة الحجم حسب السلالة التي ينتمون لها، لكن الكلب "لابشا" الذى يعود لسلالة برزي وهى نوع من كلاب الصيد الروسية، ومعروفة بالأنوف كبيرة الحجم، لذلك "لابشا" يمتلك أنف يبلغ حجمه حوالى 12 بوصة، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

الكلب لابشا صاحب الأنف الطويل

ولحجم أنف "لابشا" الغريب والمميز حرص أصحابه على إلتقاط صور مختلفة له وإنشاء صفحة باسمه على تطبيق "إنستجرام"، التي حصلت حتى الآن على أكثر من 108.000 معجب، والتي تحتوى على مجموعة من الصور للكلب "لابشا" وهو يستعرض أنفه الكبير، مع توثيق معاناته اليومية مع أنفه الذى يتسبب في إحداث الفوضى في بعض الأحيان .

الكلب لابشا





ويعتقد أصحاب "لابشا"، إنهم يستطيعون تحطيم الرقم القياسي العالمي للكلب لأطول أنف، ويعتبر الكلب من سلالة " برزي " التي تسمي أيضاً باسم كلاب الذئاب، حيث يبلغ طولهم أربعة أقدام وتسع بوصات، ويبلغ طول أنوفهم قدمًا.

حجم أنف لابشا





وتحتل سلالة كلاب "برزي" المرتبة 103 من حيث الشعبية بين 192 سلالة من الكلاب المدرجة من قبل نادي American Kennel Club في عام 2018. ولم تقابل ليلي وإيريس أصحاب الكلب نوع آخر من سلالته لكنهما لا يزالان على أمل أن يعثران عليه.

كلب أنفه طويل

وأشار التقرير إلى إنه لم يتم التحقق من مدى إمكانية الشم عند الكلب لكن أصحابه متفائلين بقدرته على تحطيم الرقم القياسي .

وتحدث أصحاب الكلب عن أنفه بطريقة ساخرة، حيث كتبوا على صفحته :"أنفه غالبًا ما يكون غير قابل للقياس، مثل محاولة قياس سلسلة جبال متغيرة.."

وتابعوا"هنا نرى أنفًا يستريح بسلام على سطح أكثر ملاءمة، وهو الأريكة. يمكن أن تكون فترة استراحة الأنف قصيرة من دقيقة إلى عدة ساعات".