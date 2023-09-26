الأعلى للثقافة يصدر كتاب الروافد الفنية والثقافية فى مسرح ألفريد جارى

(MENAFN
- Youm7) أصدر المجلس الأعلى للثقاف ، كتاب "الروافد الفنية والثقافية في مسرح ألفريد جاري"، من تأليف أميرة الوكيل، ويأتى الإصدار تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.
يتناول الكتاب تاريخ المسرح في عصر "ألفريد جاري، ويضم الكتاب، أوبرا ملكاً وأوبو عبدًا وأوبو زوجًا مخدوعًا، وأوبو فوق التل: بوصفها مرحلة مسرحية تمردت على مسلمات النظريات الكلاسيكية ، كما تناولت البنية الدرامية المفككة
في نصوص جاري الأربعة ، وفي الوقوف على تقنيات الحبكة الدرامية .
كتاب الروافد الفنية
ويشار إلى أنه يمكنك الحصول على نسخة من الكتاب من خلال منفذ بيع صندوق التنمية الثقافية الموجود بمبنى المجلس الأعلى للثقافة .
وتتاح أيضا بمنفذ البيع كافة إصدارات المجلس الأعلى للثقافة بشكل عام والتي تضم إصدارات النشر العام وإصدارات الكتاب الأول وإبداعات التفرغ وأبحاث المؤتمرات بالإضافة إلى الدوريات التي يصدرها المجلس.
جدير بالذكر، صدرت حديثا رواية عتبات السلطان للروائي خليل الجيزاوي عن المجلس الأعلى للثقافة سبتمبر 2023، وهي الرواية التاسعة في مشروع الجيزاوي الروائي، وتعتمد الرواية على تقنيّة تعدّد الأصوات في بنائها الروائي، حيث تتناوب ثلاثة ضمائر: الغائب، المتكلم، المخاطب، في سرد الأحداث، الأول صوت الراوي العليم الذي يروي الأحداث الخاصة بحياة دكتور نبيل وهدان، والثاني صوت سوزان إمام التي تروي علاقتها مع بطل الرواية دكتور نبيل وهدان، والثالث صوت عمّ حمزة بطل لعبة الانتخابات الأول في شارع مجلس الأمّة بدائرة السيدة زينب، وسط القاهرة، والرابع صوت غادة سيف الدين التي نجحت في ترويض ثورة نبيل وهدان، إلى جانب تقنيّات حديثة أخرى مثل: توظيف الحلم أو بما يُعرف بالرؤى المنامية، واسترجاع الماضي عن طريق الفلاش باك، والاستشهاد بالوثائق التاريخية: الخطط التوفيقية للدكتور على باشا مبارك، ومقالة الصحفي عباس الطرابيلي بجريدة الوفد.
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