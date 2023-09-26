الأعلى للثقافة يصدر كتاب الروافد الفنية والثقافية فى مسرح ألفريد جارى

MENAFN - Youm7) أصدر المجلس الأعلى للثقاف ، كتاب "الروافد الفنية والثقافية في مسرح ألفريد جاري"، من تأليف أميرة الوكيل، ويأتى الإصدار تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

يتناول الكتاب تاريخ المسرح في عصر "ألفريد جاري، ويضم الكتاب، أوبرا ملكاً وأوبو عبدًا وأوبو زوجًا مخدوعًا، وأوبو فوق التل: بوصفها مرحلة مسرحية تمردت على مسلمات النظريات الكلاسيكية ، كما تناولت البنية الدرامية المفككة

في نصوص جاري الأربعة ، وفي الوقوف على تقنيات الحبكة الدرامية .

كتاب الروافد الفنية





ويشار إلى أنه يمكنك الحصول على نسخة من الكتاب من خلال منفذ بيع صندوق التنمية الثقافية الموجود بمبنى المجلس الأعلى للثقافة .

وتتاح أيضا بمنفذ البيع كافة إصدارات المجلس الأعلى للثقافة بشكل عام والتي تضم إصدارات النشر العام وإصدارات الكتاب الأول وإبداعات التفرغ وأبحاث المؤتمرات بالإضافة إلى الدوريات التي يصدرها المجلس.

جدير بالذكر، صدرت حديثا رواية عتبات السلطان للروائي خليل الجيزاوي عن المجلس الأعلى للثقافة سبتمبر 2023، وهي الرواية التاسعة في مشروع الجيزاوي الروائي، وتعتمد الرواية على تقنيّة تعدّد الأصوات في بنائها الروائي، حيث تتناوب ثلاثة ضمائر: الغائب، المتكلم، المخاطب، في سرد الأحداث، الأول صوت الراوي العليم الذي يروي الأحداث الخاصة بحياة دكتور نبيل وهدان، والثاني صوت سوزان إمام التي تروي علاقتها مع بطل الرواية دكتور نبيل وهدان، والثالث صوت عمّ حمزة بطل لعبة الانتخابات الأول في شارع مجلس الأمّة بدائرة السيدة زينب، وسط القاهرة، والرابع صوت غادة سيف الدين التي نجحت في ترويض ثورة نبيل وهدان، إلى جانب تقنيّات حديثة أخرى مثل: توظيف الحلم أو بما يُعرف بالرؤى المنامية، واسترجاع الماضي عن طريق الفلاش باك، والاستشهاد بالوثائق التاريخية: الخطط التوفيقية للدكتور على باشا مبارك، ومقالة الصحفي عباس الطرابيلي بجريدة الوفد.