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القمر يقترن بزحل.. كيف قدس العرب والرومان الكوكب قديمًا؟

9/26/2023 4:28:37 AM
(MENAFN- Youm7) تشهد الكرة الأرضية الأربعاء المقبل اقتران القمر مع كوكب زحل "لؤلؤة المجموعة الشمسية" فى مشهد بديع يرى بسماء مصر ويشاهد بسهولة بالعين المجردة، وكشف الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن القمر سيكون قرب كوكب زحل فى هذا اليوم، حيث نراهما متجاوران بالسماء عند دخول الليل، ويظلا بالسماء حتى بداية غروب المشهد في الـ 4:00 صباحا تقريبا.



كوكب زحل، فهو يعني بالعربية الارتفاع والعلو، وبحسب كتاب "المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام" فأن "زحل"، وقد تعبد له بعض أهل مكة. حتى إن من الباحثين من زعم أن "الكعبة" كانت معبدًا لزحل في بادئ الأمر. وسمي كوكب زحل بهذا الاسم حيث كان العرب يطلقون الأسماء على الكوكب نسبة الخصائص المميزة له، إذ يشتق اسم زحل من الجذر زحل الذي يعني في اللغة العربية أبطأ، ويعود السبب في ذلك إلى أن كوكب زحل يشتهر ببطء دورانه، وحركته في السماء، فهو يحتاج إلى ما يقارب 30 سنة ليتم دورة كاملة حول الشمس.



في الأساطير الرومانية، يمثل زحل الإله الزاحف الذي ينقلب في حلقاته العديدة. ويؤدي زحل دورًا مهمًا في عيد الشكر (Saturnalia)، وفي الأساطير الرومانية ذكر زحل على أنه إله الزمان وسلاحه كان المنجل وهوالذي حكم الآلهة
قبل جوبيتر ولهذا اعتبر أبا الزمان القديم، وأبناؤه كانوا يمثلون السماء والماء والموت وهي أمور كان الرومان
يظنون أن الزمان لا يستطيع القضاء عليها، اعتاد الرومان على إقامة احتفال
للإله زحل
في منتصف فصل الشتاء يستمر 7 أيام، وكان مناسبة للزيجات، تعطل الأعمال والمدارس خلالها. وكانت تقام خلال الاحتفال
الولائم عامة، حيث يهدي الأباء أبناءهم الهدايا المختلفة. وبالمناسبة فهذه عادة توارثها الآخرون في أعياد الميلاد الخاصة بالمسيح (Christmas).







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