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100 مقال وقراءة لـ علاء الديب في كتاب في كلمة وكلمة في كتاب

9/26/2023 4:28:37 AM
(MENAFN- Youm7) صدر حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، كتاب "كتاب في كلمة وكلمة في كتاب" للكاتب الكبير الراحل علاء الديب، ضمن سلسلة كتابات نقدية التي تصدر برئاسة تحرير د. محمد بريري.
الكتاب مجموعة مقالات للروائي الراحل والتي يقدم لنا خلالها قراءات لعدد من الكتب المتنوعة في شتى مناحي الثقافة والإبداع والعلوم والفكر، كما يستعرض عددا من الدوريات المصرية والعربية.. وهذه المقالات كانت يوما ما هي أبرز ما تنشره الصحافة المصرية تحت عنوانها الأشهر "عصير الكتب".
يضم الكتاب أكثر من 100 مقال وقراءة في عدة كتب وروايات ودواوين ومنها: فخ العولمة، أربعون عاما من النقد التطبيقي، مصر الحاضر والمستقبل، سيد البحار، شمعة البحر، تحت خط الفقر، الهدنة، تجربة شبرا بخوم المسرحية، اثنا عشر جرام سعادة، قاموس الأدب العربي الحديث، الناس في صعيد مصر، الطنطورية، ثمة ضوء آخر، في حياة لطفي السيد، فدوى طوقان، شاي.. في رحاب الشاذلي أبو الحسن، أوراق في الثقافة الشعبية، مرافئ الروح، التصوير الحديث في مصر، وغيرها.
من أجواء الكتاب قراءة علاء الديب المعنونة "شاي.. في رحاب الشاذلي أبو الحسن"، عن كتاب "في رحاب الصحراء: مدد يا شاذلي" لأحمد أبو خنيجر، والصادر عن الهيئة العامة لقصور الثقافة في 2012 وعنه يقول: "الكتاب تطوير وبناء فني جديد حول مقال سبق نشره في المجلة المتميزة "أمكنة" وقد استطاع أن يجعل بناء فنيا يقع بين البحث والرحلة، مفهوما في بناء روائي بسيط يشي بموهبته في البناء وفي التعبير. يقع مقام أبو الحسن الشاذلي فوق جبل صغير هو "حميترا" وفي مقابل "حميترا" يقع جبل آخر يقال له المظلوم، ويقول أبو خنيجر:
"حكى لي بعض السالكين ورجال الطريق، أن ذنوب العباد تتطاير نتيجة المغفرة لهم، تتطاير من قلب الوادي حيث المقام والبئر، من فوق حميترا وتحط على هذا الجبل، وأشاروا للجبل المظلوم وقالوا لي انظر إليه كم هو أسود، بينما حجارة حميترا مشربة بالحمرة والتوهج، وحين نظرت رأيت حجارته سوداء وحزينة، فتساءلت هل لجبل القدرة على تحمل ذنوب لا تستر ولا تفرغ".
يعقب "الديب" قائلا: "لا يقطع الكاتب الروائي حكايته المحتشدة بمناظر الرحلة والعربات والمسافرين ولون الصحراء، وأنواع الصخور والشجر وينسج خلالها حكاية الشاذلي، التي يفرد لها في وسط الكتاب وفي نهايته صفحات قليلة يمكن أن تقود خطوات القارئ الذي يريد أن يعيش مع القطب البارز تفاصيل رحلته إلى الإيمان الكامل حيث يسعى الصوفي الحق أن يشغل الله منه العقل والروح وكل الجسد".

كتاب في كلمة وكلمة في كتاب



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