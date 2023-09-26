إدارة معرض بغداد: مد أيام المعرض نظرًا للإقبال الجماهيرى الواسع

MENAFN - Youm7) أعلنت إدارة معرض بغداد الدولى للكتاب عن تمديد أيام المعرض، لينتهى في 29 سبتمبر بدلا من 27 من سبتمبر 2023،نظرًا للإقبال الجماهيري الواسع الذي شهده معرض بغداد الدولي للكتاب وعلى مدى سبعة أيام واستجابةً لرغبة الجمهور العزيز.

وقال رئيس الحكومة العراقية، خلال كلمة ألقاها في حفل الافتتاح حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، إن "هذه التظاهرة الثقافية تجسد الإهتمام الكبير بالكتاب وقارئيه وأهمية الفعاليات الثقافية في صناعة مستقبل يليق بالعراق".

وأكد رئيس الحكومة العراقية على أن الاهتمام بالكتاب يتضاعف، وكذلك صناعته وكاتبه في هذه الأيام خصوصاً بسبب التحديات التي تواجه القراءة والكتاب بشكلٍ عام.

وقال رئيس الحكومة العراقية كثرت الشكوى من قلة القراءة ومحاولة التقنيات الحديثة والسوشيال ميديا سحب البساط من الكتاب الورقي، ومعرض بغداد الدولي للكتاب يمثل جرعة من العافية للكتاب والقراءة والمعرفة.

وأكد "السوداني" أنه مهما تغولت التكنولوجيا، وانتشر الكتاب الإلكتروني، يبقى للكتاب طعم خاص، حيث أسهم بتغيير العقول وتربية الأجيال وستبقى الحكومة داعمة للشأن الثقافي، انطلاقا من واجبها وبرنامجها لبناء العراق.

وقال رئيس الحكومة العراقية: "ستتخذ الحكومة إجراءات عديدة لتسهيل مهمة دور النشر العراقية، دعماً للفعل الثقافي والتنويري سنطلق قروضاً خالية من الفوائد لدور النشر، كما سندعم معارض الكتب الرئيسة في العراق".