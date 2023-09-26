إدارة معرض بغداد: مد أيام المعرض نظرًا للإقبال الجماهيرى الواسع

(MENAFN
- Youm7) أعلنت إدارة معرض بغداد الدولى للكتاب عن تمديد أيام المعرض، لينتهى في 29 سبتمبر بدلا من 27 من سبتمبر 2023،
نظرًا للإقبال الجماهيري الواسع الذي شهده معرض بغداد الدولي للكتاب وعلى مدى سبعة أيام واستجابةً لرغبة الجمهور العزيز.
وقال رئيس الحكومة العراقية، خلال كلمة ألقاها في حفل الافتتاح حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية، إن "هذه التظاهرة الثقافية تجسد الإهتمام الكبير بالكتاب وقارئيه وأهمية الفعاليات الثقافية في صناعة مستقبل يليق بالعراق".
وأكد رئيس الحكومة العراقية على أن الاهتمام بالكتاب يتضاعف، وكذلك صناعته وكاتبه في هذه الأيام خصوصاً بسبب التحديات التي تواجه القراءة والكتاب بشكلٍ عام.
وقال رئيس الحكومة العراقية كثرت الشكوى من قلة القراءة ومحاولة التقنيات الحديثة والسوشيال ميديا سحب البساط من الكتاب الورقي، ومعرض بغداد الدولي للكتاب يمثل جرعة من العافية للكتاب والقراءة والمعرفة.
وأكد "السوداني" أنه مهما تغولت التكنولوجيا، وانتشر الكتاب الإلكتروني، يبقى للكتاب طعم خاص، حيث أسهم بتغيير العقول وتربية الأجيال وستبقى الحكومة داعمة للشأن الثقافي، انطلاقا من واجبها وبرنامجها لبناء العراق.
وقال رئيس الحكومة العراقية: "ستتخذ الحكومة إجراءات عديدة لتسهيل مهمة دور النشر العراقية، دعماً للفعل الثقافي والتنويري سنطلق قروضاً خالية من الفوائد لدور النشر، كما سندعم معارض الكتب الرئيسة في العراق".
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