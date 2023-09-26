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تعرف على اليوم الأوروبى للغات.. وما أهدافه؟

9/26/2023 4:28:37 AM
(MENAFN- Youm7) يوافق اليوم 26 سبتمبر ذكرى الاحتفال باليوم الأوروبى للغات ، وهو اليوم الذى أعلنه مجلس أوروبا فى 6 ديسمبر 2001، فى نهاية السنة الأوروبية للغات (2001)، التى اشترك فى تنظيمها مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبى وهدفها هو تشجيع تعلم اللغة فى جميع أنحاء أوروبا.



ويهدف اليوم الأوروبى للغات إلى تنبيه الجمهور إلى أهمية تعلم اللغة وتنويع مجموعة اللغات المكتسبة من أجل زيادة التعدد اللغوى والتواصل بين الثقافات؛

وبناء على ذلك يتم تشجيع الناس، صغارا وكبارا، على اكتساب لغة جديدة، أو أن يفخروا بشكل خاص بمهاراتهم اللغوية الحالية، كما يتم تشجيع المسؤولين عن توفير إمكانية الوصول إلى تعلم اللغة لتسهيل تعلم الناس مجموعة من اللغات، ودعم مبادرات السياسات الرامية إلى تعزيز اللغات. هناك أيضا التركيز على تعلم لغة أخرى غير الإنجليزية.



وعادة ما يتم تنظيم مجموعة من الفعاليات فى جميع أنحاء أوروبا، بما فى ذلك تلك الخاصة بالأطفال، والبرامج التلفزيونية والإذاعية، ودروس اللغة والمؤتمرات. ولا تنظم هذه الأحداث بواسطة مجلس أوروبا أو الاتحاد الأوروبى ولا يخصص لها تمويلا خاصا (ما عدا برامجها اللغوية الحالية) لهذا اليوم. وتعطى الدول الأعضاء والشركاء المحتملون حرية تنظيم الأنشطة.

والمعروف أن معظم اللغات الأوروبية من أصل هندو أوروبي، منذ نهاية القرن الثامن عشر، كانت اللغة الأكثر انتشارا فى أوروبا (من حيث الجغرافيا وعدد الناطقين بها) هى اللغة الروسية التى حلت محل الفرنسية. ولا يتعدى عدد الناطقين باللغة الأصلية حوالى 150 مليون أوروبى يتحدثون الروسية يوميا، تليها اللغة الألمانية (حوالى 95 مليون)، واللغة الإنجليزية والفرنسية (كل منهما 65 مليون) والإيطالية (60 مليون) والإسبانية والبولندية (40 مليون لكل منهما)، والأوكرانية (30 مليون) والرومانية (26 مليون). وفيما يتعلق بدراسات اللغة الأجنبية، فإناللغة الإنجليزية هى حاليا اللغة الأجنبية الأكثر شعبية فى أوروبا، تليها الألمانية[؟] والفرنسية والإيطالية والروسية والإسبانية.







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