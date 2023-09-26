تعرف على اليوم الأوروبى للغات.. وما أهدافه؟

(MENAFN
- Youm7) يوافق اليوم 26 سبتمبر ذكرى الاحتفال باليوم الأوروبى للغات ، وهو اليوم الذى أعلنه مجلس أوروبا فى 6 ديسمبر 2001، فى نهاية السنة الأوروبية للغات (2001)، التى اشترك فى تنظيمها مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبى وهدفها هو تشجيع تعلم اللغة فى جميع أنحاء أوروبا.
ويهدف اليوم الأوروبى للغات إلى تنبيه الجمهور إلى أهمية تعلم اللغة وتنويع مجموعة اللغات المكتسبة من أجل زيادة التعدد اللغوى والتواصل بين الثقافات؛
وبناء على ذلك يتم تشجيع الناس، صغارا وكبارا، على اكتساب لغة جديدة، أو أن يفخروا بشكل خاص بمهاراتهم اللغوية الحالية، كما يتم تشجيع المسؤولين عن توفير إمكانية الوصول إلى تعلم اللغة لتسهيل تعلم الناس مجموعة من اللغات، ودعم مبادرات السياسات الرامية إلى تعزيز اللغات. هناك أيضا التركيز على تعلم لغة أخرى غير الإنجليزية.
وعادة ما يتم تنظيم مجموعة من الفعاليات فى جميع أنحاء أوروبا، بما فى ذلك تلك الخاصة بالأطفال، والبرامج التلفزيونية والإذاعية، ودروس اللغة والمؤتمرات. ولا تنظم هذه الأحداث بواسطة مجلس أوروبا أو الاتحاد الأوروبى ولا يخصص لها تمويلا خاصا (ما عدا برامجها اللغوية الحالية) لهذا اليوم. وتعطى الدول الأعضاء والشركاء المحتملون حرية تنظيم الأنشطة.
والمعروف أن معظم اللغات الأوروبية من أصل هندو أوروبي، منذ نهاية القرن الثامن عشر، كانت اللغة الأكثر انتشارا فى أوروبا (من حيث الجغرافيا وعدد الناطقين بها) هى اللغة الروسية التى حلت محل الفرنسية. ولا يتعدى عدد الناطقين باللغة الأصلية حوالى 150 مليون أوروبى يتحدثون الروسية يوميا، تليها اللغة الألمانية (حوالى 95 مليون)، واللغة الإنجليزية والفرنسية (كل منهما 65 مليون) والإيطالية (60 مليون) والإسبانية والبولندية (40 مليون لكل منهما)، والأوكرانية (30 مليون) والرومانية (26 مليون). وفيما يتعلق بدراسات اللغة الأجنبية، فإناللغة الإنجليزية هى حاليا اللغة الأجنبية الأكثر شعبية فى أوروبا، تليها الألمانية[؟] والفرنسية والإيطالية والروسية والإسبانية.
MENAFN26092023000132011024ID1107142017
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.