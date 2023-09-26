طريقة إنشاء حسابات متعددة على فيس بوك من نفس الحساب.. اعرف الخطوات

MENAFN - Youm7) طرحت Meta ميزة جديدة تمامًا لمستخدمي Facebook، ما يسمح لهم بإنشاء ملفات تعريف شخصية متعددة، حيث يتيح لك فيسبوك الآن إنشاء ما يصل إلى أربعة ملفات تعريف إضافية ضمن نفس الحساب، ولكل منها هويته الفريدة. ملفات شخصية متعددة على الفيسبوك

يمكن أن تمثل هذه الملفات الشخصية الإضافية جوانب مختلفة من اهتماماتك أو مجتمعاتك أو شخصياتك، وسيكون لكل ملف من هذه الملفات الشخصية قائمة أصدقاء وخلاصة خاصة به، ويمكنك متابعة مجموعات وصفحات مختلفة مع كل منها.



ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن ملفك الشخصي الأساسي على Facebook، والذي يتم إنشاؤه عند التسجيل للحصول على حساب Facebook، إلزامي ولا يمكن حذفه بشكل مستقل؛ ولا يمكنك حذفه إلا عن طريق حذف حسابك على Facebook بالكامل.فيما يلي دليل خطوة بخطوة لمساعدتك في إنشاء ملفات تعريف متعددة والتبديل بينها داخل حساب Facebook نفسه: تسجيل الدخول إلى ملفات تعريف إضافية

يمكنك استخدام معلومات تسجيل الدخول الحالية الخاصة بك للوصول إلى جميع ملفات التعريف الخاصة بك. بعد تسجيل الدخول، ستنتقل في البداية إلى ملفك الشخصي الرئيسي ثم تنتقل إلى الملف الشخصي الإضافي المطلوب.



من المهم أن تفهم أن الملفات الشخصية على Facebook التي تم إنشاؤها من خلال حسابك الرئيسي تعتبر ملفات تعريف إضافية. إذا قمت بإنشاء حساب فيسبوك جديد تمامًا، فسيكون منفصلاً عن حسابك الأساسي. إنشاء ملف تعريف إضافي





1.قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على الفيسبوك افتح تطبيق Facebook أو انتقل إلى موقع Facebook وقم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات الاعتماد الحالية الخاصة بك. 2.الوصول إلى زر القائمة انقر على زر القائمة الموجود في الزاوية اليمنى العليا من واجهة الفيسبوك. 3.إنشاء ملف تعريف آخر في خيارات القائمة، من المفترض أن ترى خيارًا يقول "إنشاء ملف تعريف آخر". إذا كان لديك بالفعل ملف شخصي إضافي أو كنت تستخدم تجربة الصفحات الجديدة، فقد ترى عبارة "إنشاء ملف تعريف على Facebook" بجوار اسم ملفك الشخصي. انقر على هذا الخيار. 4.البدء بعد تحديد "إنشاء ملف تعريف آخر" أو "إنشاء ملف تعريف على Facebook"، سيُطلب منك بدء عملية الإنشاء. انقر على "البدء" للمتابعة. 5.اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإنشاء ملف تعريف جديد. ستحتاج إلى اختيار اسم ملف التعريف واسم المستخدم لهذا الملف الشخصي الإضافي. ضع في اعتبارك أن هذه الأسماء يجب أن تلتزم بمعايير مجتمع فيسبوك وسياساته الخاصة بالملفات الشخصية الإضافية. 6.كرر إذا لزم الأمر إذا كنت تريد إنشاء المزيد من الملفات الشخصية الإضافية على فيسبوك، فما عليك سوى تكرار الخطوات المذكورة أعلاه. التبديل بين الملفات الشخصية 1.الوصول إلى زر القائمة أثناء تسجيل الدخول إلى حسابك على فيسبوك، انقر على زر القائمة الموجود في الزاوية اليمنى العليا. 2.حدد ملف التعريف الخاص بك بجوار اسمك، سترى سهم القائمة المنسدلة (▼)، انقر فوق هذا السهم للكشف عن قائمة بالملفات الشخصية التي قمت بإنشائها. 3.اختر ملف التعريف الخاص بك حدد ملف التعريف الذي تريد استخدامه من القائمة، سيتم تحويلك إلى هذا الملف الشخصي بقائمة الأصدقاء الفريدة والموجز والإعدادات.تذكر أن معايير مجتمع فيسبوك تنطبق على جميع الملفات الشخصية التي تقوم بإنشائها. قد تؤثر أي انتهاكات لهذه المعايير من أي من ملفاتك الشخصية على حسابك على فيسبوك بالكامل، تأكد من أنك تستخدم ملفات التعريف الخاصة بك بطريقة مسئولة وبما يتوافق مع إرشادات Facebook.