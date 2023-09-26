أبل تطلق Ipad Mini 7 قبل نهاية العام.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) تستعد شركة أبل لإصدار الجيل السابع من جهاز iPad mini قبل نهاية العام، وذلك بناءً على تقرير جديد صادر عن DigiTimes.

وفي مقال يناقش ركود الطلب العالمي على الأجهزة اللوحية في النصف الثاني من عام 2023، توقع المنفذ الذي يقع مقره في تايوان زيادة طفيفة في حصة Apple في السوق بسبب طلبات شراء جهاز iPad "صغير الحجم" في الربع الرابع، وفقاً لموقع macrumors.

وفي الربع الثاني، شهدت شحنات iPad انخفاضًا متسلسلًا أعلى من تلك الخاصة بالأجهزة اللوحية غير iPad، مما أدى إلى انخفاض حصة شحنات iPad المجمعة لربعين متتاليين، ومع ذلك، فإن الحصة سترتفع تدريجياً خلال النصف الثاني بسبب احتياجات تجديد مخزون أبل في الربع الثالث وطلبات شراء جهاز آيباد جديد صغير الحجم في الربع الرابع، حسبما تظهر الأرقام.

وتحصل DigiTimes على معلوماتها من الموردين الذين يقومون بتصنيع قطع غيار لأجهزة iPhone ومنتجات Apple الأخرى، وغالبًا ما توفر مصادره معلومات موثوقة، لكن الموقع لديه سجل مختلط عندما يتعلق الأمر بتفسير تلك المعلومات وفك خطط Apple بدقة، وغالبًا ما يكون من الأفضل عرض المعلومات من الموقع بشيء من الشك حتى يتم تأكيد المعلومات بمصادر إضافية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالشائعات.

ومع ذلك، أفاد مارك جورمان من بلومبرج في وقت سابق من هذا العام أن تحديث iPad mini مع "زيادة في المواصفات" ليس مستبعدًا، في الشهر الماضي، أشار المسرب المعروف باسم "ShrimpApplePro" أيضًا إلى وجود جهاز iPad mini من الجيل السابع قيد العمل في شركة Apple، وقال إنهم رأوا دليلاً على أن طراز iPad جديدًا واحدًا على الأقل قادم هذا العام.

يحتوي الجيل السادس من iPad mini‌ حاليًا على شريحة A15 Bionic، بينما يستخدم iPhone 15 وiPhone 15 Pro الجديدان شريحة A16 وA17 Pro، على التوالي، يمكن أن تتضمن زيادة طفيفة في المواصفات أيضًا ترقيات للكاميرات الأمامية والخلفية، مما قد يؤدي إلى جلب ميزات مثل Photonic Engine إلى ‌iPad‌ لأول مرة.

جلبت أحدث طرازات iPad Pro ترقيات الاتصال مثل Wi-Fi 6E وBluetooth 5.3 إلى ‌iPad‌ لأول مرة، لذلك يبدو من المحتمل جدًا أن تشق هذه الإمكانات طريقها أيضًا إلى ‌iPad mini في التحديث التالي‌.