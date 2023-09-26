المواصفات الكاملة لـ Google Pixel 8 و Pixel 8 Pro قبل الإطلاق فى 4 أكتوبر

MENAFN - Youm7) سيتم الكشف عن سلسلة Google Pixel 8 فى 4 أكتوبر المقبل، ويبدو أن الشركة أكدت تفاصيل الهواتف التي يقال إنها ستصل بـ Pixel 8 ، كنموذج أساسي وPixel 8 Pro كنموذج راقي جديد كليًا هذا العام، وسيخلف Google Pixel 7 وPixel 7 Pro، اللذين تم إصدارهما العام الماضي في أكتوبر 2022، وفقاً لموقع gadgets360.

وألمحت العديد من التسريبات والتقارير وقوائم الشهادات للهواتف القادمة إلى المواصفات الرئيسية للهواتف، ومن المتوقع أيضًا أن تقدم الهواتف التي سيتم إطلاقها قريبًا ترقيات كبيرة مقارنة بالطرز السابقة، قبل أيام قليلة من الإطلاق الرسمي، وقام أحد المسربين بإدراج جميع المواصفات المحتملة والأسعار المحتملة للهواتف الذكية.

أدرجت Tipster Kamila Wojciechowska المواصفات الكاملة ونقاط السعر المتوقعة لسلسلة Pixel 8 في منشور على X، وادعى التقرير أن Pixel 8 الأساسي سيتم تقديمه بخيارات ألوان اسود لامع والبني، من المتوقع أن يبلغ سعر النموذج الأساسي 699 دولارًا، بينما من المحتمل أن يتم إدراج النموذج الاحترافي بسعر 899 دولارًا.

من المتوقع أن يتميز بشاشات OLED مقاس 6.17 بوصة مع حماية Corning Gorilla Glass Victus 2، ومن المرجح أن يأتي Pixel 8 الأساسي بدقة Full HD + بينما يقال إن الطراز الاحترافي سيحصل على دقة QHD، من المفترض أن يتم تشغيل الهواتف بواسطة Tensor G3 SoCs ومن المتوقع أن يتم إطلاقها في 8 جيجابايت + 12 جيجابايت و128 جيجابايت + 256 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي ومتغيرات التخزين، وسيتم شحن الهواتف بنظام Android 14.

ومن المتوقع أن تدعم وحدة الكاميرا الخلفية المزدوجة في هاتف Pixel 8 مستشعرًا أساسيًا بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعرًا أساسيًا بدقة 12 ميجابكسل مع عدسة فائقة الاتساع، بينما من المتوقع أن يضم هاتف Pixel 8 Pro مستشعرًا أساسيًا بدقة 50 ميجابكسل مع صورة بصرية.

وبحسب ما ورد سيتمكن المستخدمون من استخدام ميزات Video Boost وLight Sight، والتقاط مقاطع الفيديو في ظروف الإضاءة المنخفضة، ويقال أيضًا أن الهواتف تأتي مع ممحاة الصوت، والتي ستساعد في تقليل الضوضاء الخلفية غير المرغوب فيها في مقاطع الفيديو.

من المحتمل أن يحتوي هاتف Pixel 8 على بطارية تبلغ سعتها 4485 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع السلكي بقدرة 24 وات واللاسلكي بقدرة 12 وات، من ناحية أخرى، من المتوقع أن يحتوي هاتف Pixel 8 Pro على بطارية تبلغ سعتها 4950 مللي أمبير في الساعة مع دعم شحن سلكي سريع بقدرة 27 وات ودعم شحن لاسلكي بقدرة 12 وات.

ولأغراض أمنية، ستكون الهواتف مجهزة بميزات فتح القفل بالوجه وأجهزة استشعار بصمات الأصابع، ومن المرجح أن يزن النموذج الأساسي 187 جرامًا، بينما من المتوقع أن يزن النموذج الاحترافي 213 جرامًا.