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Chatgpt يدعم الآن الدردشات الصوتية والبحث المعتمد على الصور

9/26/2023 4:28:34 AM
(MENAFN- Youm7) أعلنت OpenAI ، الشركة المطورة للتكنولوجيا وراء ChatGPT، أنها ستطرح المحادثات الصوتية والمرئية على chatbot - بدءًا من تطبيق ChatGPT للموبايل



وسيسمح هذا للمستخدمين بإجراء محادثات أكثر طبيعية وبديهية مع ChatGPT، واستخدامه بطرق جديدة، مثل استكشاف المشكلات وإصلاحها، واستكشاف المناطق المحيطة بهم، وفهم البيانات المعقدة، كما يمكنه أن يسمع ويتحدث أيضًا بفضل الوسائط المتعددة GPT-3.5 وGPT-4.

Use your voice to engage in a back-and-forth conversation with ChatGPT. Speak with it on the go, request a bedtime story, or settle a dinner table debate.





وفي العرض التقديمي للميزة على المدونة الرسمية، يوضح OpenAI بعض الأمثلة التي يمكنك تجربتها: يمكنك التقاط صورة لدراجتك واطلب من برنامج الدردشة الآلي مساعدتك في خفض مقعده وسيساعدك في معرفة ما إذا كان لديك الأداة الصحيحة، اما اذا كنت لا تعرف مكونات دراجتك فيمكنك أيضًا التقاط صورة لها وسؤال روبوت الدردشة، وما إلى ذلك.





ولبدء التحدث إلى ChatGPT، تحتاج إلى تشغيل المحادثات الصوتية في إعدادات التطبيق، ثم اضغط على زر سماعة الرأس لاختيار صوتك وبدء الدردشة، أما بالنسبة لميزة التعرف على الصور، يمكنك إما التقاط صورة جديدة أو اختيار صورة موجودة من مكتبة الصور الخاصة بك، وإذا كنت تستخدم جهاز iOS أو Android، فستحتاج إلى النقر فوق زر علامة الجمع أولاً لفتح منتقي الصور - وسيتم نشره بدءًا من مستخدمي Plus وEnterprise المدفوعين.









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