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أبل تعترف بمشكلة تغير لون Iphone 15 Pro إذا لم تستخدم حافظة

9/26/2023 4:28:33 AM
(MENAFN- Youm7) اعترفت أبل أن الإطار الجديد المصنوع من التيتانيوم فى هواتفها الذكية الجديدة يمكن أن يتغير لونه دون حماية، فإذا كنت تفكر في شراء هاتف iPhone 15 Pro أو iPhone 15 Pro Max الجديد من أبل، يجب عليك شراء حافظة.



ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم بالفعل نشر تقارير عبر الإنترنت مفادها أن مجرد الإمساك بهذه الهواتف يمكن أن يتسبب في تغيير لون الهيكل المعدني، وهي اقتراحات أكدتها شركة Apple رسميًا الآن.








وشارك مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورًا للهواتف الجديدة، تظهر تغيرًا كبيرًا في اللون، حيث تلتقط النطاقات الجانبية المعدنية بصمات الأصابع والزيوت من أيدي المستخدمين.



غرد أحد المستخدمين المحبطين بأن مشكلات تشويه الألوان كانت ضخمة بالنظر إلى سعر هذه التقنية، وفي وثيقة دعم تم إصدارها لمجموعة iPhone 15 الجديدة، قالت شركة Apple إنه "بالنسبة إلى iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، قد يغير الزيت الموجود في بشرتك لون الشريط الخارجي مؤقتًا".



ولعل سبب هذه المشكلة هو أنه، على عكس iPhone 15 و15 Plus الأرخص، فإن مجموعة Pro الأكثر تكلفة تستخدم التيتانيوم خفيف الوزن بدلاً من الفولاذ المقاوم للصدأ.



في حين أن هذه المادة تعد بأن تكون قوية للغاية وخفيفة الوزن جدا، إلا أن المعدن يمكن أن يتغير لونه من خلال المعالجة الروتينية.



يتمتع التيتانيوم بقدرة مثيرة للاهتمام على إظهار "الألوان المتداخلة" التي يمكن أن تجعل السطح يبدو مثل قوس قزح عند تسخينه، ومن خلال عملية تسمى الأنودة، يتفاعل سطح التيتانيوم مع الهواء وينتج طبقات رقيقة جدًا من الأكاسيد التي تشتت الضوء وتعطي المعدن تشطيبات ملونة.



ومع ذلك، عندما تلمس قطعة من التيتانيوم بيديك العاريتين، تلتصق طبقات رقيقة من الزيت من أصابعك بالسطح وتسبب حدوث نفس التأثير، مما يؤدي إلى تشتيت الضوء إلى قوس قزح مشوه.



وفقًا للأستاذ المساعد والتر نافاريني من جامعة البوليتكنيك في ميلانو، فإن أحد العوائق الرئيسية لاستخدام التيتانيوم هو "التغيير اللوني الذي تسببه الآثار الدهنية للمواد الزيتية على السطح".



وكما تقول شركة آبل، فإن مسح الإطار بقطعة قماش ناعمة ورطبة قليلاً وخالية من الوبر سيعيد المظهر الأصلي للهاتف عن طريق إزالة الزيوت المسببة للمشكلة.







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