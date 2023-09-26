يقال إنه لو كان العقل على قدر الكلام، لكان الثرثار أكبر الناس عقلا، ولو كان العلم على قدر حفظ المسائل، لكان التلميذ أوسع من أستاذه علما، ولو كان الجاه على قدر الفضائل، لما كان لقليلي حسن الخلق أي نفوذ! ولو كان المال على قدر العقل، لكان أغنى الناس الحكماء، وأفقر الناس السفهاء، وهنا أستحضر مقولة «شكسبير» الخالدة في «هاملت» «أكون أو لا أكون».تأكد أنك أنت وحدك من على هذه الدنيا من يستطيع ان يثبت وجوده بالطريقة التي يتمناها هو وبالشكل الذي يريد، أنت وحدك من على هذه الدنيا من يستطيع أن يثبت وجوده وذلك من خلال ترك بصمة جميلة رائعة تميز بها شخصك وذاتك، كي تكون أو لا تكون، وليس شرطا ان يكون ذلك عن طريق الجاه أو المال أو العلم او الغنى... إلخ.ولكن قد يكون من خلال احترام الشخص لذاته وتقبلها كما هي، فلكل إنسان صفاته الخاصة به والتي تميزه عن غيره، ولا وجود للإنسان المثالي في هذه الحياة، وبالتالي عندما يتقبل الشخص نفسه بعيوبها وحسناتها سيفرض ذلك على الآخرين زائد ثقته بنفسه، وتقدير الإنسان لذاته يتم عن طريق التركيز على الصفات الإيجابية التي يمتلكها، ونقاط القوة لديه، والعمل على استغلالها وتنميتها، كما يجب عليه تجنب الصفات السلبية التي تسبب لديه الشعور بالنقص ما يؤثر على ثقته بنفسه، وعدم السماح لأحد بأن يحبطه، فيا أصحاب الميدان لا تحركوا طواحينكم كما يقال قبل أن تزرعوا قمحكم فإن ضجيجها الفارغ عورة، ولا تزرعوا بذور قمحكم قبل أن تحرثوا أرضكم فإن غرسها مضيعة!قد يكون من خلال الحزم وهو أن يمتلك الشخص القدرة على التعبير عن آرائه وأفكاره بجرأة، والدفاع عن احتياجاته بلباقة دون اللجوء إلى العدوانية، والقدرة على التعامل مع المشاكل التي يواجهها بالإضافة إلى القدرة على بدء وإنهاء المحادثات مع الآخرين بثقة، وعدم الانصياع للغير بدون تفكير.قد يكون من خلال الشجاعة وهو بأن لا يسمح الشخص للخوف بأن يسيطر وبشكل عام على حياته، لذلك عليه ان يحرص على ألا يتحول إلى جزء بليد كآلة قديمة، يتحرك بمعزل عن إرادته ووجوده ورغباته وحقيقته بعيدا عن ذاته.أو قد يكون من خلال الصدق الذي هو من أهم صفات الشخصية المميزة، فالتزام الشخص بالصدق في أفعاله وأقواله يمنحه ثقة الآخرين المطلقة، وترفع من شأنه أمامهم، بينما يعمل التصنع والكذب على تشويه صورته، وفقدان ثقة الناس به، لذلك على الشخص تحري الصدق والصراحة عند التعامل مع الناس، لكي يحوز ثقتهم واحترامهم ويترك أثرا طيبا في قلوبهم.كذلك، فإن امتلاك الشخص لآرائه الخاصة، وقناعاته، ومبادئه والدفاع عنها لكن بعيدا عن التعصب وعن عدم السماح للآخرين بمناقشته، تجعل منه شخصا توافقيا أمام الآخرين والتأثير فيهم، بالإضافة إلى جعلهم يعجبون به بشكل كبير.كما أن التمتع بالذكاء العاطفي يجعل الشخص يتمتع بالقدرة على التواصل مع الآخرين وجعل المحيطين به يشعرون بالسعادة، كونه شخصا قادرا على فهم وتحديد العواطف، لأنه يملك قدرا عاليا من هذا الذكاء بإدراك ذاتي، حيث يعرف بقدرته العالية على فهم مشاعر غيره، ما يجعل من السهل عليه التعامل مع عواطفهم بطريقة صحيحة.والكثير والكثير من الأمور والسمات والتي من خلالها نستطيع ان نترك بصمة رائعة جميلة تعكس عمق شخصيتنا في نفوس الآخرين.

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