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بيع ((المخلفات المنزلية)) بأعلى سعر

9/26/2023 4:27:00 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) «لو سمحت صديق 2 شباتي سادة واحد شاي حليب سكر زيادة»، هذا هو طلبي شبه اليومي بعد صلاة الفجر من المطعم القريب من المسجد، وكلما خرجت منه يلفت نظري، أعزكم الله، حاويات القمامة وامتلائـها بكراتين من الخضراوات وخاصة الورقية، وكل مرة اقول سأرجع لسؤال عمال المطعم عنها، لكنني انسى غالبا لانشغالي بالتهام الـ 2 شباتي مع كوب الشاي بالحليب، لكن قبل يومين وضعت الأكل في السيارة ورجعت للمطعم لأتخلص من هذا الفضول الذي أشغلني.
كان ردهم بأنهم يشترون كل يوم ما يعادل 20 كرتون خضراوات وورقيات، ثم يبدأون بفرزها وتنظيفها وقص الأجزاء الذابلة منها.
فيتكون عندهم في النهاية تقريبا 3 أو 4 كراتين من بقايا تلك الخضراوات فيرمونها في حاوية القمامة. طبعا لم أنته من استجوابهم قلت لهم لو طلبت منكم تجميعها كل يوم وسآخذها منكم لأن عندي اصدقاء اصحاب ماشية وبالتأكيد سيرغبون فيها لإعطائها لحلالهم كأعلاف.
ابتسم بوجهي مدير المطعم وقال «بابا واجد نفر يقول سيم سيم كلام يجي يوم ويوم ما يجي وانا ما في مكان يحط هذه الخضرة». وأكمل أن «البلدية» ستغلق مطعمه اذا وجدوه يخزن المخلفات داخل مكان إعداد الطعام.
انتهيت من استجوابهم ورجعت لسيارتي وتذكرت الموقف نفسه والأسئلة نفسها سألتها لمحل عصائر مشهور في ضاحيتنا عندما رأيته يلقي قشور الموز والرقي والبرتقال في حاوية القمامة، حتى انني مازحته قائلا: هل تتصور مدى لذة حليب الإبل التي تأكل هذه الفواكه يوميا؟!
هذان فقط محلان، ولكم ان تتصوروا كمية المخلفات من بقايا الخضراوات والفواكه من مئات ان لم يكن آلاف المطاعم.
انسوا المطاعم ومحلات العصائر، ماذا عن نصف مليون منزل وشقة في الكويت؟ هل لكم ان تتصوروا كمية الاطنان من مخلفات الخضرة والفواكه التي تخرج كل يوم من نصف مليون منزل وشقة؟!
اقتراحي في هذه المقالة إنشاء شركة مساهمة نصفها لمن يرغب من المواطنين والنصف الآخر لمستثمر.
هدفها جمع المخلفات الخضرية من الخضراوات والفواكه والمعجنات وانشاء مصنع يحولها لأعلاف للماشية والحلال في الكويت. فوائد انشاء هذه الشركة تتجاوز تخفيف حجم القمامة التي تذهب المرادم، بل ستسهم كذلك في خفض اسعار الاغنام والماشية في البلد بسبب توافر اعلاف بأسعار مناسبة، وكلنا يعلم ان 80% من تكلفة تربية الاغنام والماشية تذهب لشراء الاعلاف التي تستوردها الكويت.
وكذلك انت خلقت صناعة وطنية محلية وما يترتب عليها من توفير وظائف للمواطنين والمقيمين وقد يزيد انتاج المصنع عن الحاجة المحلية فتبدأ بالتصدير للدول المجاورة.
نقطة أخيرة: هنا للمواطن أيضا فائدة، فالمواطن يحصل على مردود مقابل تعاونه مع تلك الشركة مقابل توفيره للفائض من الخضراوات والمعجنات في اكياس خاصة تجمعها الشركة أو يتم توصيلها لمكان تجميع في كل ضاحية.


ghunaimalzu3by@

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