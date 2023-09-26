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الصين تحتفي بولي العهد الأمين

9/26/2023 4:27:00 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) هكذا تفعِّل القيادة الكويتية زياراتها الى الدول الكبرى، أنها الريادة في تحقيق الأهداف التنموية، وذلك لتمتع الكويت قيادة وشعبا بالمكانة العالية لدى قيادات العالم المتقدم والنامي على الساحة الدولية، ولدور الكويت الفاعل والصداقات الممتدة مع دول العالم والتي تتسم بتاريخ التعاون المشترك والشراكة الفاعلة والمثمرة منذ استقلال الكويت وقبل ذلك أيضا.
نعم، جاءت زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد تحقيقا لعدة رؤى ليتم تنفيذها بتبادل الخبرات والمشاريع الضخمة مع دولة كبرى كجمهورية الصين الشعبية، والتي ترتبط مع الكويت منذ 1971 بأواصر الصداقة والتعاون على جميع الأصعدة.
ووجدنا في الآونة الأخيرة تزايد عدد الشركات الصينية في الكويت، فهناك تعاون في مجال الصناعات وفي الجانب التجاري الاستثماري، كما يتميز الصينيون بأنهم شعب جبل على الأخلاقيات والأدبيات المجتمعية وصداقتهم جميلة مع الشعوب الأخرى، كما أنهم ينقلون حضارتهم بطريقة فلكلورية جماهيرية ممتعة.
وفي الحقيقة، أنصح بالسياحة في الصين وذلك لجمال المناطق وتنوع تضاريسها ومناخها من منطقة إلى أخرى، وقد ساهمت الجبال الجيرية الفريدة من نوعها في تصنيف «قويتشو» كأحد مواقع التراث العالمي المدرجة على قائمة «اليونسكو»، فضلا عن كون المنطقة موطنا لـ «مملكة» من الكهوف الضخمة تحت الأرض والعديد من الأنهار التي تجذب السياح من محبي المغامرة والإثارة.
أما التاريخ الذي يهمنا فقد زارها الكويتيون منذ أواخر القرن الثامن عشر خلال رحلات التجارة في زمن الغوص على اللؤلؤ، كما أن هناك أقليات صينية إسلامية ترتبط ارتباطا وثيقا بالعالم العربي والإسلامي.
أما على مستوى زيارة سمو ولي العهد فإنها ساهمت في تعزيز العلاقة بين البلدين من الجانب الاقتصادي إذ تعتبر الكويت سابع أكبر مورد للنفط لدولة الصين وتبلغ عائدات التجارة بين البلدين تطورا مطردا، حيث كشف تشوري وزير دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية في الحزب الشيوعي فبراير الماضي عن أن «حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ أكثر من 30 مليار دولار في نهاية عام 2022».
وأما ما حققته هذه الزيارة من توقيع سبع مذكرات تفاهم في مجالات عديدة واستراتيجية فدليل على أن السلطة السياسية ستذلل كل العقبات في سبيل دفع عجلة التنمية المستدامة.
ونعول على تعاون السلطتين في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي، بتفعيل الحكومة لجميع الاتفاقيات الموقعة وتسيير عجلة المشاريع الضخمة والاستثمارية في البلاد، وهكذا هو مشعل الكويت سمو ولي العهد الأمين ممثلا عن صاحب السمو الأمير في هذه الزيارة التاريخية للصين، يد بيد الدول الصديقة ويد على عجلة التنمية المستدامة.


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