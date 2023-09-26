السعودية والدور القيادي في تحرير الكويت

نعم كان للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز، طيب الله ثراه، دور قيادي في حرب تحرير الكويت، فما زلنا نذكر كلمات الملك فهد أثناء حرب تحرير الكويت من الاحتلال العراقي، حين قال بملء فمه «إن راحت الكويت.. تروح السعودية.. الكويت والسعودية منذ التاريخ بلد واحد وما يمس الكويت يمسنا». ولم يتوقف الملك الشجاع عند هذه الكلمات، بل أصدر أوامره بالسماح بدخول القوات الدولية لتنفيذ خطة تحرير الكويت انطلاقا من الأراضي السعودية.هذه هي المواقف التي يتوجب علينا أن نتذكرها بمناسبة مشاركتنا بالاحتفال باليوم الوطني للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وقد هنأ صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد المملكة قيادة وحكومة وشعبا بهذه المناسبة، مستذكرا المواقف الأخوية الأصيلة للسعودية تجاه الكويت.وهنا لابد أن نشيد بالتغيير الشامل بمختلف النواحي بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي يقود مسيرة التقدم في المملكة الشقيقة، وها هو العالم يقف منبهرا بمسيرة السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي أعطى للأمير محمد بن سلمان كل توجيهاته لأن يواصل مسيرة التقدم والتنمية في مختلف المجالات. ونحن أبناء دول مجلس التعاون الخليجي نتطلع إلى ما تحققه المملكة من نماء وتقدم وتغيير شامل في مختلف نواحي الحياة، ولنستفد من منهاجها في هذه المسيرة الطيبة.ويجدر بنا اليوم ونحن نشارك المملكة الشقيقة الاحتفال بيومها الوطني أن نحيي ذكرى الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز، وأن نستذكر مواقفه الشجاعة ومشاركته في حرب تحرير الكويت.. وكذلك لابد أن نحيي المملكة الشقيقة وقائدها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وندعو له بأن يواصل مسيرة المملكة نحو التغيير الشامل بمختلف المجالات، كذلك لابد أن نحيي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الذي يقود مسيرة النهضة والرقي في المملكة الشقيقة.من أقوال سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد: «نؤكد وقوفنا مع المجتمع الدولي لاجتثاث الإرهاب ووأد روح التطرف وندعو العالم إلى إشاعة التسامح وتغليب الحوار والقبول بالآخر».والله الموفق،،

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