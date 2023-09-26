أسرار التجارة الدولية

تعد أسرار التجارة من العناصر الرئيسية والهامة للمشروعات التجارية والصناعية، خاصة على المستوى العالمي، فهي تعتبر المحور الأساسي في عملية نقل التكنولوجيا، لذلك فقد عرف قانون التجسس الاقتصادي الأميركي (The economic espionage act 1996) الاسرار التجارية بأنها كل أشكال وأنواع المعلومات المالية والتكنولوجية والاقتصادية والعلمية، بشرط أن يتخذ صاحب المعلومات جميع التدابير اللازمة للمحافظة عليها، وأن يكون لها اقتصادية مستقبلية فعلية لو محتملة.

بالرغم من تعدد الأنظمة القانونية التي تحمي اسرار التجارة حول العالم، فإنها تتفق فيما بينها على وجوب توافر شروط معينة لتتمتع المعلومات بالحماية القانونية كسر تجاري، منها سرية المعلومات، القيمة التجارية لها (اتفاقية تربيس)، المحافظة على المعلومات باتخاذ تدابير معقولة.

التجسس الاقتصادي: يقصد بالتجسس الاقتصادي هو الاستهداف غير القانوني، والسرقة للمعلومات الاقتصادية القومية المهمة، وقد يشمل التجسس الاقتصادي الاستيلاء السري أو السرقة الصريحة لمعلومات تخص الملكية والتي لا تقدر بثمن في عدد من المجالات بما فيها التكنولوجيا، والتمويل، والسياسة.

يعد التجسس الاقتصادي من المخاطر التي تولي الشركات والحكومات اهتماما كبيرا لمحاربتها، لما يترتب عليها من تهديد للاستقرار والتطور الاقتصادي. حيث تتنوع الطرق والتقنيات التي يتم استخدامها في عمليات التجسس التجارية، بحسب الظروف والأهداف المراد تحقيقها.

فقد يتم هذا التجسس عبر تجنيد أشخاص من داخل الشركة المنافسة، حيث يقومون بتسريب أسرارها ومعلوماتها، وربما يصل الأمر إلى قيامهم بسرقة بعض أجهزتها، أو إلى زرع برامج تجسس في أجهزة الشركة وشبكاتها.

وقد يتم التجسس أيضا عن بعد بزرع برمجيات في أجهزة الكمبيوتر عبر رسائل إلكترونية، من أجل جمع المعلومات وأسماء المستخدمين وكلمات المرور، أو لتدمير برامج عمل الشركة التي وقع عليها التجسس وقاعدة معلوماتها.

فمن اشهر قضايا التجسس عالميا في عام 1993، عندما غرمت شركة سيارات ألمانية 100 مليون دولار بعد سرقتها أسرارا تجارية من شركة أميركية وفي نهاية عام 2019 اتهمت شركة صناعة سيارات ألمانية أخرى قراصنة فيتناميين بمحاولة اختراق شبكاتها، وأبلغت شركات سيارات يابانية شهيرة عن أنشطة مماثلة.

القوانين والعقوبات: هناك بعض الإجراءات والقوانين الدولية التي تهدف لكبح ممارسات التجسس الاقتصادي، منها ما نص عليه قانون التجارة الدولي من حماية للأسرار التجارية، أو ما نصت عليه اتفاقية «تريبس» التي تحث أعضاء منظمة التجارة العالمية على حماية حقوق الملكية الفكرية والمعلومات السرية ذات القيمة التجارية.

وتتيح هذه الاتفاقية تطبيق العقوبات الجنائية في حالة التعدي على حقوق الملكية الفكرية، خاصة عند تعمد ارتكابها على نطاق تجاري.

كما أنشأت لجنة القانون الموحد (ULC) وهي منظمة أميركية غير ربحية - قانون الأسرار التجارية الموحد الذي يحدد الأسرار التجارية والادعاءات المتعلقة بها، واعتمدته 47 ولاية أميركية.

بالنسبة للخسائر السنوية المترتبة على التجسس في المجال الاقتصادي والصناعي فتصل إلى أكثر من خمسين مليار يورو، حسبما خلصت إليه دراسة نشرت مؤخرا وأجراها اتحاد الصناعات الإلكترونية، ويعتبر الاقتصاد الألماني من الاقتصادات التي لديه العديد من الإغراءات التي تجعله هدفا للكثير من هجمات التجسس. فالعديد من الشركات الألمانية الصغيرة أو المتوسطة تتبوأ موقع الريادة في الاقتصاد العالمي، كما أن المنتجات الألمانية معروفة بتقدمها التكنولوجي وجودتها العالية.

ويرى الخبراء والمختصون أنه ستظل الدول التكنولوجية الرائدة مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، واليابان وكوريا الجنوبية، أهدافا رئيسية لعمليات التجسس الاقتصادي. ومن المرجح أن تنضم دول أخرى الى القائمة مع تنوع الاقتصادات وانتشار التكنولوجيا.





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