((اللسان)) بين الطب والقرآن

يتكلم الانسان منذ آلاف السنين قبل أن يعرف سر الكلام ويهتدي الى آيات الله في اللسان. خلق الله سبحانه وتعالى الانسان على أجمل صورة وأحسن تقويم ومكنه من الافصاح عما في نفسه عن طريق المنطق السليم والقول الواضح، كما مكنه من فهم كلام غيره له فتميز بذلك عن باقي المخلوقات وصار أهلا لحمل الأمانة التي عجزت عن حملها السموات والأرض والجبال، وأصبح مستعدا لتلقي العلوم والخلافة في الأرض.فالإنسان لا يقدر على إقامة مصالحه إلا بإفهام غيره أغراضه، وذلك بواسطة اللسان الذي هو أداة الكلام. اللسان هو عضو واحد من أعضاء جهاز النطق لدى الانسان غير ان له دورا كبيرا في عملية الكلام وصياغته.يبلغ متوسط طول اللسان للرجل البالغ 8.5 سم، ويبلغ متوسط طول اللسان عند المرأة البالغة 7.9 سم، ويحتوي اللسان للإنسان البالغ على 2000-4000 برعم تذوق. كذلك يتكون اللسان من 8 عضلات متشابكة مع بعضها البعض وتتميز عضلات اللسان بأنها العضلة الوحيدة في جسم الإنسان التي تعمل بشكل مستقل عن الهيكل العظمي.يتكون اللسان من عدة أجزاء تعمل معا بصورة تكاملية لتعزز دوره في إنجاز المهام التي يقوم بها من تناول الطعام، تذوقه، والتحدث، والبلع. وعلى الرغم من صغر حجمه إلا أنه يضم العديد من الأجزاء الحيوية المعقدة كالأعصاب، العضلات، والأوعية الدموية.وبالتصفح في القرآن الكريم نلاحظ ان كلمة «اللسان» تم استخدامها مكان «اللغة»، منها قوله تعالى: (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم) سورة إبراهيم (4). كذلك تم استخدام كلمة «اللسان» في مكان «الكلام» فهذه القدرة الإلهية التي خص بها الله عز وجل بني آدم عليه السلام وجعله آلة البيان كقوله تعالى: (ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين) سورة البلد (8-9) ونعمة النطق التي يحصل بها الإنسان عما يريد كقوله تعالى: (خلق الإنسان علمه البيان) سورة الرحمن (3-4).اللسان هو وسيلة لتبليغ الخير للناس ودعوتهم إلى الله، كما قال سبحانه وتعالى: (فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به وتنذر به قوما لدا) سورة مريم (97). فاللسان سبب في نعيم الإنسان أو عذابه فيجب على المؤمن الموحد أن يحفظ لسانه عن كل ما يؤذيه في الدنيا والآخرة.اللسان هو أحد أعضاء جسم الإنسان المعقدة في صنعها وخلقها ووظيفتها وهو وسيلة بذل المعارف ومرآة معرفة الفضائل. فكم من جميل الوجه قبحه لسانه، وكم من دميم الخلقة رفعه لسانه. هو مضغة صغيرة في الجسم، كبيرة في الأثر، هو مصنع البيان، يرفع الله به أقواما ويضع آخرين. من حفظه سلم ومن استثمره في الخير غنم.اللهم احفظ ألسنتنا عن كل ما لا يرضيك، واجعل لنا عليه سلطانا، فلا نقول إلا حقا ولا نشهد إلا صــدقا يا رب العالمين.

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