Smartstream تُعيِّن أكبر جعفر في منصب الرئيس التنفيذي

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة SmartStream، مُقدِّم حلول إدارة دورة حياة المعاملات المالية (TLM®) اليوم تعيين أكبر جعفر في منصب الرئيس التنفيذي الجديد (CEO) ابتداء من 19 سبتمبر 2023.
يُعد أكبر جعفر الذي أمضى عدة سنوات مكرسًا نفسه في خدمة كل من شركات البرمجيات والتكنولوجيا الناشئة والمتوسعة، قائدًا محنكًا تمتلكه حالة من الشغف بالتكنولوجيا والتفاني في التنفيذ والتركيز في متطلبات العميل. شغل أكبر مؤخرًا مناصب قيادية عليا في Finastra وColt Technology Services، وهو ما يجعله المرشح المثالي للارتقاء بخدمات SmartStream وتعزيز نموها وابتكارها.
صرَّح خليفة الدبوس، رئيس مجلس الإدارة على خلفية صدور قرار التعيين قائلاً: "نرحب بشدة بأكبر جعفر بصفته الرئيس التنفيذي الجديد لشركة SmartStream". يتمتع بمسيرة مهنية متميزة في مجال الخدمات المالية والبرمجيات وينشر خبرته في مؤسستنا. كان هو الشخص المثالي لقيادة SmartStream نظرًا إلى درايته وخبرته الواسعة وسجله الحافل بالنجاح. وإنني لعلى ثقة تامة بأن شركتنا ستواصل ازدهارها تحت قيادته.
ومن جانبه، صرَّح أكبر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة SmartStream قائلاً: "أنا أشعر بالسرور والفخر للانضمام إلى SmartStream كرئيس تنفيذي. أومن تمامًا بمهمة الشركة، وأنا ملتزم بالارتقاء بها استنادًا إلى قدراتها الواسعة والممتازة. وفي ظل التعاون مع الفريق الذي يضم زملاء موهوبين ممَّن كان لهم دور فعال في نجاح الشركة، سنستمر في تقديم حلول رائدة في السوق وزيادة القيمة لعملائنا وشركائنا."
وقد صرَّح هيثم قدورة، الرئيس التنفيذي السابق لشركة SmartStream قائلاً: "نحن واثقون تمامًا من أن أكبر جعفر هو القائد المناسب للارتقاء بمستوى SmartStream وإحداث نقلة جوهرية بها. تتوافق خبرته الواسعة ورؤيته بشكل مثالي مع مهمة الشركة وسيدفع عجلة التنمية وتطوير تقنيات جديدة لتلبية متطلبات الصناعة."
تعرب شركة SmartStream عن امتنانها نظير حجم المساهمات التي قدَّمها هيثم قدورة خلال فترة عمله وتتمنى له النجاح في مساعيه المستقبلية وترحب بانضمامه إلى مجلس إدارة الشركة.
النهاية
معلومات عن شركة SmartStream
SmartStream هي شركة رائدة تحظى بكامل التقدير في حلول إدارة المعاملات المالية التي تُمكِّن الشركات من تحسين الرقابة التشغيلية، وخفض التكاليف، وتعزيز مصادر إيرادات جديدة، وتخفيف المخاطر والامتثال للجهات التنظيمية.
وبمساعدة عملائها من خلال إستراتيجياتها الرقمية التحويلية، توفر SmartStream مجموعة من الحلول لدورة حياة المعاملات مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلُّم الآلي المضمَّنة - والتي يمكن نشرها في السحابة أو كخدمات مُدارة.
وبناءً على ذلك، يعتمد أكثر من 2000 عميل -بما في ذلك أفضل 100 بنك في العالم- على حلول إدارة دورة حياة المعاملات (TLM®) من SmartStream لتحقيق كفاءة أكبر لعملياتهم.
إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.
MENAFN26092023004146001356ID1107141884
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.