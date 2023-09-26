Smartstream تُعيِّن أكبر جعفر في منصب الرئيس التنفيذي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة SmartStream، مُقدِّم حلول إدارة دورة حياة المعاملات المالية (TLM®) اليوم تعيين أكبر جعفر في منصب الرئيس التنفيذي الجديد (CEO) ابتداء من 19 سبتمبر 2023.

يُعد أكبر جعفر الذي أمضى عدة سنوات مكرسًا نفسه في خدمة كل من شركات البرمجيات والتكنولوجيا الناشئة والمتوسعة، قائدًا محنكًا تمتلكه حالة من الشغف بالتكنولوجيا والتفاني في التنفيذ والتركيز في متطلبات العميل. شغل أكبر مؤخرًا مناصب قيادية عليا في Finastra وColt Technology Services، وهو ما يجعله المرشح المثالي للارتقاء بخدمات SmartStream وتعزيز نموها وابتكارها.

صرَّح خليفة الدبوس، رئيس مجلس الإدارة على خلفية صدور قرار التعيين قائلاً: "نرحب بشدة بأكبر جعفر بصفته الرئيس التنفيذي الجديد لشركة SmartStream". يتمتع بمسيرة مهنية متميزة في مجال الخدمات المالية والبرمجيات وينشر خبرته في مؤسستنا. كان هو الشخص المثالي لقيادة SmartStream نظرًا إلى درايته وخبرته الواسعة وسجله الحافل بالنجاح. وإنني لعلى ثقة تامة بأن شركتنا ستواصل ازدهارها تحت قيادته.

ومن جانبه، صرَّح أكبر جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة SmartStream قائلاً: "أنا أشعر بالسرور والفخر للانضمام إلى SmartStream كرئيس تنفيذي. أومن تمامًا بمهمة الشركة، وأنا ملتزم بالارتقاء بها استنادًا إلى قدراتها الواسعة والممتازة. وفي ظل التعاون مع الفريق الذي يضم زملاء موهوبين ممَّن كان لهم دور فعال في نجاح الشركة، سنستمر في تقديم حلول رائدة في السوق وزيادة القيمة لعملائنا وشركائنا."

وقد صرَّح هيثم قدورة، الرئيس التنفيذي السابق لشركة SmartStream قائلاً: "نحن واثقون تمامًا من أن أكبر جعفر هو القائد المناسب للارتقاء بمستوى SmartStream وإحداث نقلة جوهرية بها. تتوافق خبرته الواسعة ورؤيته بشكل مثالي مع مهمة الشركة وسيدفع عجلة التنمية وتطوير تقنيات جديدة لتلبية متطلبات الصناعة."

تعرب شركة SmartStream عن امتنانها نظير حجم المساهمات التي قدَّمها هيثم قدورة خلال فترة عمله وتتمنى له النجاح في مساعيه المستقبلية وترحب بانضمامه إلى مجلس إدارة الشركة.

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معلومات عن شركة SmartStream

SmartStream هي شركة رائدة تحظى بكامل التقدير في حلول إدارة المعاملات المالية التي تُمكِّن الشركات من تحسين الرقابة التشغيلية، وخفض التكاليف، وتعزيز مصادر إيرادات جديدة، وتخفيف المخاطر والامتثال للجهات التنظيمية.

وبمساعدة عملائها من خلال إستراتيجياتها الرقمية التحويلية، توفر SmartStream مجموعة من الحلول لدورة حياة المعاملات مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلُّم الآلي المضمَّنة - والتي يمكن نشرها في السحابة أو كخدمات مُدارة.

وبناءً على ذلك، يعتمد أكثر من 2000 عميل -بما في ذلك أفضل 100 بنك في العالم- على حلول إدارة دورة حياة المعاملات (TLM®) من SmartStream لتحقيق كفاءة أكبر لعملياتهم.

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