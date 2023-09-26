النتائج الأولية الخاصة بشركة Alphawave IP Group Plc للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- نشرت شركة Alphawave IP Group plc (المدرجة في سوق لندن للأوراق المالية بالرمز: AWE، والمشار إليها باسم "Alphawave Semi"، أو"الشركة")، إحدى الشركات الرائدة عالميًّا في مجال الاتصال العالي السرعة للبنية الأساسية التكنولوجية في العالم، نتائجها الأولية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023.

الملخص المالي ومقاييس الأداء البديلة1 – مليون دولار أمريكي النصف الأول من عام 2023 النصف الأول من عام 2022 نسبة التغيير الترخيص والتكلفة الهندسية غير المتكررة (NRE) 73.6 57.1 29% العوائد والسيليكون 113.6 - لا دلالة لها الإيرادات 187.2 57.1 228% (الخسارة)/الربح التشغيلي (2.6) 29.9 (109%) الهامش التشغيلي (1%) 52% الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك1 10.7 32.7 (67%) هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 6% 57% الأرباح المُعدَّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك1 32.4 23.2 40% هامش الأرباح المُعدَّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 17% 41% (الخسارة)/الربح بعد الضريبة (13.4) 16.3 (182%) (الخسارة)/الربح بعد هامش الضريبة (7%) 28% الربح المُعدَّل بعد الضريبة1 15.4 6.7 130% هامش الربح بعد الضريبة 8% 12% التدفق النقدي التشغيلي قبل الضريبة (31.3) 32.2 (197%) النقد وما يعادله 122.8 451.8 (73%) صافي (الدين)1/النقد (100.0) 451.8 (122%) الحجوزات2 ونشاط الربح الخاص بالتصميمات – مليون دولار أمريكي النصف الأول من عام 2023 النصف الأول من عام 2022 نسبة التغيير الترخيص والتكلفة الهندسية غير المتكررة (NRE) 114.9 38.5 199% العوائد والسيليكون3 72.2 14.9 384% الحجوزات الجديدة 187.2 53.4 251% نشاط إضافي للربح خاص بالتصميمات - عمليات السحب لـ FSA وتراخيص إعادة البيع في الصين4 3.4 14.7 (77%) عدد العملاء النهائيين الذين يجلبون الإيرادات (نهاية الفترة) 85 28 204% قد لا تتطابق الأرقام الواردة في الجدول مع المجاميع المُقدَّمة وقد لا تعكس النسب المئوية الأرقام المطلقة بدقة. "nm"، عند الإشارة إليها، تعني "لا دلالة لها".

صرَّح Tony Pialis ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Alphawave Semi قائلاً: "نحن نعمل على تنفيذ إستراتيجيتنا بنجاح، حيث تطرح الشركة الكثير من حلول الاتصال المتقدمة التي تُمكِّن الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي والبنية الأساسية السحابية. حققنا في النصف الأول من عام 2023 نتائج جيدة، حيث وسَّعنا نطاق أعمالنا واستثمرنا بشكلٍ طبيعي لدعم خط منتجاتنا ونمو الإيرادات المستقبلية. تمنحنا تقنية الاتصال الرائدة وآلية التنفيذ القوي والمُحكَّم الثقة في فرص أعمالنا."

وعلى صعيد آخر، أضاف John Lofton Holt ، الرئيس التنفيذي لشركة Alphawave Semi : "نظرًا إلى حالة عدم الاستقرار التي يشهدها المناخ الاقتصادي، نواصل التركيز في تحقيق رؤيتنا لمستقبل الأعمال لدينا. نحن نُقدِّم خدماتنا لعدد متزايد من العملاء من خلال تقنية الاتصال من الجيل التالي. وهذا الأمر من شأنه أن يبعث بداخلنا حالة من التفاؤل بشأن إمكانات الأعمال على المدى الطويل."

أبرز النتائج الأولية



بلغت إيرادات النصف الأول من عام 2023 ما قيمته 187.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُمثل نموًّا بنسبة 228% على أساس سنوي بما في ذلك المساهمة نظير عملية الاستحواذ على OpenFive والنمو العضوي.

بلغت إيرادات WiseWave ما قيمته 26.4 مليون دولار أمريكي (باستثناء إيرادات إعادة البيع5)، فيما يتعلق بترخيص الاشتراك المتعدد السنوات

بلغت الأرباح المُعدَّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ما قيمته 32.4 مليون دولار أمريكي وهامشًا بنسبة 17% (النصف الأول من عام 2022: 23.2 مليون دولار أمريكي و41%)، وهذا يوضح التغيير في مزيج الأعمال بما في ذلك الإيرادات من تراخيص الملكية الفكرية والسيليكون، إضافة إلى الاستثمار في مجالي البحث والتطوير في منتجات الاتصال الجديدة التي ستُطبَّق في عام 2024.

الدفع على أساس الأسهم بقيمة 18.5 مليون دولار أمريكي ومدفوعات التعويضات المؤجلة6 التي تتعلق بعمليات الاستحواذ بقيمة 4.1 ملايين دولار أمريكي

بلغت التدفقات النقدية المتأتية من الأنشطة التشغيلية قبل الضريبة في النصف الأول من عام 2023 31.3 مليون دولار أمريكي (التدفقات النقدية في النصف الأول من عام 2022: 32.2 مليون دولار أمريكي) بانخفاض قدره 42.7 مليون دولار أمريكي في الإيرادات المؤجلة وحسابات الإنفاق المرنة

خلال الربع الثاني من عام 2023، كانت نسبة تغطية المصاريف الثابتة (FCCR) للمجموعة أقل من النسبة الدنيا المسموح بها وهي 1.25x، وهو ما يمثل انتهاكًا لأحكام العهد. التنازل طويل الأجل من المقرضين ويغطي الفترة حتى 30 يونيو 2024 النقد وما يعادله بقيمة 122.8 مليون دولار أمريكي. صافي دين بقيمة 100.0 مليون دولار أمريكي

أبرز النقاط فيما يخص الأعمال والتكنولوجيا



زادت حجوزات الملكية الفكرية (IP) والتكلفة الهندسية غير المتكررة (NRE) في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 199% على أساس سنوي. 77% من هذه الحجوزات في العُقد المتقدمة، أي 7 نانومتر أو أقل

حافظت Alphawave Semi على موقعها في الريادة التكنولوجية مع فوز التصميم الجديد بعملية 3 نانومتر و224G ser-des IP وواجهة PCI-Express Gen6 IP

وسَّعت الشركة تعاونها التكنولوجي مع المسابك الرائدة في عملية 3 نانومتر

خلال النصف الأول من عام 2023، وسَّعت الشركة قاعدة عملائها إلى 85 عميلاً (السنة المالية 2022): 80 عميلاً؛ النصف الأول من عام 2022: 28 عميلاً)، بما في ذلك أكثر من نصف أفضل 20 شركة لتصنيع أجهزة أشباه الموصلات

الاستمرار في تعزيز قدرات المبيعات والبحث والتطوير بإنشاء مقرات جديدة في أوتاوا، بكندا، وبوني، بالهند في النصف الأول من عام 2023، زاد عدد العاملين في الشركة بما يعادل 49 عاملاً على مستوى العالم، من 695 (ابتداء من 31 ديسمبر 2022) إلى 744 (251 ابتداء من 30 يونيو 2022).

التوقعات



تؤكد Alphawave Semi من جديد توقعاتها للسنة المالية 2023 وتوقعاتها المتوسطة والطويلة الأجل التي تم إعلانها في يوم أسواق رأس المال في 13 يناير 2023 لا يطرأ أي تغيير على توقعات عام 2023. تتوقع Alphawave Semi أن تتراوح الإيرادات في عام 2023 بين 340 مليون دولار أمريكي و 360 مليون دولار أمريكي وأن تبلغ الأرباح المُعدَّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 87 مليون دولار أمريكي (أو نحو 25% من الإيرادات)، وتندرج ضمن منتصف نطاق توجيه الإيرادات

عرض تقديمي للنتائج والبث عبر الويب

سيتم عقد عرض تقديمي للمستثمرين والمحللين في الساعة 8.30 صباحًا بالتوقيت الصيفي البريطاني، في 25 سبتمبر 2023. للتسجيل في البث عبر الويب:

ستتلقَّى عقب التسجيل رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني تحتوي على معلومات حول الانضمام إلى البث عبر الويب.

أو عن طريق الهاتف:

الولايات المتحدة: +1 669 900 9128 / +1 719 359 4580 / +1 253 215 8782

المملكة المتحدة: +44 203 901 7895 / +44 208 080 6591 / +44 330 088 5830

معرِّف الندوة عبر الويب: 894 8611 9992

القائمة الكاملة لأرقام الاتصال المتوفِّرة

يتوفَّر تقرير الشركة عن النصف الأول من عام 2023 أيضًا للعرض في قسم علاقات المستثمرين بموقع الشركة الإلكتروني (النتائج والتقارير والعروض التقديمية (awaveip.com) ).

نبذة عن شركة Alphawave Semi

Alphawave Semi هي شركة عالمية رائدة في مجال الاتصال العالي السرعة للبنية الأساسية للتكنولوجيا في العالم. في مواجهة النمو المتسارع للبيانات، أصبحت خدمات التكنولوجيا Alphawave Semi حاجة ماسة: تمكين البيانات للتنقُّل بشكل أسرع وأكثر موثوقية ومع أداء أعلى في انخفاض الطاقة. نحن شركة متكاملة رأسيًّا لأشباه الموصلات، ويتم نشر منتجات بروتوكول الإنترنت والسيليكون المخصص والاتصال الخاصة بنا من قِبل عملاء المستوى الأول العالميين في مراكز البيانات والحساب والشبكات والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والمركبات الذاتية القيادة والتخزين. أُسست في عام 2017 على يد فريق فني خبير مع سجل حافل في ترخيص أشباه موصلات بروتوكول الإنترنت، مهمتنا هي تسريع البنية الأساسية للبيانات الهامة في قلب عالمنا الرقمي. لمعرفة المزيد عن Alphawave Semi، يُرجى زيارة: awavesemi

العلامات التجارية

Alphawave Semi وشعار Alphawave Semi هي علامات تجارية لـ Alphawave IP Group plc. جميع الحقوق محفوظة.. جميع العلامات التجارية المُسجَّلة والعلامات التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها.

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية

قد يتضمَّن هذا المستند بيانات تطلعية تم تقديمها بحسن نية وتستند إلى التوقعات أو المعتقدات الحالية، إضافة إلى الافتراضات حول الأحداث المستقبلية. وأحيانًا، وليس دائمًا، يمكنك تحديد هذه العبارات باستخدام تاريخ في المستقبل أو كلمات مثل "سوف" و"يتوقع" و"يقدر" و"يترقب" و"مشروع" و"ينوي" و"يخطط" و"ينبغي" و"يجوز" و"يفترض" وغيرها من الكلمات المشابهة. البيانات التطلعية هي بطبيعتها تنبئية ونظرية وتنطوي على مخاطر وشكوك لأنها تتعلق بالأحداث وتعتمد على الظروف التي ستحدث في المستقبل. يجب ألا تعتمد دون داع على هذه البيانات التطلعية، التي لا تُشكِّل ضمانًا للأداء المستقبلي وتخضع لعوامل قد تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية ماديًّا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنًا في هذه البيانات. لا تتعهد الشركة بأي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية واردة في هذا المستند، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.

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1 اطّلِع على الملاحظة 4 مقاييس الأداء البديلة (APMs). الأرباح المُعدَّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والأرباح المُعدَّلة بعد الضريبة تستثني تعديلات صرف العملات الأجنبية، والمدفوعات على أساس الأسهم، ومدفوعات التعويضات المؤجلة، وتكاليف معاملات الاندماج والاستحواذ.

2 تُعد الحجوزات هي إجراء غير متبع في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) ويُشكِّل التزامات ملزمة قانونًا وغير قابلة للإلغاء إلى حد كبير من جانب العملاء لترخيص تقنيتنا. تشتمل الحجوزات على رسوم الترخيص، والتكلفة الهندسية غير المتكررة، والدعم، وطلبات السيليكون، وفي بعض الحالات، تقديراتنا للعائدات المستقبلية المحتملة.

3 لم تكن هناك حجوزات للسيليكون في النصف الأول من عام 2022. يوضح المبلغ فقط الحالات التي يمكن فيها تقدير العوائد المستقبلية المحتملة بناءً على الدفعات المقدمة الملتزم بها أو تقديرات حجم العملاء.

4 تُحوِّل كل من عمليات السحب من حساب الإنفاق المرن (FSA) وتراخيص إعادة البيع في الصين الالتزامات التعاقدية المُعلنة مسبقًا والمضمَّنة ضمن الحجوزات المبلغ عنها في الفترات السابقة إلى أرباح في تصميم المنتجات الجديدة التي سيتم إقرارها كإيرادات بمرور الوقت.

5 للاطّلاع على المزيد من التفاصيل، انظر الملاحظة 21.

6 مدفوعات التعويضات المؤجلة المتعلقة بعمليات الاستحواذ والتي من المتوقع أن تتم تسويتها بمرور الوقت حتى أغسطس 2026.

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