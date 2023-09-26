النتائج الأولية الخاصة بشركة Alphawave IP Group Plc للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023

(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- نشرت شركة Alphawave IP Group plc (المدرجة في سوق لندن للأوراق المالية بالرمز: AWE، والمشار إليها باسم "Alphawave Semi"، أو"الشركة")، إحدى الشركات الرائدة عالميًّا في مجال الاتصال العالي السرعة للبنية الأساسية التكنولوجية في العالم، نتائجها الأولية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2023.
|
الملخص المالي ومقاييس الأداء البديلة1 – مليون دولار أمريكي
|
|
النصف الأول من عام 2023
|
|
النصف الأول من عام 2022
|
|
نسبة التغيير
|
الترخيص والتكلفة الهندسية غير المتكررة (NRE)
|
|
73.6
|
|
57.1
|
|
29%
|
العوائد والسيليكون
|
|
113.6
|
|
-
|
|
لا دلالة لها
|
الإيرادات
|
|
187.2
|
|
57.1
|
|
228%
|
(الخسارة)/الربح التشغيلي
|
|
(2.6)
|
|
29.9
|
|
(109%)
|
الهامش التشغيلي
|
|
(1%)
|
|
52%
|
|
|
الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك1
|
|
10.7
|
|
32.7
|
|
(67%)
|
هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
|
|
6%
|
|
57%
|
|
|
الأرباح المُعدَّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك1
|
|
32.4
|
|
23.2
|
|
40%
|
هامش الأرباح المُعدَّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك
|
|
17%
|
|
41%
|
|
|
(الخسارة)/الربح بعد الضريبة
|
|
(13.4)
|
|
16.3
|
|
(182%)
|
(الخسارة)/الربح بعد هامش الضريبة
|
|
(7%)
|
|
28%
|
|
|
الربح المُعدَّل بعد الضريبة1
|
|
15.4
|
|
6.7
|
|
130%
|
هامش الربح بعد الضريبة
|
|
8%
|
|
12%
|
|
|
التدفق النقدي التشغيلي قبل الضريبة
|
|
(31.3)
|
|
32.2
|
|
(197%)
|
النقد وما يعادله
|
|
122.8
|
|
451.8
|
|
(73%)
|
صافي (الدين)1/النقد
|
|
(100.0)
|
|
451.8
|
|
(122%)
|
|
|
|
|
|
|
|
الحجوزات2 ونشاط الربح الخاص بالتصميمات – مليون دولار أمريكي
|
|
النصف الأول من عام 2023
|
|
النصف الأول من عام 2022
|
|
نسبة التغيير
|
الترخيص والتكلفة الهندسية غير المتكررة (NRE)
|
|
114.9
|
|
38.5
|
|
199%
|
العوائد والسيليكون3
|
|
72.2
|
|
14.9
|
|
384%
|
الحجوزات الجديدة
|
|
187.2
|
|
53.4
|
|
251%
|
نشاط إضافي للربح خاص بالتصميمات - عمليات السحب لـ FSA وتراخيص إعادة البيع في الصين4
|
|
3.4
|
|
14.7
|
|
(77%)
|
عدد العملاء النهائيين الذين يجلبون الإيرادات (نهاية الفترة)
|
|
85
|
|
28
|
|
204%
|
|
|
|
|
|
|
|
قد لا تتطابق الأرقام الواردة في الجدول مع المجاميع المُقدَّمة وقد لا تعكس النسب المئوية الأرقام المطلقة بدقة. "nm"، عند الإشارة إليها، تعني "لا دلالة لها".
صرَّح Tony Pialis ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Alphawave Semi قائلاً: "نحن نعمل على تنفيذ إستراتيجيتنا بنجاح، حيث تطرح الشركة الكثير من حلول الاتصال المتقدمة التي تُمكِّن الجيل التالي من الذكاء الاصطناعي والبنية الأساسية السحابية. حققنا في النصف الأول من عام 2023 نتائج جيدة، حيث وسَّعنا نطاق أعمالنا واستثمرنا بشكلٍ طبيعي لدعم خط منتجاتنا ونمو الإيرادات المستقبلية. تمنحنا تقنية الاتصال الرائدة وآلية التنفيذ القوي والمُحكَّم الثقة في فرص أعمالنا."
وعلى صعيد آخر، أضاف John Lofton Holt ، الرئيس التنفيذي لشركة Alphawave Semi : "نظرًا إلى حالة عدم الاستقرار التي يشهدها المناخ الاقتصادي، نواصل التركيز في تحقيق رؤيتنا لمستقبل الأعمال لدينا. نحن نُقدِّم خدماتنا لعدد متزايد من العملاء من خلال تقنية الاتصال من الجيل التالي. وهذا الأمر من شأنه أن يبعث بداخلنا حالة من التفاؤل بشأن إمكانات الأعمال على المدى الطويل."
أبرز النتائج الأولية
بلغت إيرادات النصف الأول من عام 2023 ما قيمته 187.2 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُمثل نموًّا بنسبة 228% على أساس سنوي بما في ذلك المساهمة نظير عملية الاستحواذ على OpenFive والنمو العضوي.
بلغت إيرادات WiseWave ما قيمته 26.4 مليون دولار أمريكي (باستثناء إيرادات إعادة البيع5)، فيما يتعلق بترخيص الاشتراك المتعدد السنوات
بلغت الأرباح المُعدَّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ما قيمته 32.4 مليون دولار أمريكي وهامشًا بنسبة 17% (النصف الأول من عام 2022: 23.2 مليون دولار أمريكي و41%)، وهذا يوضح التغيير في مزيج الأعمال بما في ذلك الإيرادات من تراخيص الملكية الفكرية والسيليكون، إضافة إلى الاستثمار في مجالي البحث والتطوير في منتجات الاتصال الجديدة التي ستُطبَّق في عام 2024.
الدفع على أساس الأسهم بقيمة 18.5 مليون دولار أمريكي ومدفوعات التعويضات المؤجلة6 التي تتعلق بعمليات الاستحواذ بقيمة 4.1 ملايين دولار أمريكي
بلغت التدفقات النقدية المتأتية من الأنشطة التشغيلية قبل الضريبة في النصف الأول من عام 2023 31.3 مليون دولار أمريكي (التدفقات النقدية في النصف الأول من عام 2022: 32.2 مليون دولار أمريكي) بانخفاض قدره 42.7 مليون دولار أمريكي في الإيرادات المؤجلة وحسابات الإنفاق المرنة
خلال الربع الثاني من عام 2023، كانت نسبة تغطية المصاريف الثابتة (FCCR) للمجموعة أقل من النسبة الدنيا المسموح بها وهي 1.25x، وهو ما يمثل انتهاكًا لأحكام العهد. التنازل طويل الأجل من المقرضين ويغطي الفترة حتى 30 يونيو 2024
النقد وما يعادله بقيمة 122.8 مليون دولار أمريكي. صافي دين بقيمة 100.0 مليون دولار أمريكي
أبرز النقاط فيما يخص الأعمال والتكنولوجيا
زادت حجوزات الملكية الفكرية (IP) والتكلفة الهندسية غير المتكررة (NRE) في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 199% على أساس سنوي. 77% من هذه الحجوزات في العُقد المتقدمة، أي 7 نانومتر أو أقل
حافظت Alphawave Semi على موقعها في الريادة التكنولوجية مع فوز التصميم الجديد بعملية 3 نانومتر و224G ser-des IP وواجهة PCI-Express Gen6 IP
وسَّعت الشركة تعاونها التكنولوجي مع المسابك الرائدة في عملية 3 نانومتر
خلال النصف الأول من عام 2023، وسَّعت الشركة قاعدة عملائها إلى 85 عميلاً (السنة المالية 2022): 80 عميلاً؛ النصف الأول من عام 2022: 28 عميلاً)، بما في ذلك أكثر من نصف أفضل 20 شركة لتصنيع أجهزة أشباه الموصلات
الاستمرار في تعزيز قدرات المبيعات والبحث والتطوير بإنشاء مقرات جديدة في أوتاوا، بكندا، وبوني، بالهند
في النصف الأول من عام 2023، زاد عدد العاملين في الشركة بما يعادل 49 عاملاً على مستوى العالم، من 695 (ابتداء من 31 ديسمبر 2022) إلى 744 (251 ابتداء من 30 يونيو 2022).
التوقعات
تؤكد Alphawave Semi من جديد توقعاتها للسنة المالية 2023 وتوقعاتها المتوسطة والطويلة الأجل التي تم إعلانها في يوم أسواق رأس المال في 13 يناير 2023
لا يطرأ أي تغيير على توقعات عام 2023. تتوقع Alphawave Semi أن تتراوح الإيرادات في عام 2023 بين 340 مليون دولار أمريكي و 360 مليون دولار أمريكي وأن تبلغ الأرباح المُعدَّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نحو 87 مليون دولار أمريكي (أو نحو 25% من الإيرادات)، وتندرج ضمن منتصف نطاق توجيه الإيرادات
عرض تقديمي للنتائج والبث عبر الويب
سيتم عقد عرض تقديمي للمستثمرين والمحللين في الساعة 8.30 صباحًا بالتوقيت الصيفي البريطاني، في 25 سبتمبر 2023. للتسجيل في البث عبر الويب:
ستتلقَّى عقب التسجيل رسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني تحتوي على معلومات حول الانضمام إلى البث عبر الويب.
أو عن طريق الهاتف:
الولايات المتحدة: +1 669 900 9128 / +1 719 359 4580 / +1 253 215 8782
المملكة المتحدة: +44 203 901 7895 / +44 208 080 6591 / +44 330 088 5830
معرِّف الندوة عبر الويب: 894 8611 9992
القائمة الكاملة لأرقام الاتصال المتوفِّرة
يتوفَّر تقرير الشركة عن النصف الأول من عام 2023 أيضًا للعرض في قسم علاقات المستثمرين بموقع الشركة الإلكتروني (النتائج والتقارير والعروض التقديمية (awaveip.com) ).
نبذة عن شركة Alphawave Semi
Alphawave Semi هي شركة عالمية رائدة في مجال الاتصال العالي السرعة للبنية الأساسية للتكنولوجيا في العالم. في مواجهة النمو المتسارع للبيانات، أصبحت خدمات التكنولوجيا Alphawave Semi حاجة ماسة: تمكين البيانات للتنقُّل بشكل أسرع وأكثر موثوقية ومع أداء أعلى في انخفاض الطاقة. نحن شركة متكاملة رأسيًّا لأشباه الموصلات، ويتم نشر منتجات بروتوكول الإنترنت والسيليكون المخصص والاتصال الخاصة بنا من قِبل عملاء المستوى الأول العالميين في مراكز البيانات والحساب والشبكات والذكاء الاصطناعي والجيل الخامس والمركبات الذاتية القيادة والتخزين. أُسست في عام 2017 على يد فريق فني خبير مع سجل حافل في ترخيص أشباه موصلات بروتوكول الإنترنت، مهمتنا هي تسريع البنية الأساسية للبيانات الهامة في قلب عالمنا الرقمي. لمعرفة المزيد عن Alphawave Semi، يُرجى زيارة: awavesemi
العلامات التجارية
Alphawave Semi وشعار Alphawave Semi هي علامات تجارية لـ Alphawave IP Group plc. جميع الحقوق محفوظة.. جميع العلامات التجارية المُسجَّلة والعلامات التجارية الأخرى مملوكة لأصحابها.
بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية
قد يتضمَّن هذا المستند بيانات تطلعية تم تقديمها بحسن نية وتستند إلى التوقعات أو المعتقدات الحالية، إضافة إلى الافتراضات حول الأحداث المستقبلية. وأحيانًا، وليس دائمًا، يمكنك تحديد هذه العبارات باستخدام تاريخ في المستقبل أو كلمات مثل "سوف" و"يتوقع" و"يقدر" و"يترقب" و"مشروع" و"ينوي" و"يخطط" و"ينبغي" و"يجوز" و"يفترض" وغيرها من الكلمات المشابهة. البيانات التطلعية هي بطبيعتها تنبئية ونظرية وتنطوي على مخاطر وشكوك لأنها تتعلق بالأحداث وتعتمد على الظروف التي ستحدث في المستقبل. يجب ألا تعتمد دون داع على هذه البيانات التطلعية، التي لا تُشكِّل ضمانًا للأداء المستقبلي وتخضع لعوامل قد تتسبب في اختلاف نتائجنا الفعلية ماديًّا عن تلك التي تم التعبير عنها أو ضمنًا في هذه البيانات. لا تتعهد الشركة بأي التزام بتحديث أي بيانات تطلعية واردة في هذا المستند، سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.
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1 اطّلِع على الملاحظة 4 مقاييس الأداء البديلة (APMs). الأرباح المُعدَّلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والأرباح المُعدَّلة بعد الضريبة تستثني تعديلات صرف العملات الأجنبية، والمدفوعات على أساس الأسهم، ومدفوعات التعويضات المؤجلة، وتكاليف معاملات الاندماج والاستحواذ.
2 تُعد الحجوزات هي إجراء غير متبع في المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) ويُشكِّل التزامات ملزمة قانونًا وغير قابلة للإلغاء إلى حد كبير من جانب العملاء لترخيص تقنيتنا. تشتمل الحجوزات على رسوم الترخيص، والتكلفة الهندسية غير المتكررة، والدعم، وطلبات السيليكون، وفي بعض الحالات، تقديراتنا للعائدات المستقبلية المحتملة.
3 لم تكن هناك حجوزات للسيليكون في النصف الأول من عام 2022. يوضح المبلغ فقط الحالات التي يمكن فيها تقدير العوائد المستقبلية المحتملة بناءً على الدفعات المقدمة الملتزم بها أو تقديرات حجم العملاء.
4 تُحوِّل كل من عمليات السحب من حساب الإنفاق المرن (FSA) وتراخيص إعادة البيع في الصين الالتزامات التعاقدية المُعلنة مسبقًا والمضمَّنة ضمن الحجوزات المبلغ عنها في الفترات السابقة إلى أرباح في تصميم المنتجات الجديدة التي سيتم إقرارها كإيرادات بمرور الوقت.
5 للاطّلاع على المزيد من التفاصيل، انظر الملاحظة 21.
6 مدفوعات التعويضات المؤجلة المتعلقة بعمليات الاستحواذ والتي من المتوقع أن تتم تسويتها بمرور الوقت حتى أغسطس 2026.
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