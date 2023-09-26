Knowbe4 تطلق لعبة الأمن السيبراني الجديدة بمسمى Hack-A-Cat على Roblox

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة KnowBe4، المُقدِّم الأكبر لخدمات التدريب على مستوى العالم في مجال التوعية الأمنية ومنصَّة محاكاة التصيُّد الاحتيالي، عن إطلاق لعبة الأمن السيبراني الجديدة بمسمى "Hack-A-Cat"، المتوفِّرة على Roblox، وهي إحدى منصَّات الألعاب الأكثر رواجًا في السوق اليوم.
تُعدُّ اللعبة أول إسهام لشركة KnowBe4 في منصَّة Roblox وتهدف إلى تثقيف الشباب حول التهديدات السيبرانية وأفضل ممارسات الأمن السيبراني.
وأثناء تشغيل اللعبة المسماة "Hack-A-Cat"، يمكن لما يصل إلى أربعة لاعبين القيام بدور قطة أو فأر للتنافس وجهًا لوجه لجمع الرموز المميزة وتحقيق أهدافهم. تتمثل مهمة القطط في شحن أسماك التونة الخاصة بها قبل أن ينفد الوقت، بينما تعمل الفئران على إجهاض جهود القطط باستخدام أساليب اختراق أمنية حقيقية. وبصرف النظر عن دورهم، تُعلِّم اللعبة اللاعبين مهارات الأمن السيبراني الضرورية من خلال توفير دروس حول سلامة البريد الإلكتروني، والتعرُّف على التهديدات السيبرانية وغير ذلك الكثير.
صرَّح Stu Sjouwerman، الرئيس التنفيذي لشركة KnowBe4: "اعتقدنا أن لعبتنا الجديدة المسماة "Hack-A-Cat" كانت فرصة فريدة لإثارة الاهتمام بالأمن السيبراني لدى الجمهور الأصغر سنًا الذي يستخدم منصَّة Roblox". "يُعدُّ التثقيف في مجال الأمن السيبراني أمرًا بالغ الأهمية في كل الأعمار، ولا سيما بالنسبة إلى الشباب الذين يقضون الكثير من الوقت عبر الإنترنت حيث يمكن أن يتعرضوا لتهديدات أمنية قد لا يكونون على دراية بها. "Hack-A-Cat" هي لعبة وأداة متكاملة، حيث تعمل على تعزيز الوعي بالأمن السيبراني وتثقيف اللاعبين حول التنقُّل بأمان في العالم الرقمي."
لمعرفة المزيد عن اللعبة ومعرفة كيفية استخدام منصَّة Roblox، يُرجى زيارة هنا .
معلومات عن شركة KnowBe4
تستفيد أكثر من 60,000 مؤسسة حول العالم من KnowBe4، المُقدِّم الأكبر لخدمات التدريب على مستوى العالم في مجال التوعية الأمنية ومنصَّة محاكاة التصيُّد الاحتيالي. تساعد KnowBe4، التي تأسست على يد متخصص تكنولوجيا المعلومات وأمن البيانات Stu Sjouwerman، المؤسسات على كيفية معالجة العنصر البشري للأمن من خلال رفع مستوى الوعي حول برامج الفدية والاحتيال على الرؤساء التنفيذيين وأساليب الهندسة الاجتماعية الأخرى من خلال نهج تعليمي جديد للتدريب على التوعية بالأمن. كما ساعد Kevin Mitnick، وهو أحد المتخصصين المعترف بهم دوليًا في مجال الأمن السيبراني والرئيس التنفيذي لمكافحة القرصنة في KnowBe4، في تصميم تدريب KnowBe4 استنادًا إلى أساليبه الموثقة جيدًا في الهندسة الاجتماعية. تعتمد عشرات الآلاف من المؤسسات على KnowBe4 لحشد مستخدميها النهائيين باعتبارهم خط الدفاع الأخير.
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