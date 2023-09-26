Knowbe4 تطلق لعبة الأمن السيبراني الجديدة بمسمى Hack-A-Cat على Roblox

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة KnowBe4، المُقدِّم الأكبر لخدمات التدريب على مستوى العالم في مجال التوعية الأمنية ومنصَّة محاكاة التصيُّد الاحتيالي، عن إطلاق لعبة الأمن السيبراني الجديدة بمسمى "Hack-A-Cat"، المتوفِّرة على Roblox، وهي إحدى منصَّات الألعاب الأكثر رواجًا في السوق اليوم.

تُعدُّ اللعبة أول إسهام لشركة KnowBe4 في منصَّة Roblox وتهدف إلى تثقيف الشباب حول التهديدات السيبرانية وأفضل ممارسات الأمن السيبراني.

وأثناء تشغيل اللعبة المسماة "Hack-A-Cat"، يمكن لما يصل إلى أربعة لاعبين القيام بدور قطة أو فأر للتنافس وجهًا لوجه لجمع الرموز المميزة وتحقيق أهدافهم. تتمثل مهمة القطط في شحن أسماك التونة الخاصة بها قبل أن ينفد الوقت، بينما تعمل الفئران على إجهاض جهود القطط باستخدام أساليب اختراق أمنية حقيقية. وبصرف النظر عن دورهم، تُعلِّم اللعبة اللاعبين مهارات الأمن السيبراني الضرورية من خلال توفير دروس حول سلامة البريد الإلكتروني، والتعرُّف على التهديدات السيبرانية وغير ذلك الكثير.

صرَّح Stu Sjouwerman، الرئيس التنفيذي لشركة KnowBe4: "اعتقدنا أن لعبتنا الجديدة المسماة "Hack-A-Cat" كانت فرصة فريدة لإثارة الاهتمام بالأمن السيبراني لدى الجمهور الأصغر سنًا الذي يستخدم منصَّة Roblox". "يُعدُّ التثقيف في مجال الأمن السيبراني أمرًا بالغ الأهمية في كل الأعمار، ولا سيما بالنسبة إلى الشباب الذين يقضون الكثير من الوقت عبر الإنترنت حيث يمكن أن يتعرضوا لتهديدات أمنية قد لا يكونون على دراية بها. "Hack-A-Cat" هي لعبة وأداة متكاملة، حيث تعمل على تعزيز الوعي بالأمن السيبراني وتثقيف اللاعبين حول التنقُّل بأمان في العالم الرقمي."

لمعرفة المزيد عن اللعبة ومعرفة كيفية استخدام منصَّة Roblox، يُرجى زيارة هنا .

معلومات عن شركة KnowBe4

تستفيد أكثر من 60,000 مؤسسة حول العالم من KnowBe4، المُقدِّم الأكبر لخدمات التدريب على مستوى العالم في مجال التوعية الأمنية ومنصَّة محاكاة التصيُّد الاحتيالي. تساعد KnowBe4، التي تأسست على يد متخصص تكنولوجيا المعلومات وأمن البيانات Stu Sjouwerman، المؤسسات على كيفية معالجة العنصر البشري للأمن من خلال رفع مستوى الوعي حول برامج الفدية والاحتيال على الرؤساء التنفيذيين وأساليب الهندسة الاجتماعية الأخرى من خلال نهج تعليمي جديد للتدريب على التوعية بالأمن. كما ساعد Kevin Mitnick، وهو أحد المتخصصين المعترف بهم دوليًا في مجال الأمن السيبراني والرئيس التنفيذي لمكافحة القرصنة في KnowBe4، في تصميم تدريب KnowBe4 استنادًا إلى أساليبه الموثقة جيدًا في الهندسة الاجتماعية. تعتمد عشرات الآلاف من المؤسسات على KnowBe4 لحشد مستخدميها النهائيين باعتبارهم خط الدفاع الأخير.

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