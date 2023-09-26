شركة Corebridge Financial تعتزم بيع أعمال التأمين على الحياة في المملكة المتحدة لشركة Aviva Plc

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Corebridge Financial, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: CRBG) اليوم أنها أبرمت اتفاقية نهائية لبيع أعمال التأمين على الحياة في المملكة المتحدة (التي تباشر أعمالها باسم AIG Life Limited)، إلى شركة Aviva plc مقابل مبلغ إجمالي قدره 460 مليون جنيه إسترليني نقدًا.

ومن المتوقَّع وضع الرتوش الأخيرة على عملية البيع في النصف الأول من عام 2024، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية.

صرَّح Peter Zaffino، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي حامل أسهم الأغلبية في مجموعة American International Group (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: AIG)، ورئيس مجلس إدارة شركة Corebridge، قائلاً: "تُعدُّ هذه الصفقة خطوة إيجابية أخرى في سبيل تبسيط قائمة مشاريع Corebridge للتركيز على منتجات وحلول التأمين على الحياة والتقاعد التي تحقق نتائج مثمرة في الولايات المتحدة. وتغمرنا حالة ثقة متناهية في أن Aviva ستستمر في تزويد الأفراد وأصحاب العمل بالخدمات والحلول المبتكرة التي يحتاجونها لحماية أنفسهم وموظفيهم."

وعلى صعيد آخر، صرَّح Kevin Hogan، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Corebridge قائلاً: "تصب شركة Corebridge كامل تركيزها على الاستفادة من مكانتنا الراسخة في السوق والديناميكيات الجذابة لعروض منتجاتنا الأساسية في الولايات المتحدة لتقديم قيمة معززة للأطراف المعنية. وعقب استحواذنا على أعمال التأمين على الحياة في المملكة المتحدة في عام 2014، قمنا بوضع أساس متين لمزود التأمين على الحياة والأمراض الخطيرة ومنتجات حماية الدخل في المملكة المتحدة. كما نأمل إلى العمل بشكل وثيق مع شركة Aviva لضمان الانتقال السلس للموظفين والعملاء وشركاء التوزيع."

تُعدُّ شركة AIG Life Limited ذراع التأمين على الحياة لشركة Corebridge Financial في المملكة المتحدة وجزر القنال الإنجليزي وجزيرة مان وجبل طارق. توفر الشركة دعمًا ماليًا وعمليًا للأفراد والعائلات والشركات عندما يهدد المرض أو الإصابة حياتهم أو أسلوب حياتهم أو سبل عيشهم.

وقامت شركة J.P. Morgan Securities LLC بدور المستشار المالي وشركة Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP بدور المستشار القانوني لشركة Corebridge.

معلومات عن شركة Corebridge Financial

تتيح شركة Corebridge Financial, Inc. لعدد أكبر من الأشخاص اتخاذ إجراءات معيَّنة تناسب حياتهم المالية. تُعدُّ شركة Corebridge Financial التي تمتلك أصولاً خاضعة للتنظيم والإدارة بأكثر من 370 مليار دولار اعتبارًا من 30 يونيو 2023، واحدة من أكبر مُقدِّمي حلول التقاعد ومنتجات التأمين على الحياة في الولايات المتحدة. نفتخر بشراكتنا مع المتخصصين والمؤسسات المالية لمساعدة الأفراد على التخطيط والادخار وتحقيق مستقبل مالي آمن. للاطّلاع على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة corebridgefinancialوتابعنا على LinkedIn وYouTube .

معلومات عن شركة AIG

American International Group, Inc. (AIG)هي مؤسسة تأمين رائدة تتمتع بصيت عالمي. توفر الشركات الأعضاء في AIG حلولاً تأمينية تساعد الشركات والأفراد في حوالي 70 دولة وولاية قضائية على حماية أصولهم وإدارة المخاطر المحيطة بهم. للاطّلاع على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة . يتم إدراج أسهم AIG العادية في بورصة نيويورك.

AIG هو الاسم التسويقي للعمليات التي تُنفذها شركة American International Group, Inc. في جميع أنحاء العالم. جميع المنتجات والخدمات مكتوبة أو مُقدَّمة من قِبل الشركات المنتسبة أو التابعة لشركة American International Group, Inc. وقد لا تكون المنتجات أو الخدمات متوفِّرة في جميع البلدان والولايات القضائية، وتخضع التغطية لمتطلبات الاكتتاب ولغة السياسة الفعلية. قد يتم توفير المنتجات والخدمات غير التأمينية بواسطة جهات خارجية مستقلة. قد يتم توفير بعض التغطيات التأمينية ضد الخسائر في الممتلكات بواسطة شركة تأمين ذات فائض تأميني. لا تشارك شركات تأمين ذات الفائض التأميني بشكل عام في أموال الضمان الحكومية، ومن ثمَّ، لا يتمتع الأشخاص المؤمن عليهم بالحماية من خلال هذه الأموال.

البيانات التطلعية

تُشكِّل بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي وأي بيانات شفهية ذات صلة بيانات تطلعية. كما لا تُعدُّ حقائق تاريخية ولكنها تُمثل بدلاً من ذلك فقط ما يتراءى للطرف المعني فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والتي يكون الكثير منها، بطبيعته، غير مؤكد وخارج سيطرة الطرف المعني. قد لا تكتمل الصفقة خلال الإطار الزمني المتوقَّع أو مطلقًا، أو أن الصفقة ستتخذ شكلاً مختلفًا جوهريًا عن تلك المنصوص عليها في هذه البيانات. يتحمل كل طرف تتم الإشارة إليه في هذا البيان الصحفي المسؤولية عن بياناته فقط ولا يؤكد أو يتبنى بيانات أي طرف آخر.



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