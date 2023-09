شركة Corebridge Financial تعتزم بيع أعمال التأمين على الحياة في المملكة المتحدة لشركة Aviva Plc

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة Corebridge Financial, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: CRBG) اليوم أنها أبرمت اتفاقية نهائية لبيع أعمال التأمين على الحياة في المملكة المتحدة (التي تباشر أعمالها باسم AIG Life Limited)، إلى شركة Aviva plc مقابل مبلغ إجمالي قدره 460 مليون جنيه إسترليني نقدًا.

ومن المتوقَّع وضع الرتوش الأخيرة على عملية البيع في النصف الأول من عام 2024، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية.

صرَّح Peter Zaffino، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي حامل أسهم الأغلبية في مجموعة American International Group (المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز: AIG)، ورئيس مجلس إدارة شركة Corebridge، قائلاً: "تُعدُّ هذه الصفقة خطوة إيجابية أخرى في سبيل تبسيط قائمة مشاريع Corebridge للتركيز على منتجات وحلول التأمين على الحياة والتقاعد التي تحقق نتائج مثمرة في الولايات المتحدة. وتغمرنا حالة ثقة متناهية في أن Aviva ستستمر في تزويد الأفراد وأصحاب العمل بالخدمات والحلول المبتكرة التي يحتاجونها لحماية أنفسهم وموظفيهم."

وعلى صعيد آخر، صرَّح Kevin Hogan، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Corebridge قائلاً: "تصب شركة Corebridge كامل تركيزها على الاستفادة من مكانتنا الراسخة في السوق والديناميكيات الجذابة لعروض منتجاتنا الأساسية في الولايات المتحدة لتقديم قيمة معززة للأطراف المعنية. وعقب استحواذنا على أعمال التأمين على الحياة في المملكة المتحدة في عام 2014، قمنا بوضع أساس متين لمزود التأمين على الحياة والأمراض الخطيرة ومنتجات حماية الدخل في المملكة المتحدة. كما نأمل إلى العمل بشكل وثيق مع شركة Aviva لضمان الانتقال السلس للموظفين والعملاء وشركاء التوزيع."

تُعدُّ شركة AIG Life Limited ذراع التأمين على الحياة لشركة Corebridge Financial في المملكة المتحدة وجزر القنال الإنجليزي وجزيرة مان وجبل طارق. توفر الشركة دعمًا ماليًا وعمليًا للأفراد والعائلات والشركات عندما يهدد المرض أو الإصابة حياتهم أو أسلوب حياتهم أو سبل عيشهم.

وقامت شركة J.P. Morgan Securities LLC بدور المستشار المالي وشركة Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP بدور المستشار القانوني لشركة Corebridge.

معلومات عن شركة Corebridge Financial

تتيح شركة Corebridge Financial, Inc. لعدد أكبر من الأشخاص اتخاذ إجراءات معيَّنة تناسب حياتهم المالية. تُعدُّ شركة Corebridge Financial التي تمتلك أصولاً خاضعة للتنظيم والإدارة بأكثر من 370 مليار دولار اعتبارًا من 30 يونيو 2023، واحدة من أكبر مُقدِّمي حلول التقاعد ومنتجات التأمين على الحياة في الولايات المتحدة. نفتخر بشراكتنا مع المتخصصين والمؤسسات المالية لمساعدة الأفراد على التخطيط والادخار وتحقيق مستقبل مالي آمن. للاطّلاع على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة corebridgefinancialوتابعنا على LinkedIn وYouTube .

معلومات عن شركة AIG

American International Group, Inc. (AIG)هي مؤسسة تأمين رائدة تتمتع بصيت عالمي. توفر الشركات الأعضاء في AIG حلولاً تأمينية تساعد الشركات والأفراد في حوالي 70 دولة وولاية قضائية على حماية أصولهم وإدارة المخاطر المحيطة بهم. للاطّلاع على المزيد من المعلومات، يُرجى زيارة . يتم إدراج أسهم AIG العادية في بورصة نيويورك.

AIG هو الاسم التسويقي للعمليات التي تُنفذها شركة American International Group, Inc. في جميع أنحاء العالم. جميع المنتجات والخدمات مكتوبة أو مُقدَّمة من قِبل الشركات المنتسبة أو التابعة لشركة American International Group, Inc. وقد لا تكون المنتجات أو الخدمات متوفِّرة في جميع البلدان والولايات القضائية، وتخضع التغطية لمتطلبات الاكتتاب ولغة السياسة الفعلية. قد يتم توفير المنتجات والخدمات غير التأمينية بواسطة جهات خارجية مستقلة. قد يتم توفير بعض التغطيات التأمينية ضد الخسائر في الممتلكات بواسطة شركة تأمين ذات فائض تأميني. لا تشارك شركات تأمين ذات الفائض التأميني بشكل عام في أموال الضمان الحكومية، ومن ثمَّ، لا يتمتع الأشخاص المؤمن عليهم بالحماية من خلال هذه الأموال.

البيانات التطلعية

تُشكِّل بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي وأي بيانات شفهية ذات صلة بيانات تطلعية. كما لا تُعدُّ حقائق تاريخية ولكنها تُمثل بدلاً من ذلك فقط ما يتراءى للطرف المعني فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والتي يكون الكثير منها، بطبيعته، غير مؤكد وخارج سيطرة الطرف المعني. قد لا تكتمل الصفقة خلال الإطار الزمني المتوقَّع أو مطلقًا، أو أن الصفقة ستتخذ شكلاً مختلفًا جوهريًا عن تلك المنصوص عليها في هذه البيانات. يتحمل كل طرف تتم الإشارة إليه في هذا البيان الصحفي المسؤولية عن بياناته فقط ولا يؤكد أو يتبنى بيانات أي طرف آخر.



