Tuesday, 26 September 2023 01:11 GMT

عريش ينتظر شرارة اللهب

9/26/2023 4:17:11 AM
(MENAFN- Al Watan) يسُوق الفكر والتفكير حياة البشر من الظمأ إلى الارتواء مجازاً، فيقف الفكرُ حائراً عندما تعصف ويلات الأحداث القابعة خلف المجهول فيرى منحنى الظل قد بات ذابلاً ظمأً وحيرةً، ويتجدد العطاء بالولوج في أعماق التفكير الإيجابي نحو معطيات الحياة ومنعطفاتها، ويضفي التفكير المنطقي حلولاً باتت بين عيشةٍ وضحاها أملاً بلا منتهى، ويسفرُ نور الفجر ذات يوم عن خيال بمنتهى الحدود، يتجدد الوقوف المتكاسل عندما يبوح العقل للمتشائم على حافة السقوط وكأنه يعلم بخوافي الغيب ومجرياته، ويكون الشخص في بحرٍ لُجي باحثاً عن قشة النجاة، وهو لا يعلمُ إداركاً أنه قاب قوسين أو أدنى من طوق النجاة عندما يبني فكراً نحو عنان السماء، ويتقاطر الأمل مزوناً بلقاء الإيجابية ممن بلغ الفكرُ مُحياه وممن شابت أوداجه تفاؤلاً بأن الحياة لا زالت جميلةً بوجود الكثير ممن يبعثون في أوردة الناس دبيب الجمال والأمل، بعيداً عن سُم المُقارنات التي جعلت الكثير من البيوت وحياة من فيها عرِيشا ينتظر شرارة اللهب والتي رُبما تكون في لحظةٍ ما رماداً خلف نارٍ لا تُبقي ولا تذر. دامت حياتكم سعيدة بما امتلكتم وبما قدره الله لكم.

MENAFN26092023000089011017ID1107141864

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث