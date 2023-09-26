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الخُطبة والخَطَابة

9/26/2023 4:17:11 AM
(MENAFN- Al Watan) الخُطبة هي ما يُقال من كلام مباشر ،أمام جموع الناس لتنوع المناسبات والموضوعات بهدف الوعظ ولفت الانتباه إلى ظاهرة معينة في حياتنا.
وجرى توافق المتلقين منذ القِدم على أن التفاعل والإنصات وقبول الخطبة يقترن بفن الإقناع، عدم الإطناب ، اختيار الأسلوب الأمثل لعرض الفكرة ، وربما ينتهي بعض الوعاظ من الكلام وقد أصاب الحضور بالملل والضجر، ويزيد الطين بلة حين يكون صوت الواعظ حاداً مع رفع مكبرات الصوت.
وثبت علمياً وعملياً أن الصوت العادي من 30 إلى 60 حسب قياس ديسيبل ، فإن زاد على 85 درجة يمكن أن يسبب ضرراً للإنسان ، ويجعل حضوره مجرد سماع.
والسماع صرف السمع وعدم الاهتمام ، بينما الاستماع هو الانتقاظ لما يرغب الشخص سماعه في حين أن الإنصات
يعني التركيز الدائم.
يقول الجاحظ."من لم ينشط لحديثك فارفع عنه مؤنة الاستماع إليك."
ويُعَرف المفكر محمد كرد عبر كتابه"في تراث العرب والمسلمين" الخطابة بأنها صناعة الرسل عليهم السلام لأنهم يدعون إلى الله ويُكلفون بإرشاد الخلق وهذا يقتضي البلاغة والبيان المتناهي".
أما الفيلسوف ابن رشد فيصف الخطابة بأنها "صناعة تتكلف الإقناع الممكن في كل مقولة من المقولات"
وقال عنها أبو البقاء"إنها الكلام النفسي الموجه به نحو الغير للإفهام".
وكانت العصا أو المِخّصرة من أهم أدوات الخطيب أو الواعظ
لما لها من تأثير معنوي، ولازال البعض في عصرنا الحاضر يحرصون عليها.
ونُقل عن الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك قوله :
"لو ألقيت الخيزرانةَ من يدي لذهب شطر كلامي"
وأتذكر قبل عام أن الصديق المثقف زميل الدراسة "سعد بن عايض آل حامد" اقترح فتح حسابات للخطباء والوعاظ على منصة التواصل "x "بالتنسيق مع الجهة المختصة لمعرفة أراء، وتقييم المجتمع.
وقال "الخطابة تراث عربي أصيل ، احتلت مكانة مرموقة في تاريخنا الأدبي والاجتماعي، لأنها وسيلة اتصالية بالغة التأثير ، أقوى من بعض وسائل التواصل الحديثة."
ويتساءل البعض عن مدى نجاح فكرة الخُطب الاجتماعية الاحتفالية في أماكن تجمعات الناس والحفلات ، بشرط تميزها، بحيث لا تتجاوز كل خطبة 10 دقائق يشارك فيها عدد من المختصين في الاقتصاد ،التاريخ ،التنمية ، العلوم الفنون ، الطب النفسي الرياضة ، التراث ، الاجتماع ، الإعلام ، الإعجاز العلمي؟
وهل يمكن نجاح إدراج الخطابة المباشرة مستقبلاً ضمن برامج السياحة وكل مناسباتنا الوطنية العزيزة مع ترجمتها ليستفيد منها غير الناطقين بالعربية.؟.

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