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سنوات من الكفاح تحقق حلم طفولة بالطيران

9/26/2023 4:17:11 AM
(MENAFN- Al Watan) نجح الشاب مهند محسن بن القرية البسيطة القومة التابعة لمحافظة الدرب شمال جازان من تحقيق حلم طفولته ليصبح أول كابتن طيار على مستوى محافظته وبعد سنوات من الكفاح المتواصل ما بين ظروف الحياة وبين غربة الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه قاومها لينال مبتغاه.
شغف الطيران
يقول مهند ذهبت إلى الدراسة الجامعية وشغف الطيران كان حلم منذ الطفولة وكنت أتمنى أني التحق ببرنامج ابتعاث الطيارين بعد المرحلة الثانوية ولكن الظروف وقتها ما سمحت لي وحالت بيني وبينها، ومعها قررت بأن التحق بكلية الهندسة بجامعة جازان تخصص هندسة كيميائية ومواصلة المسيرة العلمية، وحصلت على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية 2018.
تحقيق الهدف
هنا كنت ما زلت أفكر في حلم الطفولة فبعد التخرج من كلية الهندسة تم قبولي ببرنامج وظيفتك وبعثتك لحملة شهادة البكالوريوس بعد اجتيازي جميع مراحل واختبارات المفاضلة لدى الخطوط السعودية في تخصص طيران تجاري، وتم صدور قرار ابتعاثي إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2019، ومن هنا شعرت بأنني أقرب شيئًا فشيئًا من تحقيق الهدف، وحصلت على دبلوم اللغة الإنجليزية من أحد معاهد اللغة بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا عام 2020، وبعد ذلك التحقت بأكاديمية Phoenix East Aviation بمدينة Daytona Beach في ولاية Florida وحصلت على جميع رخص الطيران من هيئة الطيران الفيدرالي الأمريكية في عام 2021.
رخصة الطيران
بعد ذلك عدت إلى بلدي الغالي لمعادلة رخص الطيران الأمريكية إلى الرخصة السعودية ثم عدت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يناير 2023 لتدريبي الأخير على طائرات Airbus 320 بمدينة ميامي بمركز Airbus وحصلت على رخصة هيئة الطيران المدني السعودي لقيادة عائلة طائرات الأيرباص 320 في 31 مارس 2023، وبعد ذلك عدت إلى المملكة، وتم تعييني من مؤسسة الخطوط السعودية للعمل في شركة طيران أديل كمساعد قائد طائرة على طائرات الإيرباص 320.
حلم الطفولة
بعد ذلك التحقت بتدريبي على خط الطيران في شركة طيران أديل وتم اجتيازي جميع مراحل التأهيل والتدريب وتعييني كمساعد قائد طائرة على طائرات الأيرباص 320.

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