سنوات من الكفاح تحقق حلم طفولة بالطيران

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- Al Watan) نجح الشاب مهند محسن بن القرية البسيطة القومة التابعة لمحافظة الدرب شمال جازان من تحقيق حلم طفولته ليصبح أول كابتن طيار على مستوى محافظته وبعد سنوات من الكفاح المتواصل ما بين ظروف الحياة وبين غربة الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية إلا أنه قاومها لينال مبتغاه.
شغف الطيران
يقول مهند ذهبت إلى الدراسة الجامعية وشغف الطيران كان حلم منذ الطفولة وكنت أتمنى أني التحق ببرنامج ابتعاث الطيارين بعد المرحلة الثانوية ولكن الظروف وقتها ما سمحت لي وحالت بيني وبينها، ومعها قررت بأن التحق بكلية الهندسة بجامعة جازان تخصص هندسة كيميائية ومواصلة المسيرة العلمية، وحصلت على درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية 2018.
تحقيق الهدف
هنا كنت ما زلت أفكر في حلم الطفولة فبعد التخرج من كلية الهندسة تم قبولي ببرنامج وظيفتك وبعثتك لحملة شهادة البكالوريوس بعد اجتيازي جميع مراحل واختبارات المفاضلة لدى الخطوط السعودية في تخصص طيران تجاري، وتم صدور قرار ابتعاثي إلى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2019، ومن هنا شعرت بأنني أقرب شيئًا فشيئًا من تحقيق الهدف، وحصلت على دبلوم اللغة الإنجليزية من أحد معاهد اللغة بمدينة ميامي في ولاية فلوريدا عام 2020، وبعد ذلك التحقت بأكاديمية Phoenix East Aviation بمدينة Daytona Beach في ولاية Florida وحصلت على جميع رخص الطيران من هيئة الطيران الفيدرالي الأمريكية في عام 2021.
رخصة الطيران
بعد ذلك عدت إلى بلدي الغالي لمعادلة رخص الطيران الأمريكية إلى الرخصة السعودية ثم عدت إلى الولايات المتحدة الأمريكية في شهر يناير 2023 لتدريبي الأخير على طائرات Airbus 320 بمدينة ميامي بمركز Airbus وحصلت على رخصة هيئة الطيران المدني السعودي لقيادة عائلة طائرات الأيرباص 320 في 31 مارس 2023، وبعد ذلك عدت إلى المملكة، وتم تعييني من مؤسسة الخطوط السعودية للعمل في شركة طيران أديل كمساعد قائد طائرة على طائرات الإيرباص 320.
حلم الطفولة
بعد ذلك التحقت بتدريبي على خط الطيران في شركة طيران أديل وتم اجتيازي جميع مراحل التأهيل والتدريب وتعييني كمساعد قائد طائرة على طائرات الأيرباص 320.
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