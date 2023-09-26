الخلافات الأسرية تسجل أعلى نسبة 38%

(MENAFN
- Al Watan) سجلت الخلافات الأسرية نسبة 38.01% لدى جمعية المودة لتنمية الأسرية تلها الخلافات الزوجية 22.18%، إهمال 22.20%، خلافات بعد الطلاق 4.54%، هروب الفتيات 0.6%، إدمان 3.08% اقتصادي 3.50%، كيدي 3.13%، مرض نفسي 1.51%، اعتداء جنسي 0.84%.
وصلت عدد الأسر المستفيدة من مراكز الحماية الأسرية من العنف بجمعية المودة للتنمية الأسرية 7397 أسرة وعدد المستفيدين 15.516 مستفيدًا، 1.302 عدد الإحالات إلى البرامج، بلغت نسبة الإنجاز من المستهدف 160% جاء ذلك من خلال تقرير حديث صادر عن الجمعية.
المشكلات الزوجية
تأتي مشكلات الطلاق على رأس قائمة الاستشارات الزوجية الواردة إلى الجمعية بنسبة 16.92%، وفي المرتبة الثانية مشكلات ضعف التوافق الفكري والثقافي بنسبة 9.90% ثم الخيانة الزوجية بنسبة 8.64%.
خدمات مراكز الحماية
تقوم المراكز بتقديم عدة خدمات للأسر من بينها الفحص والتصنيف الذي يقوم على تقييم المخاطر للحالات الواردة، والاستجابة للأزمات وذلك عن طريق بناء خطة لسلامة الحالات الواردة والإحالة إلى البرامج إذا كانت بحاجة لدعم مطول وإذا وافقت على ذلك، الدعم النفسي والاجتماعي وذلك تقديم الدعم النفسي للضحية والتواصل مع الجهات الخارجية كشرطة والصحة والتعليم إذا استدعي الامر لذلك، برامج الحماية الاسرية ويتكون من عدة برامج منها برامج دعم النساء وبرنامج تعافي الأطفال وبرنامج التواصل السليم وبرنامج الحفاظ على الأسرة وبرنامج إدارة الحالة وبرنامج تعديل سلوك المعتدين، كذلك تقدم برنامج البيت الآمن وهو حماية الأطفال المشردين وإيوائهم وتقديم الدعم الصحي والتعليمي والديني والترفيهي.
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