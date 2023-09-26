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الخلافات الأسرية تسجل أعلى نسبة 38%

9/26/2023 4:17:11 AM
(MENAFN- Al Watan) سجلت الخلافات الأسرية نسبة 38.01% لدى جمعية المودة لتنمية الأسرية تلها الخلافات الزوجية 22.18%، إهمال 22.20%، خلافات بعد الطلاق 4.54%، هروب الفتيات 0.6%، إدمان 3.08% اقتصادي 3.50%، كيدي 3.13%، مرض نفسي 1.51%، اعتداء جنسي 0.84%.
وصلت عدد الأسر المستفيدة من مراكز الحماية الأسرية من العنف بجمعية المودة للتنمية الأسرية 7397 أسرة وعدد المستفيدين 15.516 مستفيدًا، 1.302 عدد الإحالات إلى البرامج، بلغت نسبة الإنجاز من المستهدف 160% جاء ذلك من خلال تقرير حديث صادر عن الجمعية.
المشكلات الزوجية
تأتي مشكلات الطلاق على رأس قائمة الاستشارات الزوجية الواردة إلى الجمعية بنسبة 16.92%، وفي المرتبة الثانية مشكلات ضعف التوافق الفكري والثقافي بنسبة 9.90% ثم الخيانة الزوجية بنسبة 8.64%.
خدمات مراكز الحماية
تقوم المراكز بتقديم عدة خدمات للأسر من بينها الفحص والتصنيف الذي يقوم على تقييم المخاطر للحالات الواردة، والاستجابة للأزمات وذلك عن طريق بناء خطة لسلامة الحالات الواردة والإحالة إلى البرامج إذا كانت بحاجة لدعم مطول وإذا وافقت على ذلك، الدعم النفسي والاجتماعي وذلك تقديم الدعم النفسي للضحية والتواصل مع الجهات الخارجية كشرطة والصحة والتعليم إذا استدعي الامر لذلك، برامج الحماية الاسرية ويتكون من عدة برامج منها برامج دعم النساء وبرنامج تعافي الأطفال وبرنامج التواصل السليم وبرنامج الحفاظ على الأسرة وبرنامج إدارة الحالة وبرنامج تعديل سلوك المعتدين، كذلك تقدم برنامج البيت الآمن وهو حماية الأطفال المشردين وإيوائهم وتقديم الدعم الصحي والتعليمي والديني والترفيهي.

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