ضبط 9 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم وبيعهم وتخزينهم حطبًا محلياً

(MENAFN
- Al Watan) ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (5) مواطنين و(3) مقيمين من الجنسية المصرية ومقيم من الجنسية الباكستانية، مخالفين لنظام البيئة، لنقلهم وبيعهم وتخزينهم أكثر من (391) مترًا مكعبًا من الحطب المحلّي في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض وعسير.
وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدةً أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب والفحم المحليين تصل إلى (16) ألف ريال لكل متر مكعب ، وجرى تسليم الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة. وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية بالاتصال على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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