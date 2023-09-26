وكالة موديز تحذر من الإغلاق الأمريكي

(MENAFN
- Al Watan) حذرت وكالة موديز يوم الاثنين من أن إغلاق الحكومة الأميركية من شأنه أن يهدد التصنيف الائتماني الممتاز للبلاد، وذلك وسط مواجهة في الكونجرس تخاطر بترك الحكومة الفدرالية دون تمويل.
وبحسب موقع CNBC بالعربية تعد موديزهي آخر وكالة تصنيف كبرى لم تخفض تصنيف ديون الولايات المتحدة بعد، كما قالت قالت يوم الاثنين إن الإغلاق سيكون "سلبيا على الائتمان السيادي الأميركي".
فيما جاء هذا التحذير في الوقت الذي حذر فيه زعماء الكونجرس ومسؤولو البيت الأبيض من تزايد احتمالية الإغلاق ما لم يتوصل الجناح اليميني من الجمهوريين في مجلس النواب إلى تسوية مع قيادة حزبهم وصوتوا على مواصلة تمويل الحكومة.
يمكن أن يدخل الإغلاق حيز التنفيذ في وقت مبكر من يوم الأحد، مما يؤدي إلى إجازات ملايين العمال وإيقاف أجزاء من الحكومة الفيدرالية.
ولم يكن تقرير موديز الصادر يوم الاثنين قرارًا رسميًا بشأن التصنيف، وقالت المجموعة إن أي إغلاق سيكون على الأرجح قصيرًا، ولن يتأثر بمدفوعات خدمة الدين الحكومية.
ولكن الإغلاق من شأنه أن "يسلط الضوء على ضعف قوة المؤسسات والحكم في الولايات المتحدة مقارنة بالدول السيادية الأخرى ذات التصنيف AAA" ويظهر "القيود الكبيرة التي يفرضها الاستقطاب السياسي المتزايد على عملية صنع السياسات المالية في وقت تتراجع فيه القوة المالية، مدفوعة بتوسع العجز المالي، وتدهور القدرة على تحمل الديون”.
ويأتي النزاع الحالي بشأن الميزانية في أعقاب معركة سياسية مطولة حول رفع سقف الدين الأميركي، أو حد الاقتراض، في وقت سابق من هذا العام.
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