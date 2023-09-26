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وكالة موديز تحذر من الإغلاق الأمريكي

9/26/2023 4:17:10 AM
(MENAFN- Al Watan) حذرت وكالة موديز يوم الاثنين من أن إغلاق الحكومة الأميركية من شأنه أن يهدد التصنيف الائتماني الممتاز للبلاد، وذلك وسط مواجهة في الكونجرس تخاطر بترك الحكومة الفدرالية دون تمويل.
وبحسب موقع CNBC بالعربية تعد موديزهي آخر وكالة تصنيف كبرى لم تخفض تصنيف ديون الولايات المتحدة بعد، كما قالت قالت يوم الاثنين إن الإغلاق سيكون "سلبيا على الائتمان السيادي الأميركي".
فيما جاء هذا التحذير في الوقت الذي حذر فيه زعماء الكونجرس ومسؤولو البيت الأبيض من تزايد احتمالية الإغلاق ما لم يتوصل الجناح اليميني من الجمهوريين في مجلس النواب إلى تسوية مع قيادة حزبهم وصوتوا على مواصلة تمويل الحكومة.
يمكن أن يدخل الإغلاق حيز التنفيذ في وقت مبكر من يوم الأحد، مما يؤدي إلى إجازات ملايين العمال وإيقاف أجزاء من الحكومة الفيدرالية.
ولم يكن تقرير موديز الصادر يوم الاثنين قرارًا رسميًا بشأن التصنيف، وقالت المجموعة إن أي إغلاق سيكون على الأرجح قصيرًا، ولن يتأثر بمدفوعات خدمة الدين الحكومية.
ولكن الإغلاق من شأنه أن "يسلط الضوء على ضعف قوة المؤسسات والحكم في الولايات المتحدة مقارنة بالدول السيادية الأخرى ذات التصنيف AAA" ويظهر "القيود الكبيرة التي يفرضها الاستقطاب السياسي المتزايد على عملية صنع السياسات المالية في وقت تتراجع فيه القوة المالية، مدفوعة بتوسع العجز المالي، وتدهور القدرة على تحمل الديون”.
ويأتي النزاع الحالي بشأن الميزانية في أعقاب معركة سياسية مطولة حول رفع سقف الدين الأميركي، أو حد الاقتراض، في وقت سابق من هذا العام.

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