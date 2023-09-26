نائب رئيس غرفة أبها: مشروع قمم السودة يمثل إضافة نوعية للقطاع السياحي

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- Al Watan) أشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها مهدي آل هضبان اليامي إلى أن إطلاق ولي العهد للمخطط العام لمشروع قمم السودة يمثل إضافة نوعية للقطاع السياحي، فيما يبرز الجانب الثقافي في السعودية، بجانب مساهمته في زيادة إجمالي الناتج المحلي التراكمي بنحو 29 مليار ريال بحلول 2033، أضاف : المخطط العام لقمم السودة يهدف إلى تطوير 2700 وحدة فندقية، و1336 وحدة سكنية، ونحو 30 نقطة جذب ترفيهية وسياحية، و80 ألف م2 من المساحات التجارية، بحلول عام 2033.
موضحاً أن المشروع يسهم في دعم جهود صندوق الاستثمارات العامة لتمكين القطاعات الحيوية الواعدة، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، خاصة أن قمم السودة تقع على مساحة كبيرة من الجبال والمناطق الطبيعية التي تمتد لأكثر من 627كم2، مع مساحة بناء لا تتجاوز 1% منها، مما يعكس التزام المشروع بحماية البيئة، فيما خصص نحو 3 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية في مناطق التطوير، وتوسعة طريق السودة .
لافتاً إلى أن قمم السودة تقدم خدمات الضيافة الفاخرة، والتجارب الأصيلة، ومجموعة واسعة من الأنشطة عالية الرفاهية، مما يسهم في دعم استراتيجية منطقة عسير وتحقيق أهدافها بجذب 10 ملايين زائر وتحويل عسير لوجهة سياحية عالمية.
في ختام تصريحه أكد آل هضبان على مشروع قمم السودة الذي أطلقه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، يسهم في أن تكون السعودية وجهة سياحية عالمية ترتكز على الثقافة الغنية والتراث الفريد.
ويحمي ويؤهل المنطقة من خلال إعادة التوازن البيئي وذلك لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء
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