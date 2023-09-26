Tuesday, 26 September 2023 01:10 GMT

نائب رئيس غرفة أبها: مشروع قمم السودة يمثل إضافة نوعية للقطاع السياحي

9/26/2023 4:17:10 AM
(MENAFN- Al Watan) أشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة أبها مهدي آل هضبان اليامي إلى أن إطلاق ولي العهد للمخطط العام لمشروع قمم السودة يمثل إضافة نوعية للقطاع السياحي، فيما يبرز الجانب الثقافي في السعودية، بجانب مساهمته في زيادة إجمالي الناتج المحلي التراكمي بنحو 29 مليار ريال بحلول 2033، أضاف : المخطط العام لقمم السودة يهدف إلى تطوير 2700 وحدة فندقية، و1336 وحدة سكنية، ونحو 30 نقطة جذب ترفيهية وسياحية، و80 ألف م2 من المساحات التجارية، بحلول عام 2033.
موضحاً أن المشروع يسهم في دعم جهود صندوق الاستثمارات العامة لتمكين القطاعات الحيوية الواعدة، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، خاصة أن قمم السودة تقع على مساحة كبيرة من الجبال والمناطق الطبيعية التي تمتد لأكثر من 627كم2، مع مساحة بناء لا تتجاوز 1% منها، مما يعكس التزام المشروع بحماية البيئة، فيما خصص نحو 3 مليارات ريال لتطوير البنية التحتية في مناطق التطوير، وتوسعة طريق السودة .
لافتاً إلى أن قمم السودة تقدم خدمات الضيافة الفاخرة، والتجارب الأصيلة، ومجموعة واسعة من الأنشطة عالية الرفاهية، مما يسهم في دعم استراتيجية منطقة عسير وتحقيق أهدافها بجذب 10 ملايين زائر وتحويل عسير لوجهة سياحية عالمية.
في ختام تصريحه أكد آل هضبان على مشروع قمم السودة الذي أطلقه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، يسهم في أن تكون السعودية وجهة سياحية عالمية ترتكز على الثقافة الغنية والتراث الفريد.
ويحمي ويؤهل المنطقة من خلال إعادة التوازن البيئي وذلك لتحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء

MENAFN26092023000089011017ID1107141853

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث