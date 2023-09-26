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طبيبة تحذر من تناول المضادات الحيوية لعلاج الانفلونزا

9/26/2023 4:14:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- قد لا يعلم معظمنا أن المضادات الحيوية تستخدم للقضاء على البكتيريا، غير أن الإنفلونزا ونزلات البرد سببها الفيروسات.

وحول هذا الموضع تؤكد الطبيبة فاليريا شيفكو في حديث لـ Gazeta.Ru، إلى أنه ليس للفيروسات بنية تتأثر بالمضادات الحيوية. لذلك فإن هذه الأدوية ليس لها أي مفعول ضدها.

وتكشف شيفكو عن أن العلاج بالمضادات الحيوية غير مفيد، ومحفوف بمخاطر محتملة على الجسم وعلى البشر ككل.

وتحذر الطبيبة من أن تناول المضادات الحيوية لدى شخص معين، قد يسبب الإسهال وعدوى معوية شديدة - التهاب القولون الغشائي الكاذب والحساسية والجلد.

كما يساهم العلاج غير المنضبط بالمضادات الحيوية في ظهور بكتيريا خارقة، تنتشر بين الناس، مقاومة للمضادات الحيوية المستخدمة حالياً، وفي حالة الإصابة بعدوى بكتيرية، لا يكون لدى الأطباء دواء في ترسانتهم، ما يعرض حياة المريض للخطر.

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