الهندسة العكسية في الإدارة Reverse Engineering بقلم عمر اقنيبي

MENAFN - Palestine News Network ) في بداية سماعي لهذا المصطلح تملكني حب الاستطلاع فعلياً عما هي الهندسة العكسية المتداولة لدى رواد الهندسة والعلوم الادارية بمختلف مجالاتها وكيف يستخدمون هذا الأسلوب في تحقيق أهدافهم الاستراتيجية.

إن حدة المنافسة ولدت تغيرات دراماتيكية من تطور تكنلوجي وابتكارات تقنية متغيرة انعكست بالضرورة على قصر دورة حياة المنتجات مما دفع بالشركات الصناعية إلى ضرورة البحث باستمرار في رغبات واحتياجات الزبائن ومن ثم إشباعها وحتى تستطيع الشركات أن تعمل في ظل تلك البيئة المتغيرة والسعي لإرضاء زبائنها يجب أن تكون قادرة على المنافسة ولن يتحقق هذا الهدف إلا إذا انتهجت أساليب إدارية حديثة الهدف منها إدارة التكلفة وخلق القيمة للزبون وحيث أن الهدف من الإدارة الإستراتيجية للتكلفة هو تحقيق ميزة تنافسية وتعظيم الأرباح في الأجلين القصير الأمد والطويل الأمد وإضافة قيمة لكل من الشركة والزبون وتخفيض التكاليف مع الحفاظ على متطلبات الزبائن كان لا بد من تطبيق أساليب إدارية حديثة تعمل على تحقيق تلك الأهداف الإستراتيجية ومن هذه الأساليب الهندسة العكسية، هندسة القيمة، وسلسلة القيمة، وتحليل القيمة. وبهذا المقال سأقوم بطرح الهدف الاستراتيجي الاول وهو الهندسة العكسية.

الهندسة العكسية هي عملية تحليل وتقييم المنتج المنافس من أجل معرفة فرص تحسين منتج الوحدة الاقتصادية ويبدأ بتحليل منتج المنافس الى مجموعة من المكونات ومن خلال هذا التحليل يتم تكوين استدلالات واستنتاجات عن المواد الخام وعمليات تصنيع المنتج أوالخدمة كما يوفر معلومات عن مزايا وعيوب الخدمة المنافسة.

من ناحية هندسية فيطلق عليه التحليل المفكك أو تحليل الهدم والذي يعرف بانه أفضل طرق التطبيق لإنجاز شيء ما بين طرق التطبيق في الوحدة الاقتصادية والوحدات الاخرى حيث يقوم المهندسون باختيار مكونات المنتجات المنافسة أو أفضل منتج بشكل تفصيلي. كل مكون على حدة من حيث طريقة التصميم وهيكل التكلفة المقدر ومستوى الأداء الوظيفي والعمليات المحتملة للإنتاج أو المنتج وهو يساعد في عملية تحسين تصميم المنتج وعمليات الانتاج، اما لخفض التكاليف أو زيادة مستوى الجودة أو كلاهما معا مع الابقاء على خصائص أو وظائف الخدمة.

وهناك من يرى أن الهندسة العكسية هي هندسة القيمة العكسية أي أنها هندسة التفكيك التي تهتم بالتحليل والتفكيك للمنتجات المنافسة من ناحية المواد التي تحتوي عليها والاجزاء المستخدمة فيها، كما تهتم بكيفية عملها وبطريقة تصنيعها، والهدف من هذه المرحلة هو للاستفادة من خبرة وتقدم المنتجات أو الخدمات المنافسة وتقديم الأفضل منها

أنواع الهندسة العكسية

هناك ثمانية طرق مختلفة للهندسة العكسية صممت الثلاثة الاولى منها من أجل خفض تكاليف التصنيع المباشرة، فيما هدفت الانواع الثلاثة التالية الى خفض كلفة الاستثمار المطلوبة لإنتاج المنتج من خلال زيادة الطاقة الانتاجية وفيما يلي الطرق الثمانية للهندسة العكسية:

. التحليل المفكك الديناميكي.

. التحليل المفكك للتكلفة.

. التحليل المفكك للمواد.

. التحليل المفكك الثابت.

. التحليل المفكك للعمليات.

. مصفوفة التحليل المفكك.

. اسلوب سعر وحدة الكيلو غرام.

. التجميع بأسلوب التحليل المفكك

هناك بعض المزايا التي يتمتع بها هذا الاسلوب عن غيره في عملية تحقيق الكلفة المستهدفة ويرى عدد من الباحثين على أنها أحد الأدوات المهمة لخفض التكاليف ومهما اختلفت التسميات فهناك تأكيد من قبل الباحثين على انه اسلوب مبني على العلاقات المتبادلة مع بعضها البعض من أجل تحقيق تقنية الكلفة المستهدفة ومن أبرز المزايا التي تتمتع بها هي:

1. تشكل دافعاً للإبداع ومتابعة الابداع والضغط على أسعار المنافسين.

2. تساعد على عملية تقييم جودة المنتجات.

3. تساعد على تحديد المكونات الاساسية المهمة والأكثر تعقيداً من ناحية التصميم والتركيب والوظائف التي تقوم بها.

4. فهم عملية تصنيع المكونات من المنافسين في السوق والكشف عن الحلول والبدائل التي تؤدي الى تحسين قيمة المنتج.

ومن منطلق الحيادية العلمية في طرح المواضيع وعدم التحيز لوجهة نظر معينة، فالانتقادات لهذا الاسلوب الهندسية العكسية هي:

1. مستهلكة للوقت والكلفة: ان الهندسة العكسية تبدأ عند الحصول على المنتج وتبدأ عملية تحليله وتفكيكه وهنا يوجه الاتهام الى هذا الاسلوب على الرغم من التفاوت بين المنتجات التي تعتمد على الكلفة والوقت.

2. التجاوز على حق الملكية الفكرية: ان الخبرة التي حصل عليها مستخدمي الهندسة العكسية يتم معالجتها ووضعها لعمل في تصميم وتطوير المنتج للتنافس في السوق وهذا قد يدفع الوحدة الى تجديد التقنيات او تكرار عملية التصميم حتى ينتج منتج منقح ويضعف سوق المبتكر ويجبره على التحويل الى اسعار تنافسية.

وهذا يتفق مع ما قاله ألبرت أينشتاين " إذا كنت لا تستطيعتفسير الشيء ببساطة، فلن تستطيع ان تفهمه. هناك الكثير من الأدوات التي تستخدم في حل المشكلات واتخاذ القرارات بهدف الدراسة الجيدة للمشكلة والحصول على المعلومات التي تساهم في الحصول على أفكار إبداعية.

وبنهاية الحديث لن تتطور الصناعة الوطنية الفلسطينية إلاباستخدام الهندسة العكسية واختراع منتجات تكفي محليا وتؤدى الغرض من حيث الكفاءة والجودة والتقليل من استيرادها لتوفير العملة الصعبة مما يوفر الكثير من الأموال الطائلة. كذلك نأمل أن تنشأ تخصصات مختلفة للهندسه العكسيه فى شتى المجالات المختلفة من أجل مواكبة التطور العلمي السريع وتقديم الحوافز المادية والمعنوية لمن لديه القدرة على الإبداع والتفوق العلمي من أجل التقدم بفلسطين الحبيبة.



