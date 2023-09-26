منتخبنا الوطني للألعاب الإلكترونية يتجاوز قطر ويتأهل إلى المرحلة الثانية من الأسياد

(MENAFN
- Palestine News Network )
هانغجو/PNN- تأهل منتخبنا الوطني للألعاب الإلكترونية، اليوم الثلاثاء، إلى المرحلة الثانية من دورة الألعاب الآسيوية التي تستضيفها مدينة هانغجو في الصين.
وجاء تأهل المنتخب عن طريق اللاعب أدهم كتانة الذي تجاوز لاعب المنتخب القطري محمد حسين بجولتين مقابل لاشيء على مستوى لعبة Street Fighter.
وسيواجه في المرحلة المقبلة المنتخب السنغافوري هذا اليوم.
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