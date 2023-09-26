الأسير كايد الفسفوس يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ55

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN-يواصل الاسير كايد الفسفوس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم ال55 على التوالي ، وسط دعوات ومطالبات بإنقاذه في ظل التدهور الكبير الذي طرأ على حالته الصحية ، وسط مناشدات من والدته لإنقاذ ابنها قبل ان يرتقي شهيداً .

دعا نائب رئيس نادي الأسير الفلسطيني، عبد الله الزغاري، أمس الإثنين، إلى ضرورة الالتفاف الشعبي لإسناد المعتقل الإداريّ كايد الفسفوس، والذي يواصل إضرابه عن الطعام منذ (55) يومًا رفضًا لاعتقاله الإداريّ التعسفيّ.

وقال زغاري، إنّ معركة المعتقل الفسفوس وإن كانت في ظاهرها (فردية)، إلا أنها معركة تصب في مواجهة جريمة تستهدف المئات من أبناء شعبنا، في محاولة مستمرة من الاحتلال لتقويض الدور الفاعل لأبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال.

وأكّد الزغاري، أنّه وفي ضوء المخاطر التي تتصاعد على حياته، فإنه يتطلب من كافة المستويات السعي من أجل إنقاذه قبل فوات الأوان، خاصّة أنّ إضرابه يأتي في ظل وجود حكومة فاشية كانت قد أقدمت قبل عدة شهور، على اغتيال الشهيد الشيخ خضر عدنان.

وأشار الزغاري إلى أنّ كل المعطيات التي تحيط بقضية المعتقل الفسفوس، تؤكّد على أنّ الاحتلال ماضٍ في عملية انتقام ممنهجة منه، وكان آخر ما أقدمت عليه إدارة السّجون، بنقله إلى زنازين سجن (عسقلان)، بدلًا من نقله إلى مستشفى (مدني)، إضافة إلى رفض الاستئناف الذي تقدم به محاميه للمطالبة بالإفراج عنه.

وشدّد الزغاري على ضرورة تحويل قضية الفسفوس إلى قضية، تفتح مجددًا الباب لوضع استراتيجية وطنية، بمشاركة كافة الفصائل الفلسطينية، لمواجهة جريمة الاعتقال الإداريّ، التي تصاعدت بشكل لافت وخطير منذ العام المنصرم والعام الجاري.