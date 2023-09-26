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اعلان قطع التبار الكهربائي

9/26/2023 4:14:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن قطـــع التـــيار الكهربائي، يوم الأربعاء الموافق 27/9/2023،
عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :


الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا :

أجزاء من بيتونيا وتشمل: الكروم الشمالية , شركة أبناء الحاج عبدالهادي صرصور
والمجاورين , كازية الخواجا والمجاورين , منطقة الخبطة وتشمل: شركة الجبريني والمجاورين , شركة عبدالهادي صرصور والمجاورين , قصر أبو سلطان والمجاورين , شركة عليان للصناعات البلاستيكية والمجاورين , منشار أبو كريم والمجاورين.

من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا:

عين عريك , دير ابزيع , كفرنعمة , بلعين أول البلد من جهة كفر
نعمة.

وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق .


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