اعلان قطع التبار الكهربائي

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أعلنت شـركة كهربـاء محافظة القـدس عـن قطـــع التـــيار الكهربائي، يوم الأربعاء الموافق 27/9/2023،
عن كل من المناطق التالية من محافظة رام الله والبيرة :
الساعة الثامنة والنصف صباحا حتى الثانية عشرة ظهرا :
أجزاء من بيتونيا وتشمل: الكروم الشمالية , شركة أبناء الحاج عبدالهادي صرصور
والمجاورين , كازية الخواجا والمجاورين , منطقة الخبطة وتشمل: شركة الجبريني والمجاورين , شركة عبدالهادي صرصور والمجاورين , قصر أبو سلطان والمجاورين , شركة عليان للصناعات البلاستيكية والمجاورين , منشار أبو كريم والمجاورين.
من الثامنة والنصف صباحا حتى الثالثة والنصف عصرا:
عين عريك , دير ابزيع , كفرنعمة , بلعين أول البلد من جهة كفر
نعمة.
وأوضحت الشركة أن هذا الاجراء الناتج عن قيام الشركة بأعمال التحويلات والصيانة على شبكات الضغط العالي المزودة لتلك المناطق .
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