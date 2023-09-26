وفد من التربية يختتم جولة علمية تدريبية في الصين

(MENAFN
- Palestine News Network )
بكيين/PNN-اختتم وفد من وزارة التربية والتعليم جولة علمية وتدريبية في جمهورية الصين الشعبية، حيث تضمنت توظيف تطبيقات الواقع الافتراضي في التعليم المهني والتقني.
وضم الوفد المشارك كلاً من محمد وريدات من الإدارة العامة للتقنيات، وإيهاب شواهنة وسائد عاشور من الإدارة العامة للبرمجة وتكنولوجيا المعلومات، والمعلمة ولاء الشحروري من تربية نابلس.
وتخلل الجولة محاضرات وورش عمل جامعية، وزيارات ميدانية لعدة مصانع للروبوتات، ومعاهد تدريب مهني، ومدارس صناعية ومختبرات للصفوف الافتراضية، بالإضافة إلى مناطق تجارية وغيرها، وخلال الزيارة قام الوفد بتقديم مبادرات من أبرزها؛ تطوير تطبيق هاتف ذكي يعمل على حجز مواعيد الأعمال اليومية وتنظيم الوقت، حيث قام ببرمجته خلال تواجده في الصين، وقدمه لجامعة ( Zhenjiang Normal University ) المبرمج شواهنة، حيث شمل التطبيق معلومات عن فلسطين وقضيتها بالرجوع لمصادر محلية وعالمية، إذ صُممت هذه المعلومات باستخدام الإنفوجرافيك، ويمكن لهذا التطبيق أن يأخذ طابع العالمية، من خلال ما يوفره من مساحة حيث تم وضع لغات خاصة بالدول الست المشاركة.
أما المبادرة الثانية؛ فناقشت موضوع استخدام الواقع الافتراضي لخدمة النظام التعليمي في السياق الفلسطيني للمراحل التعليمية المختلفة، بحيث يواكب أنظمة التعليم المتطورة بالاستفادة من النموذج الصيني، حيث قدمها ممثلاً عن الوفد وريدات.
يشار إلى أن مشاركة الوفد حظيت بإشادة من المنظمين والمشاركين، مع التأكيد على أهمية المتابعة في عملية تطوير مخرجات الجولة التدريبية، ودعمها من قبل جهات الاختصاص الرسمية.
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