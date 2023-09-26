زيادة في عدد المصابين ..الشحنة الأولى من لقاح كورونا الجديد تصل إسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network )
الداخل المحتل/PNN-طرأت زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بسلاسلات متحور "أوميكرون" الجديدة من فيروس“كورونا”، وخاصة الإصابات الخطيرة، كما أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية.
وبحسب إذاعة كان العبرية، فإن الوزارة قامت بتحديث صناديق الصحة استعدادًا لمنح المصابين باللقاحات مباشرة بعد عطلة "عيد العرش" خلال الأيام المقبلة.
ومن المتوقع أن يصل اليوم نحو 200 ألف لقاح جديد من خصائصه التكيف مع السلالات الجديدة لأوميكرون.
وهذه ستكون بمثابة شحنة أولى من اللقاحات الجديدة التي ستصل لإسرائيل، وهي من إنتاج شركة موديرنا.
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