زيادة في عدد المصابين ..الشحنة الأولى من لقاح كورونا الجديد تصل إسرائيل

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل/PNN-طرأت زيادة ملحوظة في أعداد المصابين بسلاسلات متحور "أوميكرون" الجديدة من فيروس“كورونا”، وخاصة الإصابات الخطيرة، كما أكدت وزارة الصحة الإسرائيلية.





وبحسب إذاعة كان العبرية، فإن الوزارة قامت بتحديث صناديق الصحة استعدادًا لمنح المصابين باللقاحات مباشرة بعد عطلة "عيد العرش" خلال الأيام المقبلة.





ومن المتوقع أن يصل اليوم نحو 200 ألف لقاح جديد من خصائصه التكيف مع السلالات الجديدة لأوميكرون.





وهذه ستكون بمثابة شحنة أولى من اللقاحات الجديدة التي ستصل لإسرائيل، وهي من إنتاج شركة موديرنا.