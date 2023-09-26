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جرافات الاحتلال تشرع بهدم أحد المنازل في قرية الديوك التحتا بمدينة أريحا

9/26/2023 4:14:23 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN-شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء ، بعمليات هدم وتجريف لعدد من المنشأت في مدينة أريحا بالضفة المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فقد شرعت جرافات الاحتلال بهدم أحد المنازل في قرية الديوك التحتا بمدينة أريحا.

وفي ذات الإطار، قامت قوات الاحتلال بعمليات هدم وتجريف في النويعمة بمدينة أريحا.

ويُشار إلى أن قوات الاحتلال تقوم بشكل دائم بعمليات هدم ممنهجة في أريحا في إطار سعيها لتهجير الفلسطينيين من المنطقة وإحلال المستوطنين مكانهم.

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