جرافات الاحتلال تشرع بهدم أحد المنازل في قرية الديوك التحتا بمدينة أريحا

(MENAFN
- Palestine News Network )
أريحا/PNN-شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء ، بعمليات هدم وتجريف لعدد من المنشأت في مدينة أريحا بالضفة المحتلة.
وبحسب مصادر محلية، فقد شرعت جرافات الاحتلال بهدم أحد المنازل في قرية الديوك التحتا بمدينة أريحا.
وفي ذات الإطار، قامت قوات الاحتلال بعمليات هدم وتجريف في النويعمة بمدينة أريحا.
ويُشار إلى أن قوات الاحتلال تقوم بشكل دائم بعمليات هدم ممنهجة في أريحا في إطار سعيها لتهجير الفلسطينيين من المنطقة وإحلال المستوطنين مكانهم.
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