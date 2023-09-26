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الولايات المتحدة: لم يصدر قرار رسمي بإعفاء إسرائيل من تأشيرة الدخول الأميركية

9/26/2023 4:14:21 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN-نفى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، الليلة الماضية، أقوال وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، حول صدور قرار بشأن انضمام إسرائيل إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول الأميركية.

وقال ميلر إن "وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، ووزير الأمن الداخلي، أليخاندرو مايوركاس، سيتشاوران ويعلنان عن قرارهما في الأيام القريبة".

ورغم النفي الأميركي، إلا أن التوقعات في إسرائيل هي أنه سيتم الإعلان رسميا عن إعفاء المواطنين في إسرائيل من التأشيرة الأميركية بعد غد، الخميس، وأن يدخل الإعفاء حيز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء أمس الإثنين، أنه "من المتوقع أن تعلن الولايات المتحدة هذا الأسبوع، أنه سيتم إلغاء (إلزامية) التأشيرة إلى الولايات المتحدة، وسيتمكن المواطنون الإسرائيليون الذين يحملون جواز سفر 'بيومتريّ' من السفر إلى الولايات المتحدة، بتأشيرة إلكترونية مخفّضة".

وقال كوهين في البيان، إن "هذه أخبار جيدة لجميع مواطني إسرائيل، وكما أعلنّا بالفعل في بداية العام، سيتمكن الإسرائيليون في غضون أسابيع قليلة، من زيارة الولايات المتحدة، دون الحاجة إلى الانتظار لفترة طويلة للحصول على تأشيرة من السفارة الأميركية".


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