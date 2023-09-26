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متجر يوفر فساتين زفاف بسعر لا يُصدّق

9/26/2023 3:44:52 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - في خضم أزمة تكلفة المعيشة، ومع ارتفاع متوسط سعر حفل الزفاف، الذي يبلغ الآن أكثر من 30 ألف دولار في بريطانيا، قام أحد متاجر التجزئة بإنتاج مجموعة محدودة الإصدار من الفساتين، التي تبلغ تكلفة بعضها أقل من 13 دولاراً.

أطلقت سلسلة متاجر“سينسبري” في بريطانيا، مجموعة من ملابس الزفاف ذات الأسعار المحدودة، لتتماشى مع عروضها الأخرى الأكثر تداولاً من الحليب والسلع المعلبة والخبز الفرنسي.

تضم المجموعة، وهي جزء من إنتاج ماركة“تو كلوثينغ”، فستانين زفاف متنوعة، ومن المقرر إصدار المزيد من الأنماط خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

من المنتجات المعروضة على سبيل المثال فستان بقيمة 60 دولاراً مع قصة أنيقة، وفتحة تصل إلى الفخذ، وفستان أبيض بدون أكمام بسعر 27 دولاراً.

وبالنسبة للعرائس اللواتي يفضلن اللباس غير التقليدي في حفل زفافهن، فإن المجموعة
تقدم بدلة بيضاء مزدوجة الصدر مع بنطلون واسع بسعر 83 دولاراً. كما تضم المجموعة أيضاً أنواعاً من الأزياء المتنوعة التي يمكن ارتداؤها في عدد من المناسبات المتعلقة بالزفاف.

و كان للعرسان أيضاً نصيب من هذه المجموعة، حيث احتوت بدلة فحمية اللون، بـ 142 دولاراً، إضافة إلى أنماط أخرى عديدة.

وتأتي هذه المجموعة لتلبية احتياجات العرائس بأسعار رخيصة وسط ارتفاع أسعار حفلات الزفاف في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.


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