متجر يوفر فساتين زفاف بسعر لا يُصدّق
التاريخ
9/26/2023 3:44:52 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - في خضم أزمة تكلفة المعيشة، ومع ارتفاع متوسط سعر حفل الزفاف، الذي يبلغ الآن أكثر من 30 ألف دولار في بريطانيا، قام أحد متاجر التجزئة بإنتاج مجموعة محدودة الإصدار من الفساتين، التي تبلغ تكلفة بعضها أقل من 13 دولاراً.
أطلقت سلسلة متاجر“سينسبري” في بريطانيا، مجموعة من ملابس الزفاف ذات الأسعار المحدودة، لتتماشى مع عروضها الأخرى الأكثر تداولاً من الحليب والسلع المعلبة والخبز الفرنسي.
تضم المجموعة، وهي جزء من إنتاج ماركة“تو كلوثينغ”، فستانين زفاف متنوعة، ومن المقرر إصدار المزيد من الأنماط خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
من المنتجات المعروضة على سبيل المثال فستان بقيمة 60 دولاراً مع قصة أنيقة، وفتحة تصل إلى الفخذ، وفستان أبيض بدون أكمام بسعر 27 دولاراً.
وبالنسبة للعرائس اللواتي يفضلن اللباس غير التقليدي في حفل زفافهن، فإن المجموعة
تقدم بدلة بيضاء مزدوجة الصدر مع بنطلون واسع بسعر 83 دولاراً. كما تضم المجموعة أيضاً أنواعاً من الأزياء المتنوعة التي يمكن ارتداؤها في عدد من المناسبات المتعلقة بالزفاف.
و كان للعرسان أيضاً نصيب من هذه المجموعة، حيث احتوت بدلة فحمية اللون، بـ 142 دولاراً، إضافة إلى أنماط أخرى عديدة.
وتأتي هذه المجموعة لتلبية احتياجات العرائس بأسعار رخيصة وسط ارتفاع أسعار حفلات الزفاف في المملكة المتحدة إلى مستوى قياسي، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.
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