حكيمي يعيد ميسي إلى باريس سان جيرمان (فيديو)

حكيمي يعيد ميسي إلى باريس سان جيرمان (فيديو)
التاريخ
9/26/2023 3:44:51 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - واصل النجم المغربي أشرف حكيمي ظهير باريس سان جيرمان تألقه مع الفريق خلال كلاسيكو الدوري الفرنسي الذي جمعه بضيفه مارسيليا (الأحد).
ويستضيف باريس سان جيرمان غريمه مارسيليا، على ملعب حديقة الأمراء، في كلاسيكو مرتقب ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.
وتقمص أشرف حكيمي دور الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا، بعدما سجل الهدف الأول في شباك الضيوف من ركلة حرة مباشرة سددها ببراعة ومهارة كبيرتين.
وقام النجم المغربي بالتصدي للركلة الحرة التي حصل عليها باريس سان جيرمان على حدود منطقة الجزاء من الجانب الأيمن، وسددها على طريقة ميسي الشهيرة لتسكن شباك مارسيليا معلنة عن هدف التقدم لأصحاب الأرض.
وكان ميسي رحل عن باريس سان جيرمان في الانتقالات الصيفية الأخيرة عقب انتهاء عقده مع النادي، قبل أن ينضم إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي.
ووفقا لشبكة سكواكا للإحصائيات، فإن أشرف حكيمي سجل أو صنع هدفا على الأقل في كل المباريات التي خاضها مع باريس سان جيرمان في شهر سبتمبر/ أيلول الحالي.
وسجل حكيمي هدفا أمام ليون في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي خلال المباراة التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان 4-1، ثم صنع أمام نيس في مباراة الجولة التالية التي خسرها فريقه 2-3، قبل أن يسجل أمام فريقه السابق بروسيا
دورتموند الألماني في الفوز 2-0 بالجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا، ثم يسجل مجددا أمام مارسيليا.
ويحتل باريس سان جيرمان قبل مباراة مارسيليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق نقطة خلف منافسه صاحب المركز السادس بفارق الأهداف خلف لوهافر. شاهد هدف أشرف حكيمي ضد مارسيليا
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