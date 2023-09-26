حكيمي يعيد ميسي إلى باريس سان جيرمان (فيديو)





ويستضيف باريس سان جيرمان غريمه مارسيليا، على ملعب حديقة الأمراء، في كلاسيكو مرتقب ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الفرنسي.

وتقمص أشرف حكيمي دور الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مباراة باريس سان جيرمان ومارسيليا، بعدما سجل الهدف الأول في شباك الضيوف من ركلة حرة مباشرة سددها ببراعة ومهارة كبيرتين.

وقام النجم المغربي بالتصدي للركلة الحرة التي حصل عليها باريس سان جيرمان على حدود منطقة الجزاء من الجانب الأيمن، وسددها على طريقة ميسي الشهيرة لتسكن شباك مارسيليا معلنة عن هدف التقدم لأصحاب الأرض.

وكان ميسي رحل عن باريس سان جيرمان في الانتقالات الصيفية الأخيرة عقب انتهاء عقده مع النادي، قبل أن ينضم إلى فريق إنتر ميامي الأمريكي.





ووفقا لشبكة سكواكا للإحصائيات، فإن أشرف حكيمي سجل أو صنع هدفا على الأقل في كل المباريات التي خاضها مع باريس سان جيرمان في شهر سبتمبر/ أيلول الحالي.

وسجل حكيمي هدفا أمام ليون في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي خلال المباراة التي انتهت بفوز باريس سان جيرمان 4-1، ثم صنع أمام نيس في مباراة الجولة التالية التي خسرها فريقه 2-3، قبل أن يسجل أمام فريقه السابق بروسيا

دورتموند الألماني في الفوز 2-0 بالجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا، ثم يسجل مجددا أمام مارسيليا.

ويحتل باريس سان جيرمان قبل مباراة مارسيليا المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الفرنسي، بفارق نقطة خلف منافسه صاحب المركز السادس بفارق الأهداف خلف لوهافر.