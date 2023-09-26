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الأرمن يبدأون مغادرة عاصمة كراباخ بأعداد كبيرة

9/26/2023 3:44:51 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قال شاهد من رويترز إن الأرمن بدأوا مغادرة عاصمة إقليم ناغورني كاراباخ الانفصالي بأعداد كبيرة متجهين إلى أرمينيا في سيارات.

وقالت حكومة أرمينيا في ساعة متأخرة من مساء اليوم الأحد إن 1050 شخصا عبروا إلى البلاد من كراباخ، وهو إقليم في أذربيجان تسكنه أغلبية من الأرمن.

وأضافت الحكومة في بيان "حتى الساعة 22:00 (1800 بتوقيت غرينتش)، دخل 1050 شخصا إلى أرمينيا قادمين من الإقليم".

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