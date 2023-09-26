9 إصابات بمشاجرة خلال حفل زفاف بإربد

9 إصابات بمشاجرة خلال حفل زفاف بإربد
التاريخ
9/26/2023 3:44:51 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- أصيب 9 أشخاص اثر مشاجرة جماعية وقعت مساء الأحد، خلال حفل زفاف
في منطقة الصريح بمحافظة إربد، بحسب مصدر أمني.
وقال المصدر، لـ خبرني
إن المشاجرة وقعت بين أشخاص جميعهم من جنسية عربية، خلال حفل زفاف ، واستخدمت
فيها الأسلحة البيضاء ، واصفًا حالة المصابين الصحية بالمتوسطة.
ولفت إلى اسعاف المصابين الى مستشفى الملك المؤسس ، وفتح تحقيق حول ملابسات الحادثة.
واشار الى انه
لم يتم تقديم اي شكوى رسمية لغاية الأن حول الحادثة.
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