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9 إصابات بمشاجرة خلال حفل زفاف بإربد

9/26/2023 3:44:51 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- أصيب 9 أشخاص اثر مشاجرة جماعية وقعت مساء الأحد، خلال حفل زفاف
في منطقة الصريح بمحافظة إربد، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر، لـ خبرني
إن المشاجرة وقعت بين أشخاص جميعهم من جنسية عربية، خلال حفل زفاف ، واستخدمت
فيها الأسلحة البيضاء ، واصفًا حالة المصابين الصحية بالمتوسطة.

ولفت إلى اسعاف المصابين الى مستشفى الملك المؤسس ، وفتح تحقيق حول ملابسات الحادثة.

واشار الى انه
لم يتم تقديم اي شكوى رسمية لغاية الأن حول الحادثة.


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