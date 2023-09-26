9 إصابات بمشاجرة خلال حفل زفاف بإربد

وقال المصدر، لـ خبرني

إن المشاجرة وقعت بين أشخاص جميعهم من جنسية عربية، خلال حفل زفاف ، واستخدمت

فيها الأسلحة البيضاء ، واصفًا حالة المصابين الصحية بالمتوسطة.

ولفت إلى اسعاف المصابين الى مستشفى الملك المؤسس ، وفتح تحقيق حول ملابسات الحادثة.

واشار الى انه

لم يتم تقديم اي شكوى رسمية لغاية الأن حول الحادثة.



