4 % زيادة الأردنيين العاملين في السياحة

وبحسب البيانات نفسها، فإن عدد العمالة الأردنية كان يبلغ في نهاية العام الماضي 43.8 ألف عامل بوظيفة مباشرة.

وبحسب بيانات الوزارة الصادرة حتى النصف الأول من العام الحالي فإن القطاع السياحي وظف 57.1 ألف عامل أردني وغير أردني بوظيفة مباشرة مقارنة مع 54.7 الفا في نهاية العام الماضي.

وارتفع عدد المنشآت السياحية في مختلف محافظات المملكة إلى 3312 منشأة سياحية حتى النصف الاول من العام الحالي مقارنة مع 3223 منشأة في نهاية العام الماضي.

ويضم القطاع الفندقي نحو 625 فندقيا من مختلف الفئات ويعتبر هو القطاع الأكثر توظيفا للعاملين بعدد يتجاوز 22.8 ألف عامل تشكل العمالة الأردنية منها نحو 19.1 ألف.

ويوظف قطاع المطاعم السياحية الذي يصل عددها إلى 1193 مطعما أكثر من 21.8 ألف عامل يزيد عدد الموظفين الأردنيين على 15.3 ألف عامل بوظيفة مباشرة.

ويصل عدد العاملين في قطاع مكاتب السياحة والسفر البالغة 885 مكتبا أكثر من 4.6 ألف موظف يزيد عدد العمالة الاردنية فيه على 4.2 ألف عامل بوظيفة مباشرة.

ويوظف عدد العاملين في قطاع شركات النقل السياحي البالغ 16 شركة أكثر من 2.1 ألف موظف يصل عدد العمالة الأردنية فيه إلى أكثر من ألفي أردني بوظيفة مباشرة.

ويبلغ عدد العاملين في مكاتب تأجير السيارات السياحية والبالغة 252 مكتبا أكثر من 2.1 ألف موظف عدد العمالة الأردنية فيها يزيد على 1.8 ألف عامل بوظيفة مباشرة.

ويصل عدد الأدلاء السياحيين إلى أكثر من 1.3 ألف دليل جميعهم من العمالة الأردنية.

ويوظف قطاع متاجر التحف الشرقية البالغ 297 متجرا أكثر من 993 موظفا يزيد عدد الاردنيين في هذا القطاع على 657 عاملا بوظيفة مباشرة.

ويصل عدد العاملين في قطاع مرافقي الرواحل 530 موظفا أردنيا يعمل بوظيفة مباشرة.

ويضم قطاع الرياضة المائية البالغة 6 منشآت أكثر من 255 عاملا عدد الموظفين الأردنيين فيه نحو 204 موظفين يعمل بوظيفة مباشرة في هذا القطاع.

ويصل عدد العاملين في قطاع مراكز الغوص البالغة 38 مركزا إلى نحو 190 موظفا عدد العمالة الأردنية فيها يصل إلى 150 موظفا يعمل بوظيفة مباشرة.

ويوظف قطاع القوارب الزجاجية 120 شخصا بوظيفة مباشرة للعمالة الأردنية.

وحصلت العاصمة عمان على الحصة الأكبر بعدد العاملين في القطاع السياحي إذ بلغوا أكثر من 40.2 ألف عامل، يليها العقبة بحجم عمالة تزيد على 6.1 ألف عامل، وبلغ حجم العمالة في القطاع السياحي بمنطقة البحر الميت نحو 3 آلاف، وفي البترا بلغ حجم العمالة أكثر من 1.8 الف، وبلغ حجم العمالة في إربد 1.3 ألف، وفي وادي رم والديسة نحو 1.2 ألف عامل، وبلغ حجم العمالة في القطاع السياحي في مادبا 996 عاملا، وفي الزرقاء بلغ عدد العمالة 591، وبلغ عدد العمالة في جرش قرابة 500 عامل، وبلغ عدد العاملين في القطاع السياحي في البلقاء قرابة 342 عاملا، بحسب الغد.