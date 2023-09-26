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سوداني يقتل آخر بسبب 80 دولار !

9/26/2023 3:44:51 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- لقي سوداني مصرعه طعنا على يد صديقه الذي يحمل الجنسية السودانية في منطقة عين شمس في العاصمة المصرية القاهرة، بسبب رفض الضحية سداد 2500 جنيه مصري (قرابة 81 دولار اميركي) اقترضها من الجاني.

وقال موقع "القاهرة 24" المصري إن الأجهزة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوجود جثة بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة عين شمس.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة شاب يحمل الجنسية السودانية قتل بطعنات مفك.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سوداني آخر بسبب خلافات مالية ورفض المجني عليه رد 2500 جنيه اقترضها من المتهم.

وأشار الموقع المصري إلى أنه يوم ارتكاب الجريمة نشبت مشادة كلامية بين الجاني والضحية قام على إثرها الأول بإحضار مفك وطعن صديقه مما تسبب في وفاته.

وأكد أنه تم توقيف المتهم وتحرير محضر بالواقعة.

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