مفاجئة غير متوقعة في سيارة رجل أمريكي

مفاجئة غير متوقعة في سيارة رجل أمريكي
التاريخ
9/26/2023 3:44:50 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - في حادثة غريبة، عثر رجل أمريكي يدعى لوري بانكسون من جرين باي بولاية ويسكونسن على ثعبان في محرك سيارته.
وبحسب موقع“فوكسكارولينا”، فقد سجل الرجل اللحظة في مقطع فيديو قبل أن يتصل بالشرطة. وعلق قائلا:“دخل الثعبان إلى سيارتي بطريقة لم أكن أعلم عنها”.
وبعد وصول الشرطة بدأ الرجل وعناصر الشرطة المرافقون له بتحريك الثعبان أو إخراجه من مكانه. وأوضحت الشرطة أن طول الثعبان 7 أقدام (ما يعادل 2.13 متر). وبعد أن أزالت الشرطة الثعبان، أوضحت أنه من نوع (Jungle Carpet Python)، ومصدرها استراليا
وتعتقد لوري بانكسون، إحدى القائمات على رعاية الحيوانات في مركز حماية الحياة البرية في شاطئ الخليج، أن الثعبان دخل إلى محرك السيارة ليظل دافئًا.
MENAFN26092023000151011027ID1107141572
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.