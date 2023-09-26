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مفاجئة غير متوقعة في سيارة رجل أمريكي

9/26/2023 3:44:50 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - في حادثة غريبة، عثر رجل أمريكي يدعى لوري بانكسون من جرين باي بولاية ويسكونسن على ثعبان في محرك سيارته.

وبحسب موقع“فوكسكارولينا”، فقد سجل الرجل اللحظة في مقطع فيديو قبل أن يتصل بالشرطة. وعلق قائلا:“دخل الثعبان إلى سيارتي بطريقة لم أكن أعلم عنها”.

وبعد وصول الشرطة بدأ الرجل وعناصر الشرطة المرافقون له بتحريك الثعبان أو إخراجه من مكانه. وأوضحت الشرطة أن طول الثعبان 7 أقدام (ما يعادل 2.13 متر). وبعد أن أزالت الشرطة الثعبان، أوضحت أنه من نوع (Jungle Carpet Python)، ومصدرها استراليا

وتعتقد لوري بانكسون، إحدى القائمات على رعاية الحيوانات في مركز حماية الحياة البرية في شاطئ الخليج، أن الثعبان دخل إلى محرك السيارة ليظل دافئًا.

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